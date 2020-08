Phim ngắn Việt Nam "Thiên đường gọi tên" thắng giải Liên hoan phim quốc tế Locarno 2020

Tự tìm cơ hội trong cuộc chơi tốn kém

Câu chuyện các nhà làm phim độc lập Việt Nam liên tiếp có tác phẩm tham dự các LHP danh giá cho thấy những nỗ lực để khẳng định bản thân cũng như cơ hội cọ xát, học hỏi và tiến gần hơn đến giấc mơ làm phim dài đầu tay. Ngoài chiến thắng của Thiên đường gọi tên tại LHP quốc tế Locarno, tin vui cũng tiếp tục đến với 2 nhà làm phim trẻ Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy khi tác phẩm Mây nhưng không mưa của họ vinh dự được lựa chọn tranh giải ở hạng mục Orizzonti Short tại LHP Venice 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới. Liên hoan phim quốc tế Lorcano năm nay diễn ra từ ngày 5 - 15/8 tại thị trấn Locarno (Thụy Sĩ). Giải Báo vàng (Pardino d’oro) của hạng mục phim ngắn quốc tế Pardi di domani thuộc về phim I Ran From It and Was Still in It (đạo diễn Darol Olu Kae, Mỹ). Bộ phim phác họa bức tranh về chủng tộc và gia đình Mỹ với câu chuyện về một người cha qua đời và những đứa con rời đi. Giải Báo bạc (Pardino d’argento) thuộc về phim History of Civilization (đạo diễn Zhannat Alshanova, Kazakhstan). Life on the Horn của đạo diễn Mo Harawe (Somalia/Áo/Đức) nhận Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo (Special Mention).

Những năm gần đây, phim ngắn của tác giả trẻ Việt Nam tham dự những LHP uy tín Cannes, Venice, Berlin, Locarno… vốn không quá xa lạ. Nhiều bộ phim đã được vinh danh và nhiều nhà làm phim cũng nhận được giải thưởng xứng đáng cho nỗ lực của mình.

Hạng mục Pardi di domani tại LHP Locarno nhấn mạnh, sân chơi này là cơ hội để các đạo diễn trẻ có tác phẩm được lựa chọn xây dựng nền tảng, tạo sự tín nhiệm trên trường quốc tế và đặt nền móng cho các dự án tương lai của mình. Tháng 8/2019, đạo diễn Dương Diệu Linh nhận giải Moulin d’Andé-CECI với cơ hội phát triển và hoàn thành kịch bản phim truyện dài đầu tay ở hạng mục Open Doors Hub và Lab trong khuôn khổ LHP Lorcano. Cuối tháng 11/2019, bộ phim Ngọt, mặn của Dương Diệu Linh chiến thắng hạng mục Youth Jury Prize tại LHP quốc tế Singapore 2019 (SGIFF). Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh, ủng hộ các nhà làm phim trẻ. Không ít nhà làm phim có cơ hội tiếp xúc với các quỹ hỗ trợ và phát triển điện ảnh, gặp gỡ các nhà sản xuất phim trên thế giới để tìm nguồn vốn hay những sự hỗ trợ khác về nhân lực, vật lực trong quá trình chuẩn bị cho phim điện ảnh của mình. Nhưng có một thực tế, hiện nay các sân chơi phim ngắn trong nước đang quá ít ỏi so với nhu cầu của các nhà làm phim trẻ. Những Gặp gỡ mùa thu, Dự án phim ngắn CJ… chưa thể thỏa mãn đội ngũ làm phim trẻ đang ngày càng tăng về số lượng theo từng năm. Chưa kể, điện ảnh Việt chưa có quỹ hỗ trợ điện ảnh để giúp họ hiện thực hóa ước mơ làm phim dài đầu tay. Ngay cả với những bộ phim độc lập kinh phí thấp đã ra mắt thời gian qua: Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi, Nhắm mắt thấy mùa hè, Tháng 5 để dành… cũng vô cùng gian nan và có những lúc tưởng chừng phải dừng lại. Điện ảnh vốn không phải là cuộc chơi. Đó là canh bạc tốn kém, lắm tiền nhiều của. Giấc mơ điện ảnh, dĩ nhiên luôn bắt đầu từ đam mê, nhưng điều kiện ấy chưa đủ và những nhà làm phim trẻ cần lắm sự chắp cánh để có thể tiếp tục hiện thực hóa đam mê. Nhiều người trong số họ đang tự tìm và tự tạo cơ hội cho chính mình trên hành trình làm phim đầy khốc liệt.