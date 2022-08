Theo Epochtimes, mới đây, nữ diễn viên Chương Tử Di đã tham dự buổi họp báo tại buổi ra mắt Chủ tịch của Ban giám khảo ở Liên hoan phim Tuổi trẻ lần thứ nhất. Tại buổi ra mắt, bộ phim "The Grandmaster - Nhất đại tông sư" do nữ diễn viên đóng vai chính được công chiếu. Cô tiết lộ rằng đã phải cố gắng rất nhiều vì bộ phim và đạo diễn Vương Gia Vệ đã giúp cô tìm lại chính mình một lần nữa. Chương Tử Di cho biết, nếu đạo diễn họ Vương cần một diễn viên nữ thì cô sẵn sàng dành thêm ba năm nữa để làm một bộ phim với đạo diễn này.

Với vai diễn Cung Nhị trong "Nhất Đại tông sư", Chương Tử Di đã giành tổng cộng 12 danh hiệu nữ hoàng điện ảnh bao gồm Giải Kim Mã Đài Loan lần thứ 50 và Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 33, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong giới điện ảnh Trung Quốc.

Chương Tử Di xúc động cho biết, Vương Gia Vệ là đạo diễn hiểu cô nhất, anh là người rất quan trọng đối với sự nghiệp và cuộc sống của cô. Cô không chỉ giành được một loạt danh hiệu với "The Grandmaster" mà quan trọng hơn, đạo diễn họ Vương còn là một người bạn rất thân thiết trong cuộc đời cô.

Chương Tử Di đã hợp tác với Vương Gia Vệ trong "2046" và "The Grand Master". Diễn xuất của cô trong cả hai tác phẩm đều được giới chuyên môn công nhận. Vương Gia Vệ nổi tiếng là người "chậm mà chắc", ông đã dành tới ba năm để quay "The Grand Master".

Chương Tử Di và đạo diễn Vương Gia Vệ. (Ảnh: epochtimes).

Trong một cuộc phỏng vấn, Chương Tử Di đã nói rằng, khi quay "The Grand Master" là một khoảng thời gian rất khó khăn đối với cô. Nữ diễn viên cảm thấy lo lắng trên phim trường mỗi ngày, sợ cảm giác "không biết gì cả", sợ rằng mình quá non kém so với những diễn viên khác. Trong phim, cô phải nói tiếng Quảng Đông, đây cũng là nỗi "ám ảnh" của cô, vì không biết mình nói đúng chưa. Nữ diễn viên tâm sự, cô sợ đạo diễn Vương Gia Vệ vì anh luôn đeo kính đen trên trường quay, không thể nhìn thấy đôi mắt để biết anh nghĩ gì.

Chương Tử Di và mối quan hệ sâu sắc với đạo diễn Vương Gia Vệ

Chương Tử Di chia sẻ rằng, kể từ lần đầu tiên gặp Vương Gia Vệ, cô chưa bao giờ dám nhìn vào mắt của đạo diễn 64 tuổi ngay cả khi nói về kịch bản và đến phim trường. Một ngày nọ, cô đã lấy hết can đảm để hỏi đạo diễn Hồng Kông liệu cô ấy có thể cho mình nghỉ vài ngày hay không. Mặc dù một ngày nghỉ đối với cả đoàn làm phim khi đó là rất xa xỉ nhưng Vương Gia Vệ đồng ý và nói với Chương Tử Di: "Anh biết em đang ở trong tình trạng đặc biệt khó khăn. Chương Tử Di, khi nào em sẵn sàng quay lại, anh sẽ đợi".

Chương Tử Di trong phim "Nhất Đại tông sư". (Ảnh trong phim).

Nói về vị đạo diễn thân thiết, Chương Tử Di đã khen ngợi Vương Gia Vệ là một đạo diễn giỏi và độc đáo. Nữ diễn viên nói rằng, nếu có cơ hội hợp tác lần nữa thì chắc chắn cô sẽ cống hiến hết mình. Cô thốt lên: "Không có nhiều Vương Gia Vệ trên thế giới, đây là phong cách độc đáo và cũng là sự nỗ lực hết mình của anh ấy. Nếu Vương Gia Vệ có phim mới muốn hợp tác thì tôi sẵn sàng bỏ thêm 3 năm nữa chỉ để quay một bộ phim với anh ấy".

Theo Sohu, Chương Tử Di ít đóng phim chất lượng cao trong thời gian gần đây. Theo giới chuyên môn, một phần lý do vì nữ diễn viên chưa tìm được dự án phù hợp, các đạo diễn từng làm việc ăn ý với cô cũng đã cao tuổi.

Ngay khi ra mắt, Chương Tử Di đã may mắn được gặp một số đạo diễn lớn. Với việc được thử sức và thành công trong nhiều vai diễn kinh điển, Chương Tử Di đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành được các giải thưởng lớn về điện ảnh Hoa ngữ như Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông và Giải Kim Mã Đài Loan. Cô cũng được trao tặng Hiệp sĩ Văn học và Nghệ thuật Pháp, được trao tặng "Huy chương quốc tế" cho các thành tựu điện ảnh.

Chương Tử Di cũng từng thử sức mình với vai trò đạo diễn. Cô chỉ đạo và đóng vai chính trong "Tôi và bậc cha chú". Dù không xuất hiện nhiều trong phim nhưng cô được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Bên cạnh diễn xuất, cô còn làm ban giám khảo cho nhiều liên hoan phim như 4 lần làm ban giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, Chủ tịch Hội đồng giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Chủ tịch của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Tuổi trẻ lần thứ nhất.

Về đời tư, Chương Tử Di bí mật kết hôn với nam ca sĩ, nhạc sĩ Uông Phong vào năm 2015. Chồng cô là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc rock Trung Quốc. Đầu năm 2020, Chương Tử Di sinh con thứ hai và chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình, khẳng định hôn nhân của cô và Uông Phong rất viên mãn. Mặc dù đầu năm 2022, gia đình nữ diễn viên gặp tin đồn tan vỡ nhưng cả hai đã đính chính và cho biết vẫn hạnh phúc bên nhau.