Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12: Kim Soo Hyun bị thương, Kim Ji Won còn hy vọng chữa khỏi bệnh?

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11, Hong Hae In bị ngất ngay sau khi vạch mặt Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon đóng) và công khai tình trạng bệnh tình của mình trước giới truyền thông. Sau đó, Hae In đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu khiến Baek Hyun Woo và gia đình không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Bố mẹ đẻ và Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon đóng) - em trai của Hae In đã không ngừng tự trách bản thân vì không biết chuyện Hae In mắc bệnh nan y.

Phía Hae In, dù đã mất đi ý thức vì bệnh tình chuyển biến xấu, chưa thể tỉnh lại nhưng trong thâm tâm cô vẫn còn nhiều điều muốn bày tỏ với Hyun Woo: "Em chưa bao giờ căm hận anh. Em chưa bao giờ cảm ơn anh đã ở bên em suốt mấy năm qua, bất chấp những lời lẽ cay nghiệt mà em không cố ý. Em yêu anh. Anh là lý do khiến em muốn sống nhiều hơn. Em tưởng em có nhiều thời gian hơn".

Ở diễn biến khác, cô út Beom Ja (Kim Jung Nan đóng) đã tìm ra được Chủ tịch tập đoàn Queens là Hong Man Dae (Kim Gap Soo đóng) - ông nội của Hae In. Tuy nhiên, ông Hong Man Dae tạm thời không thể nhớ ra được Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) - mẹ của Yoon Eun Seong là người đã lừa đảo, hãm hại mình và gia đình nhà họ Hong. Hiện tại, Mo Seul Hee vẫn là người được ông Hong Man Dae ủy quyền giám hộ.

Hae In nói lời yêu Baek Hyun Woo và lời xin lỗi anh ngay sau khi cô tỉnh lại. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Đáng chú ý trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11, Yoon Eun Seong đã đến bệnh viện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hae In. Eun Seong cũng đối mặt với không ít khó khăn trong việc muốn tiếp quản tập đoàn Queens sau khi bị Hae In vạch mặt trước truyền thông. Yoon Eun Seong đã bày tỏ tình cảm đơn phương ích kỷ của mình với Hae In nhưng lập tức bị cô từ chối. Sau đó, Eun Seong có cuộc trò chuyện và đưa ra lời đề nghị với Hyun Woo rằng, anh ta sẽ cho Hyun Woo tất cả để đổi lấy việc được ở bên cạnh Hae In. Điều này khiến Hyun Woo phẫn nộ nên anh đã đánh Yoon Eun Seong kèm lời khẳng định rằng: "Tôi sẽ ở bên Hae In mãi mãi".



Điểm nhấn trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11 là Hyun Woo - Hae In cũng như những người thân trong gia đình đã gần gũi, thân thiết hơn sau khi tất cả mọi người nói ra được những điều thầm kín trong lòng. Hae In cũng tâm sự với luật sư Baek rằng, khi bệnh tình của cô trở nặng thì anh hãy rời bỏ mình. Trước mong muốn của vợ cũ, Hyun Woo chỉ giữ im lặng.

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 11, Yoon Eun Seong đưa ra quyết định "trừ khử" đối với Hyun Woo. Trong khi đó, Hyun Woo - Hae In và các thành viên trong gia đình nhà họ Hong đã đi tìm quỹ bí mật của Hong Man Dae - Chủ tịch tập đoàn Queens nhằm chống lại hai mẹ con Eun Seong. Điều khiến khán giả ngỡ ngàng, khó đoán khi theo dõi tập 11 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) là tình tiết Hae In nhìn nhầm Eun Seong thành Hyun Woo nên đã lên xe ô tô của anh ta trong lúc luật sư Baek đi lấy xe ô tô của mình. Cho đến khi Hyun Woo đuổi kịp và đứng chặn đầu xe của Eun Seong, Hae In mới giật mình phát hiện ra người bên cạnh cô không phải là chồng cũ.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12: Kim Soo Hyun bị thương, Kim Ji Won còn hy vọng chữa khỏi bệnh?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12 lên sóng vào tối 14/4 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn và khó đoán. Trong tập phim này, Hyun Woo đã thành công đưa được Hae In về nhà sau "sự cố" cô vì bệnh tình tái phát nên đã bị Eun Seong nhân cơ hội "bắt cóc".

Ở diễn biến khác, luật sư Baek nhờ sự nỗ lực, thông minh của mình nên anh đã tiết lộ với Hae In và các thành viên trong gia đình nhà họ Hong chuyện sắp tìm được quỹ bí mật của Chủ tịch Hong Man Dae. Cũng trong tập phim này, Moon Seul Hee (Lee Mi Sook) nắm bắt được thêm thông tin về quỹ: "Vậy Baek Hyun Woo biết tiền ở đâu?". Điều này khiến nhiều người xem đưa ra suy đoán về việc Moon Seul Hee và con trai là Eun Seong cùng nhắm vào việc theo dõi, thậm chí "trừ khử" Baek Hyun Woo. Vì vậy Hyun Woo sắp tới phải đối mặt với nguy hiểm là điều khó tránh khỏi, thậm chí trên trán của luật sư Baek mới có một vết thương mới khiến Hong Hae In không khỏi lo lắng cho anh.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12: Kim Soo Hyun bị thương trên trán. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Bên cạnh đó, chuyện tình giữa Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) cũng được cho là sẽ có sự tiến triển tích cực trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12. Thậm chí, Hae In vui mừng thừa nhận rằng, chuyện tình cảm của cô và chồng cũ giống như trong phim. Cặp đôi cũng có đã trao cho nhau nụ hôn trong không gian bếp. Hae In cũng ngủ ngon giấc khi nằm trong vòng tay chồng cũ. Điều này khiến cô liên tục đặt câu hỏi cho Hyun Woo vì lo lắng mình có thể sẽ bị nhận nhầm người một lần nữa: "Là thật sao? Em không mơ chứ? Thật sự là Baek Hyun Woo đúng chứ?".

Hae In vui mừng thừa nhận rằng, chuyện tình cảm của cô và chồng cũ giống như trong phim. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Ngoài ra, mối quan hệ giữa cô út Beom Ja với người đàn ông hàng xóm Yeong Song (Kim Young Min) cũng ngày càng trở nên thân thiết. Cụ thể, trong một tình huống, Yeong Song đã ôm cô út trước sự chứng kiến của nhiều người khiến Beom Ja không nói lên lời.

Trong khi đó, em trai của Hae In vẫn luôn lo lắng, thương nhớ vợ là Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) và con trai, dù cô ta đem con bỏ trốn sau khi góp sức giúp hai mẹ con Mo Seul Hee và Yoon Eun Seong chiếm được tập đoàn Queens. Tuy nhiên, trong tập phim mới nhất, Da Hye bất ngờ bị những kẻ lạ mặt quấy rối, dò hỏi cô về bức tượng bí ẩn. "Vậy bức tượng ở đâu hả?".

Liệu Baek Hyun Woo có thành công tìm ra được quỹ bí mật của Chủ tịch Hong Man Dae trước Mo Seul Hee? Nhân vật do Kim Ji Won đóng liệu có được cứu sống khi chỉ về số tế bào đang ngày càng tăng?

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút vào tối 14/4 trên tvN, phát hành sau trên Netflix.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 12: Kim Soo Hyun bị thương khi trở thành mục tiêu? (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)