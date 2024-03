Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 7: Kim Soo Hyun bị đuổi khỏi nhà, kẻ thay thế đắc ý?

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 6, vợ chồng Hyun Woo - Hae In đã có cuộc hội ngộ đẫm nước mắt tại Đức. Cặp đôi hiếm hoi được tận hưởng quãng thời gian thân mật bên nhau sau 3 năm về chung một nhà. Hyun Woo - Hae In cũng tâm sự với nhau về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Hae In thừa nhận, cô đã làm di chúc trước lúc cả hai làm đám cưới. Cô tiết lộ rằng, nếu không làm di chúc trước khi lấy chồng thì mẹ ruột sẽ không chúc phúc cho cặp đôi. Theo di chúc của Hae In, ông xã Hyun Woo sẽ không được hưởng gì hết. "Em sẽ sửa lại di chúc. Em không biết ngày này lại đến sớm như vậy. Em chỉ viết nó để chúng ta có thể làm đám cưới", Hae In nói với Hyun Woo.

Phía Hyun Woo, anh cho rằng, thời điểm này tuyệt đối không nên chỉnh sửa di chúc. "Sau khi em hoàn toàn bình phục thì hãy sửa", Hyun Woo khuyên vợ.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 6, Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) phát hiện muốn ly hôn với vợ (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Hae In (Kim Ji Won đóng) hỏi Baek Hyun Woo về chuyện giấy ly hôn và nghe được lời thừa nhận từ chồng. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Vợ chồng Baek Hyun Woo và Hong Hae In cũng dần xóa nhòa khoảng cách khi cả hai ngủ chung trở lại sau những biến cố trong quá khứ. Nhờ sự hỗ trợ của chồng, Hae In tràn đầy hy vọng chữa khỏi căn bệnh nan y mà cô được bác sĩ thông báo chỉ có thể sống được 3 tháng.

Trong khi vợ chồng Hyun Woo đang ở Đức thì Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon), Grace Go (do Kim Joo Ryeong đóng) và Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) đã kết hợp để khiến gia đình nhà họ Hong lao đao nhằm chiếm tập đoàn Queens. Eun Seong đã tìm cách khiến gia đình Hae In nghi ngờ Hyun Woo gắn thiết bị nghe lén vào phòng Chủ tịch tập đoàn Queens - ông nội của Hae In. Chưa dừng lại ở đó, đơn ly hôn mà Baek Hyun Woo giấu trong két sắt cũng bị gia đình họ Hong phát hiện. Mẹ ruột của Hae In đã chụp ảnh và gửi qua tin nhắn khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Ngay lập tức, Hae In hỏi Baek Hyun Woo về chuyện giấy ly hôn và nghe được lời thừa nhận từ chồng.

Theo Nielsen Korea, Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 6 đạt rating (tỉ suất người xem) 14,1% trên toàn Hàn Quốc, tăng 3,1 % so với tập trước. Tập này cũng đánh dấu mức rating cao nhất của bộ phim kể từ khi lên sóng.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 7: Kim Soo Hyun bị đuổi khỏi nhà, kẻ thay thế đắc ý?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 7 lên sóng vào tối mai (29/3) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này có cảnh Hong Hae In (Kim Ji Won đóng) suýt bị tai nạn nhưng may mắn Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) đã xuất hiện kịp thời cứu cô. Dù vậy Hae In vẫn không khỏi đau lòng khi biết chuyện Hyun Woo muốn ly hôn với mình. Hae In cho rằng, Hyun Woo chỉ đang bày trò chứ không thật lòng yêu thương cô.

Sau tất cả, Hae In cho biết: "Anh sẽ bị đuổi cổ không thương tiếc". Người thay thế Hyun Woo đúng như dự đoán là Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon). "Tôi thay thế hắn thì sao?", Eun Seong băn khoăn.

Phía Hyun Soo không khỏi lo lắng cho Hae In, anh đã nhắc nhở vợ hãy tránh xa Yoon Eun Seong.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 7: Hae In muốn Hyun Woo bị đuổi khỏi nhà? (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Trước đó, khán giả theo dõi phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh nội dung bộ phim này. "Ông nội của Hae In vốn đi lên từ một cậu bé đánh giày thành tài phiệt chắc chắn không thể nhờ may mắn rồi, còn Hyun Woo là thủ khoa của trường đại học luật danh giá nên tôi nghĩ anh có kế hoạch riêng để những kẻ như Eun Seong phải lộ diện", độc giả có nickname Hien Thu bày tỏ.

"Mục tiêu của những kẻ phản diện là khiến Hyun Woo không còn là chỗ đáng tin của gia đình họ Hong. Cho nên, Hyun Woo rời khỏi gia đình Hong Hae In có lợi nhiều hơn hại. Vấn đề là nhà Hong có đủ tỉnh táo và có chỗ gửi gắm thông tin an toàn cho Hyun Woo hay không", độc giả có nickname M.K nhận định.

Vậy Baek Hyun Woo và Hong Hae In sẽ giải quyết những khúc mắc giữa họ như thế nào? Liệu Woo có lấy lại được niềm tin ở gia đình nhà họ Hong hay không khi ngày càng có nhiều hiểu lầm về anh?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 7 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút ngày 29/3 trên tvN, phát hành sau trên Netflix.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 7: Kim Soo Hyun bị đuổi khỏi nhà, kẻ thay thế đắc ý? (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)

Bộ phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Quốc đình đám: Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook…