Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11: Kim Ji Won nhắc đến cái chết, Kim Soo Hyun "gặp dữ hóa lành"?

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10, Baek Hyun Woo nhờ vào khả năng đấm bốc ngoạn mục của mình nên đã đánh bại và giúp cảnh sát bắt giữ được kẻ lừa đảo hiện đang bị đưa vào danh sách cấm bay. Ngay sau khi bị cảnh sát bắt giữ, người này đã gọi điện thoại để "cầu cứu" Eun Seong. Tuy nhiên, Eun Seong không nghe máy vì thời điểm này anh ta đã tìm gặp được Hae In. Eun Seong đe dọa sẽ công khai bệnh tình của Hong Hae In nếu như cô trở lại làm việc bên cạnh mình.

Phía Hae In, cô không khỏi lo lắng cho Baek Hyun Woo khi thấy mặt chồng cũ bị thương trong quá trình bị kẻ xấu truy đuổi. Hae In khuyên Hyun Woo không nên vì cô và gia đình nhà họ Hong mà anh phải đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, Hyun Woo khẳng định với Hae In rằng: "Dù có như thế, anh vẫn lựa chọn như vậy".

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10: Hae In lo lắng cho Hyun Woo. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Trong khi Baek Hyun Woo tìm đủ mọi cách để giúp vợ cũ và gia đình lấy lại quyền điều hành tập đoàn đoàn Queens thì Eun Seong cũng sẵn sàng cho những kế hoạch sắp tới. Theo đó, Eun Seong bất ngờ cho Hyun Woo thôi giữ chức Giám đốc pháp lý tại tập đoàn Queens vì lý do lạm dụng quyền. Thậm chí, Eun Seong muốn đẩy chồng cũ của Hae In vào tù. Dù bị đẩy vào tình cảnh khó khăn nhưng Hyun Woo vẫn "nhắc khéo" Eun Seong rằng: "Phơi bày sự thật là biệt tài của tôi đấy".

Điều khiến khán giả thích thú khi theo dõi phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10 là những phân cảnh hài hước, thú vị khi Hong Hae In quan tâm, chăm sóc cho chồng cũ. Baek Hyun Woo cũng đã có màn "mượn rượu tỏ tình" ngọt ngào với Hae In sau những biến cố cặp đôi trải qua. Nhân vật Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon đóng) - em trai của Hae In cũng khiến người xem không khỏi xúc động khi anh "mất ăn mất ngủ", tìm cách liên lạc với vợ là Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) dù cô ta đem con bỏ trốn sau khi góp sức giúp hai mẹ con Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) và Yoon Eun Seong có được tập đoàn Queens. Theo đó, Soo Cheol thay vì trách móc Cheon Da Hye, anh bật khóc nức nở và dặn dò vợ hãy nhớ tiêm phòng cho con trai nhỏ.

Hong Hae In vạch trần Yoon Eun Seong ngay trong buổi họp báo. (Ảnh: tvN drama)

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10 là cảnh Hong Hae In vạch trần Yoon Eun Seong ngay trong buổi họp báo công bố về sự trở lại của cô tại tập đoàn Queens. Đồng thời, cô cũng công khai tình trạng bệnh tình của mình khiến Yoon Eun Seong và giới truyền thông không khỏi ngỡ ngàng: "Anh ta đã đe dọa tôi. Anh ta đe dọa là sẽ vu oan và đưa chồng tôi là Baek Hyun Woo - Cựu Giám đốc pháp lý vào tù. Tôi có bản ghi âm làm bằng chứng. Hơn nữa, tôi không thể trở lại vị trí của mình là Giám đốc bách hóa, bởi vì tôi được cho biết rằng mình còn rất ít thời gian để sống".

Những tình tiết bất ngờ trong tập 10 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) đã thu hút lượng xem "khủng". Theo Nielsen Korea, tập phim này đã đạt rating (tỉ suất người xem) trung bình toàn quốc 18,952%, xác lập kỷ lục cao nhất kể từ khi phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) lên sóng.

