Phim hot Hương vị tình thân tập 8: Ông Sinh bị xã hội đen quấy rối

Trong tập 7 bộ phim Hương vị tình thân, lực lượng công an bất ngờ ập vào nhà ông Sinh và phát hiện tang vật của một vụ trộm cắp. Dù đã cố gắng lý giải mình không phải thủ phạm nhưng do tang chứng vật chứng rõ ràng, ông Sinh đã bị mời lên cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Qua điều tra, cơ quan công an xác minh, ông Sinh bị nhóm giang hồ tại địa phương đổ oan.

Ở diễn biến biến khác, ông Tuấn đã cố gắng thuyết phục ông Sinh về TP sinh sống, nhận lại con. “Con của anh mặt bố có thể không biết nhưng tình nghĩa thì phải biết” – ông Tuấn nhấn mạnh.





Cũng trong tập này, ở cuộc họp để giải quyết những khúc mắc trong quá trình thi công dự án, Long – đại diện cho chủ thầu, đã đồng ý với những sáng kiến của Nam và đội ngũ kỹ sư trong việc sáng tạo, nâng cao chất lượng công trình. Đồng thời, thay mặt tổng thầu thi công, Long hứa sẽ có thưởng vượt cấp đối với đơn vị có giải pháp nâng cao tiến độ, chất lượng công trình.

Ở phần cuối của tập phim, Thy đã thể hiện rõ mục đích tiếp cận Long khi đến tận nhà tặng quà cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời, bà Xuân cũng thể hiện rõ tình cảm, sự ưng ý đối với Thy.



Trong lúc Long và Nam đang tranh luận, bất ngờ Thy xuất hiện. Để cho Nam biết, mình đang quan tâm đến Long, Thy đã đưa suất ăn mình chuẩn bị sẵn cho người yêu. Nhưng thay vì ghen, Nam đã láu cá đánh đổi phần thức ăn ngay trước mắt Long. Hành động này của Nam khiến cả Long và Thy đều ngạc nhiên.

Hương vị tình thân tập 8

Trong Hương vị tình thân tập 8, khi thấy bộ dạng đắc thắng của Nam vì thành công trong việc đấu tranh, đòi quyền lợi cho đội ngũ kỹ sư, Long đã nhận xét Nam đang quá tự tin. Đáp lại, Nam nói: “Chuyện, tất cả sách vở và thực tế đều nói tự tin bao giờ cũng tốt hơn nhút nhát”.

Cũng trong tập này, bà Dần vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa con dâu và chồng. Trong đó, Xuân – con dâu của bà Dần bày tỏ phải chịu sự đè nén của mẹ. Điều này đã khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng. Ở diễn biến khác, ông Sinh tiếp tục bị xã hội đen ở quê quấy rối khi tìm mọi cách tiếp cận, dụ dỗ quay trở lại con đường cũ.