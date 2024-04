Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10: Kim Ji Won đau lòng chọn cách rời xa Kim Soo Hyun?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 9 xoay quanh cuộc sống chung "dở khóc dở cười" của hai gia đình nhà họ Hong và nhà họ Baek. Từ tình huống mẹ đẻ của Hae In giẫm phải phân bò cho đến cảnh Hae In đánh em trai trong bữa ăn đã khiến các thành viên trong gia đình không khỏi ngỡ ngàng. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Hong Hae In và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) sau khi cả hai thỏa thuận ly hôn khiến phía gia đình nhà họ Baek băn khoăn: "Có khi chúng quay lại với nhau vì vẫn còn tình cảm?".

Tuy nhiên, Hae In cho biết, mối quan hệ giữa cô và Hyun Woo hiện tại "còn hơn là người dưng". "Nếu còn gì thì bọn em đã không ly hôn", cô khẳng định với anh chị của Hyun Woo. Hae In cũng tuyên bố với chồng cũ: "Em hay gia đình em bị gì chẳng liên quan gì đến anh".

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 9: Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) đối mặt với nguy hiểm. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Dù vậy, Hyun Woo vẫn chọn cách đồng hành cùng vợ cũ chữa bệnh, đồng thời tìm cách lấy lại tài sản cho gia đình Hong Hae In. Trước mặt Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon), anh khéo léo lấy thân phận là chồng cũ của Hae In để ở lại tập đoàn làm việc. Sau đó, anh cùng người bạn thân là luật sư đi tìm bằng chứng để vạch trần toàn bộ âm mưu xấu xa của hai mẹ con Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) và Yoon Eun Seong. "Nếu chứng minh được thì anh sẽ dùng chiến lược như Yoon Eun Seong đã làm", Hyun Woo khẳng định.

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 9, Yoon Eun Seong phát hiện ra bệnh tình của Hae In chỉ còn sống được 3 tháng. Vì có tình cảm đơn phương với Hae In nên Yoon Eun Seong tuyên bố đưa cô trở về vị trí giám đốc trong tập đoàn Queens. Với quyết định này, Eun Seong bất ngờ "bắt cóc" Chủ tịch tập đoàn Queens là Hong Man Dae (Kim Gap Soo đóng) - ông nội của Hae In đang bị hôn mê đến một nơi bí ẩn khác khiến mẹ ruột của anh phẫn nộ.

Sau đó, Yoon Eun Seong tìm đến quê nhà của Hyun Woo, nơi gia đình Hae In đang ẩn náu để gặp cô. Việc bất ngờ phải đối diện với Eun Seong trong lúc đang chờ chồng cũ đi làm về khiến Hae In "đứng hình".

Eun Seong khiến Hae In "đứng hình" khi bất ngờ xuất hiện. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Baek Hyun Woo cũng đối đầu với những nguy hiểm trong hành trình lấy lại tài sản cho gia đình vợ cũ. Trên đường đi làm về, anh bị những kẻ xấu lái xe ô tô đeo bám đầy kịch tính. Đến thời điểm hai phía đối mặt, Hyun Woo bị nhóm người này đánh khiến mặt anh bị thương. Sau đó, Hyun Woo cũng chống trả quyết liệt.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10: Kim Ji Won đau lòng quyết định rời xa Kim Soo Hyun?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10 lên sóng vào tối nay (7/4) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Hyun Woo có cuộc trò chuyện với Hae In sau khi anh thoát khỏi sự truy cản của những kẻ xấu để trở về nhà. Cô không khỏi lo lắng khi biết chồng cũ vì gia đình mình mà phải đối mặt với nguy hiểm. "Dù có như thế, anh vẫn lựa chọn như vậy", Hyun Woo khẳng định với Hae In.

Ở diễn biến khác, Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon đóng) - em trai của Hae In đã lao vào đánh Yoon Eun Seong ngay khi phát hiện anh ta tìm đến nơi ẩn náu của gia đình mình. Phía Eun Seong cũng khẳng định, anh sẽ làm mọi chuyện khi đã quyết tâm. Điều này khiến Hyun Woo không khỏi phẫn nộ, bất an. Anh buông lời "nhắc khéo" đối với Eun Seong: "Phơi bày sự thật là biệt tài của tôi đấy. Tôi đang kiềm chế đấy, nên liệu mà biến đi".

Hyun Woo tỏ thái độ ghen tuông khi hỏi thẳng vợ cũ: "Anh ta (Eun Seong - PV) muốn sống với em à?". Chứng kiến cảnh em trai có lời nói và hành động "lạ" đối với Hae In, chị gái Hyun Woo băn khoăn: "Hyun Woo đang ghen đó sao?".

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10 có cảnh Hong Hae In (Kim Ji Won) trở lại đầy quyền lực khi diện trang phục quyền lực đúng chuẩn "nữ tổng tài" sau khi cả gia đình bị "đóng băng" tài sản. Cô bật khóc nức nở trên xe ô tô sau khi thừa nhận mình có chuyện cần phải làm.

Theo dõi phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) khiến không ít khán giả đưa ra dự đoán trái chiều về phân cảnh này. Nhiều người dự đoán, có thể vì thể bệnh tình của Hae In chuyển biến xấu khiến cô đau lòng khi không còn nhiều thời gian bên Hyun Woo và những người thân yêu. Ở góc độ khác, không ít người cho rằng, Hae In có âm mưu khi trở lại làm giám đốc theo ý của Yoon Eun Seong. Vậy Hae In đã chọn cách rời xa Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng)?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút vào tối nay (7/4) trên tvN, phát hành sau trên Netflix.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10: Kim Soo Hyun quyết tâm phơi bày sự thật. (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)