Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 9: Kim Soo Hyun phải dùng thủ đoạn để vạch mặt "kẻ thứ 3"?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8 mở đầu với cảnh Hyun Woo (Kim Soo Hyun) cầu hôn Hae In (Kim Ji Won). "Em sẽ cưới anh chứ?", Hyun Woo tỏ tình với Hae In và nhận được sự đồng ý từ người đẹp. Tuy nhiên, hiện tại Hae In bị quên đi phần ký ức cô và Hyun Woo đang "chiến tranh lạnh" sau khi phát hiện chồng làm đơn ly hôn. Hyun Woo biết bệnh tình của vợ chuyển biến xấu khiến anh không khỏi đau lòng.

Dù đã ký vào đơn ly hôn nhưng cặp đôi vẫn dành tình cảm cho nhau. Baek Hyun Woo quyết tâm bảo vệ Hong Hae In và gia đình cô đến cùng, thậm chí anh phải chịu sự khinh thường, sỉ nhục. Cụ thể, trong cuộc họp có sự xuất hiện của ông nội và bố vợ, Hyun Woo đã bị đuổi ra ngoài. Trong khi đó, Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon) lại thản nhiên ngồi họp cùng các thành viên trong gia đình Hae In. Điều này chứng tỏ Eun Seong đã chiếm được niềm tin và tình cảm từ gia đình nhà họ Hong.

Cảnh Hyun Woo (Kim Soo Hyun) cầu hôn Hae In (Kim Ji Won) được hé lộ trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8 thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ màn lộ diện ngắn ngủi nhưng đầy thú vị của diễn viên khách mời Song Joong Ki. Nam diễn viên đảm nhận vai luật sư của Hong Hae In để giải quyết vụ ly hôn với Hyun Woo. Nhân vật luật sư do Song Joong Ki đóng được giới thiệu có gia thế "khủng": "Anh ta rất đáng sợ. Có nhiều tin đồn về thân thế của anh ta. Người thừa kế tài phiệt trẻ nhất, cựu quân nhân đóng quân ở nước ngoài, người đi tàu vũ trụ đến đây, còn có người nói anh ta là người sói. Tên anh ta là Vincenzo. Và thực ra anh ta... là mafia".

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8 cũng đánh dấu màn tái hợp giữa diễn viên Song Joong Ki và Kim Ji Won sau thành công phim Hậu duệ mặt trời, Biên niên sử Arthdal (Arthdal niên sử ký). Đây cũng là phim có sự xuất hiện chung khung hình của Song Joong Ki và Kim Soo Hyun sau tác phẩm Will It Snow For Christmas? cách đây 15 năm.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8: Song Joong Ki đảm nhận vai luật sư của Hong Hae In. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8, Chủ tịch tập đoàn Queens là Hong Man Dae (Kim Gap Soo đóng) - ông nội của Hae In bị hôn mê. Gia đình nhà họ Hong bị mất quyền quản lý tài sản và tập đoàn Queens vào tay hai mẹ con Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) và Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon). Sau đó, gia đình tài phiệt đành phải trở về quê nhà của Baek Hyun Woo. Chứng kiến cảnh cả gia đình thông gia thất thế đến nỗi phải ở nhờ khiến bố mẹ của Hyun Woo bàng hoàng.

Theo Nielsen Korea, tập 8 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) đạt rating 16,1% trên toàn Hàn Quốc, tăng mạnh 3,3% so với tập trước. Đồng thời, tập 8 cũng lập kỷ lục là tập phim có tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) lên sóng đến nay.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 9: Kim Soo Hyun phải dùng thủ đoạn để vạch mặt "kẻ thứ 3"?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 9 lên sóng vào tối 6/4 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Sự khác biệt về cuộc sống, địa vị khiến gia đình Baek Hyun Woo và Hong Hae In đối mặt với nhiều tình huống "dở khóc dở cười". Cụ thể, trong bữa ăn giữa nhà họ Baek và nhà Hong, Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon đóng) - em trai của Hae In muốn uống nước đóng chai thay vì nước đun sôi. Ngay lập tức, anh chàng bị chị gái Hae In đánh vào đầu khiến những người có mặt ngỡ ngàng. Baek Hyun Woo cũng thanh minh rằng, bà xã Hae In không đối xử với mình như vậy trước mặt bố mẹ ruột.