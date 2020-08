"Truy cùng giết tận" - bộ phim hot nhất Hàn Quốc sắp chiếu tại Việt Nam

"Truy cùng giết tận" (tựa tiếng Anh: Deliver Us From Evil) là câu chuyện về In Nam (Hwang Jung Min) - tay sát thủ chuẩn bị giải nghệ sau khi thực hiện xong hợp đồng cuối cùng của mình tại Nhật Bản. Tuy nhiên, anh phát hiện ra đứa con gái 9 tuổi chưa từng gặp mặt mình bị bắt cóc tại Thái Lan. Anh đến Bangkok giải cứu con gái trong sự truy đuổi gắt gao từ Ray (Lee Jung Jae) – kẻ đang tìm giết In Nam để trả thù cho anh trai mình.



Hwang Jung Min chia sẻ về vai diễn của mình trong phỏng vấn với tạp chí Korea Times: “In Nam cảm thấy hối hận, anh ta đau khổ về những việc mình đã làm. Tôi tập trung thể hiện cảm xúc buồn bã và bất lực của nhân vật, khán giả có thể hiểu rằng In Nam không hề tự hào về công việc sát thủ của anh ta và anh ta muốn buông bỏ nó”.

Câu chuyện phim đến từ ý tưởng một tội nhân tìm kiếm sự cứu rỗi bằng việc cứu một người khác. “Đứa trẻ là hy vọng duy nhất của In Nam”, diễn viên Hwang Jung Min nói.

Khác với những nhân vật trước đây Lee Jung Jae từng đóng, tạo hình gã giang hồ Nhật Bản của Lee Jung Jae nhận được nhiều sự chú ý. Mọi hành động và cử chỉ của Ray đều toát ra sự tàn độc và hoang dại. Lee Jung Jae chia sẻ: “Kịch bản không mô tả nhiều về Ray, vì vậy tôi có thể tự xây dựng nhân vật của mình. Chúng tôi đã chọn lựa một vài phong cách khác nhau, về trang phục, tạo hình, điều này rất thú vị. Đây là một trong những nhân vật khó nhất và cũng ấn tượng nhất mà tôi từng diễn”. Nhận xét về bạn diễn của mình, Hwang Jung Min đã khen ngợi Lee Jung Jae là người đào sâu nhân vật của mình nhất anh ấy từng gặp. Lee Jung Jae nói: “Tôi đã diễn nhiều nhân vật có tính cách bạo lực ẩn giấu bên trong. Lần này tôi đã cố gắng thể hiện sự tàn ác của nhân vật Ray rõ ràng hơn, toát lên từ ngoại hình hay từng cử chỉ nhỏ như cách hắn cau mày”.