Theo Sports Khan (Hàn Quốc), Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 10 với mức rating chạm ngưỡng 19%, chiếm vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng series phim có tỉ suất ăn khách nhất trên kênh cáp tvN. Hiện tại, phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) chỉ đứng sau "bom tấn" Goblin (20,5%) và Hạ cánh nơi anh (21,7%). Như vậy, bộ phim do Kim Soo Hyun và Kim Ji Won đóng chính đã vượt qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: Reply 1988 (18,8%), Quý ngài ánh dương (18,1%), Chàng hậu (17,4%), Vincenzo (14,6%)…

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11: Kim Ji Won nhắc đến cái chết, Kim Soo Hyun liệu có "gặp dữ hóa lành"?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11 lên sóng vào tối 13/4 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này hứa hẹn sẽ có màn "trả đũa" của Yoon Eun Seong với cặp đôi Baek Hyun Woo - Hong Hae In sau khi anh ta bị vạch mặt trước giới truyền thông. Yoon Eun Seong đã có cuộc trò chuyện và đưa ra lời đề nghị với Hyun Woo rằng, anh ta sẽ cho Hyun Woo tất cả để đổi lấy việc được ở bên cạnh Hae In. Điều này khiến Hyun Woo phẫn nộ nên anh đã đánh Yoon Eun Seong kèm lời khẳng định rằng: "Tôi sẽ ở bên cô ấy (Hong Hae In - PV)".

Yoon Eun Seong ngỡ ngàng khi Hong Hae In công khai bệnh tình của cô trước giới truyền thông. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Mối quan hệ giữa Baek Hyun Woo - Hong Hae In cũng trở nên thân thiết, gần gũi hơn sau buổi họp báo. Hae In được chồng cũ cẩn thận sấy tóc cho cô bằng chiếc máy sấy bị hỏng. "Anh sấy tóc cho em bằng cái máy hỏng là em vui rồi", Hong Hae In bày tỏ với luật sự Baek.

Sau biến cố tài sản bị "đóng băng", gia đình tài phiệt nhà họ Hong cũng dần quen với cuộc sống tại vùng nông thôn. Trong khi Hong Soo Cheol nhờ anh của Hyun Woo dạy cách đấm bốc thì cô út Beom Ja (Kim Jung Nan đóng) cũng tìm được tình yêu mới là anh chàng hàng xóm được cô khen vẻ ngoài "đẹp trai như Trương Quốc Vinh".

Ở diễn biến khác, Hyun Woo cũng biết việc Yoon Eun Seong đi tìm quỹ bí mật của Chủ tịch tập đoàn Queens là Hong Man Dae (Kim Gap Soo đóng) - ông nội của Hae In. Vì vậy, anh cùng các thành viên gia đình nhà họ Hong cũng lên kế hoạch đi tìm quỹ bí mật của Chủ tịch Hong Man Dae. "Con sẽ tìm ra quỹ đó trước", Hyun Woo chia sẻ với bố mẹ.

Đáng chú ý trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11 là việc Yoon Eun Seong đưa ra quyết định "trừ khử" đối với Hyun Woo. Theo đó, luật sư Baek bị những kẻ xấu đuổi bám bằng xe ô tô đầy kịch tính. Dù Hyun Woo bị Yoon Eun Seong rắp tâm hãm hại nhưng người nhập viện lại là Hae In. Cô khiến bố mẹ đẻ và em trai lo lắng khi biết được bệnh tình của mình sau khoảng thời gian giấu kín gia đình. Hyun Woo đã không kìm được nước mắt khi nghe vợ cũ nói đến cái chết kèm lời tỏ tình: "Em chưa chết được. Em còn chưa nói với anh, em yêu anh!".

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11: Hong Hae In (Kim Ji Won) tỏ tình với Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng). (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Liệu Baek Hyun Woo có tìm ra quỹ bí mật của Chủ tịch tập đoàn Queens là Hong Man Dae? Nhân vật do Kim Ji Won sẽ làm gì khi Yoon Eun Seong muốn "trừ khử" chồng cũ của cô?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút vào tối 13/4 trên tvN, phát hành sau trên Netflix.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11: Liệu Baek Hyun Woo có tìm ra quỹ bí mật của Chủ tịch tập đoàn Queens. (Nguồn clip: : Instagram tvN_drama)