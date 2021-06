Phim hot Hương vị tình thân tập 32: Long "thổ lộ" tình cảm với Nam.

Trong tập 31 bộ phim Hương vị tình thân có tình tiết Chiến “chó” bị một đám giang hồ khác làm bị thương do tranh giành địa bàn. Cho nên, hắn yêu cầu ông Sinh giúp hắn giải quyết một phi vụ lớn, có thể là giết người. Nếu xong việc hắn sẽ trừ hết số tiền mà ông Sinh từng vay của hắn và nếu ông có chuyện gì hắn sẽ lo cho vợ con ông Tuấn. Thấy ông Sinh ngập ngừng vì không muốn dây dưa vào chuyện giết người thì hắn đem vợ con ông Tuấn ra dọa…

Cũng trong tập này, Nam đã đến nhà ông Khang để dùng bữa tối. Khi cả nhà đang ăn, bà Dần lại bị lẫn. Trong lúc bối rối, cả gia đình ông Khang phải nhờ Nam can thiệp, chăm sóc bà. Lợi dụng cơ hội này, bà Bích đã ngỏ lời với vợ chồng ông Khang để Nam đến chăm sóc bà Dần. Dù Nam đã phản đối nhưng sau bữa ăn, bà Xuân đã chia sẻ với Nam: "Tình trạng của bà cháu thấy rồi, bác rất muốn cháu đến đây ở để chăm sóc bà". Trong lúc Nam còn đang do dự, ông Khang đã nói với vợ để cho cô về do trời tối.

Ở diễn biến khác, trong lúc bệnh tình tái phát, bà Dần đã tìm đến công viên. Do trước đó, bà Dần đã hẹn với Nam (người bà Dần nhầm tưởng là người con gái đã khuất). Khi ra đường để đón con, bà Dần bất cẩn hướng thẳng về chiếc ô tô đang lao đến. Đúng lúc này, Nam xuất hiện và cứu bà Dần khỏi vụ tai nạn. Sau đó, bà Dần không chịu nhận người thân, mà chỉ một mực nhận Nam làm con. Cả đêm, Nam phải ở bênh cạnh bà Dần để chăm sóc bà.







Hương vị tình thân tập 32

Trong phim Hương vị tình thân tập 32, sau khi chăm sóc cho bà Dần, Nam được Long đưa về nhà. Khi nhận thấy Long liên tục quan sát mình, Nam đã nói: "Tôi không thích bị người khác nhìn trộm đâu". Đáp lời, Long đã bày tỏ: "Quen cô một thời gian ngắn thôi nhưng mỗi lần cô để lại cho tôi một ấn tượng khác nhau".



Thấy lời Long nói có nhiều ý, Nam đã nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi cố tình tỏ ra bí hiểm đấy. Thấy bảo, đàn ông thích khám phá những người phụ nữ bí hiểm. Có phải là tôi thành công rồi không?". "Đừng có ảo tượng nữa. Tôi chỉ thấy cô bất thường thôi”, Long đáp lại.

Ở diễn biến khác, Long đã dẫn Nam đến một cửa hàng thú cưng để chọn mua chó. Nhưng khi vào cửa hàng, Nam chỉ tỏ ra tâm trạng và rời đi sau khi nói lời cảm ơn với Long. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, cô vô tình gặp người bố ruột của mình.