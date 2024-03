Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8: Kim Soo Hyun muốn kẻ hại Kim Ji Won nhận "kết đắng"?

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 7, Hong Hae In (Kim Ji Won đóng) tuyệt vọng khi phát hiện ra chuyện Hyun Woo âm thầm chuẩn bị đơn ly hôn với cô. Bệnh tình của Hae In cũng vì thế mà không có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Cô suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần, mất ý chí sống. Trước tình hình sức khỏe của Hae In, bác sĩ đã khuyên Hyun Woo nên tìm cách để vợ có tinh thần đấu tranh vì sự sống dù là tình yêu hay hận thù. Baek Hyun Woo đã lựa chọn trở thành một người chồng tồi, nói lời tệ bạc để Hae In có thể quyết tâm trả thù anh.

Mâu thuẫn của vợ chồng Hyun Woo - Hae In càng trở nên căng thẳng. Cặp đôi liên tiếp "khẩu chiến", "chiến tranh lạnh" từ nhà đến công ty. Hae In không chấp nhận được việc chồng muốn ly hôn với mình. Từ Đức trở về Hàn Quốc, Hong Hae In quyết định ký đơn ly hôn Hyun Woo, nhưng cả hai chưa đem đưa đơn ly hôn ra tòa.

Hong Hae In (Kim Ji Won đóng) tuyên bố sẽ không tha thứ cho Baek Hyun Woo trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 7. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Ở diễn biến khác, Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon) khiến người nhà họ Hong rơi vào bẫy và tập trung nghi ngờ Baek Hyun Woo. Thân phận thật sự của Yoon Eun Seong cũng được hé lộ trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 7. Theo đó, Eun Seong là con trai của Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) - bạn gái của Chủ tịch Hong Man Dae (Kim Kap Soo) - ông nội của Hae In. Hai mẹ con Eun Seong thể hiện rõ tham vọng muốn chiếm tập đoàn Queens.

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 7, Hae In tuyên bố với Hyun Woo rằng: "Dù sau này có mất hết trí nhớ thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên những gì anh làm với tôi. Anh đã buông tay khi tôi bất lực nhất. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, căm hận anh đến hơi thể cuối cùng". Tuy nhiên, Hae In bất ngờ bị quên đi phần ký ức bản thân đang "chiến tranh lạnh" sau khi phát hiện chồng làm giấy ly hôn. Biết được bệnh tình của vợ chuyển biến xấu khiến Baek Hyun Woo không khỏi đau lòng, anh bật khóc nức nở vì thương Hae In.

Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon) muốn Hong Hae In ly hôn với Baek Hyun Woo. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8: Kim Soo Hyun khiến kẻ muốn hại Kim Ji Won nhận "kết đắng"?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8 lên sóng vào tối nay (31/3) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Hyun Woo tiếp tục mất điểm trước gia đình nhà họ Hong sau khi bị phát hiện cất giữ đơn ly hôn. Thậm chí, trong cuộc họp có sự xuất hiện của ông nội và bố vợ, Hyun Woo bị đuổi ra ngoài. Trong khi đó, Eun Seong lại thản nhiên ngồi họp cùng các thành viên trong gia đình Hae In. Điều này chứng tỏ Eun Seong đã phần nào chiếm được niềm tin và tình cảm từ gia đình nhà họ Hong.

Dù vậy, Hyun Woo vẫn luôn âm thầm quan tâm, bảo vệ bà xã Hae In. Khi Hong Beom Ja (Kim Jung Nan đóng) - cô của Hae In dò hỏi Hyun Woo về lý do cháu rể muốn ly hôn. Hyun Woo bất ngờ khi cô của vợ suy đoán anh có nhân tình.

Baek Hyun Woo (bên phải) nhắn nhủ Yoon Eun Seong: "Nếu anh có ý định làm hại cô ấy (Hong Hae In - PV) thì tôi cũng sẽ làm tương tự với anh". (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Phía Hae In, dù ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng với chồng nhưng cô khó chịu khi Hyun Woo bị chế giễu, sỉ nhục. Cô âm thầm làm những việc chồng làm từng làm như: chơi bóng chày, đi ăn một mình ở quán quen... Trước đó, bố của Hae In đã cho người theo dõi con rể và biết được sự thật Hyun Woo chỉ đi ăn, đi chơi bóng chày một mình. "Sao nó lại đáng thương và ăn một mình như vậy?", ông nói.

Đáng chú ý trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8, Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) đối đầu với Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon) kèm lời nhắn nhủ: "Nếu anh có ý định làm hại cô ấy (Hong Hae In - PV) thì tôi cũng sẽ làm tương tự với anh". Trước đó, Eun Seon đã âm thầm điều tra về Hae In khi phát hiện cô có những biểu hiện lạ vì bệnh tình tái phát.

Liệu Yoon Eun Seong có thành công chiếm tập đoàn Queens? Hyun Woo sẽ làm gì để bảo vệ Hae In?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút ngày 31/3 trên tvN, phát hành sau trên Netflix.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 8: Liệu Kim Ji Won có tha thứ cho Kim Soo Hyun? (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)