Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 6: Kim Soo Hyun khóc nức nở, Kim Ji Won gặp nguy hiểm?

Trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 5, Hae In có khoảng thời gian hiếm hoi ở quê nhà của chồng. Cô được Hyun Woo chăm sóc vết thương và được cả gia đình chồng lo lắng khi lạc đường vì bệnh tình ngày càng trầm trọng. Những tưởng sau đó cặp đôi Hyun Woo - Hae In có một đêm mặn nồng, ai ngờ trong giây phút quyết định thì Hyun Woo bỏ ra ngoài uống rượu vì cảm xúc hỗn độn. Hae In không ngủ được cả đêm khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng và anh rể. "Cô ấy ngủ thì em về", Hyun Woo nói.

Ở diễn biến khác, dù các thành viên trong gia đình đã khéo léo dặn dò nhau không nên đề cập chuyện ly hôn của Hyun Woo - Hae In, nhưng cuối cùng một người phụ nữ bất ngờ nhắc đến: "Ly hôn có gì đâu. Cô cũng muốn ly hôn mà", người này nói với Hyun Woo trước mặt Hae In. Mối quan hệ của vợ chồng Hyun Woo càng trở lên căng thẳng khi Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon) dọn đến ở cùng với gia đình anh. Eun Seong muốn chen ngang vào mối quan hệ của vợ chồng Hyun Woo - Hae In nên đã tìm cách chia rẽ cặp đôi. Thậm chí, Eun Seong muốn Hyun Woo bị đẩy ra khỏi gia đình Hae In.

Eun Seong (bên trái) muốn chen ngang vào mối quan hệ của vợ chồng Hyun Woo - Hae In. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Khép lại phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 5, Hae In lại nhận được tin dữ liên quan đến bệnh tình của mình. Cô một mình sang Đức để làm các xét nghiệm với cảm giác hụt hẫng khi biết kết quả không khả quan. Hyun Woo xuất hiện tại Đức khiến bà xã ngỡ ngàng. Cặp đôi đã không kìm được nước mắt, nói ra những cảm xúc thật với nhau. Hyun Woo cho biết, Hae In là người nói dối khi cầu hôn anh.

"Em hứa sẽ không làm anh khóc, em nói anh hãy tin em nhưng rồi sao, thời gian qua anh đã khóc rất nhiều. Anh lái xe cũng khóc, rửa mặt cũng khóc, ở tiệm rửa xe cũng khóc. Anh thích ngủ riêng vì có thể khóc tới lúc thiếp đi", Hyun Woo bày tỏ. Trước những lời "trách móc" từ chồng, Hae In cho rằng, cô chỉ "nói đại" để có thể cưới được anh. Cô thừa nhận không muốn một mình, muốn cùng với Hyun Woo về nhà khi đã không thể tìm ra được phép màu để được sống.

Cặp đôi Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) và Hong Hae In (Kim Ji Won đóng) có nụ hôn ngọt ngào trong phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 5. (Ảnh: Chụp màn hình, tvN drama)

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 6: Kim Ji Won gặp nguy hiểm?



Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 6 lên sóng vào tối nay (24/3) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, vợ chồng Hyun Woo trở về nhà sau chuyến sang Đức để tìm kiếm cơ hội sống cho Hae In. Cả hai thân thiết, gần gũi hơn, thậm chí Hyun Woo ngỏ ý muốn được ngủ chung với bà xã Hae In sau khoảng thời gian cả hai ngủ riêng vì những biến cố trong quá khứ.

Đáng chú ý trong tập 6 phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) có cảnh Yoon Eun Seong vào phòng làm việc của Hyun Woo và phát hiện ra bí mật của anh. Sau đó, cả gia đình Hae In lại cho người điều tra về chàng rể và tỏ thái độ ngỡ ngàng khi tìm được tài liệu Hyun Woo cất giữ. Hyun Woo liệu có bị gia đình Hae In phát hiện giấy ly hôn, hay anh còn bị Yoon Eun Seong tìm cách hãm hại chuyện gì khác.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 6: Bệnh tình của Hae In khiến Hyun Woo không khỏi lo lắng. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Ở diễn biến khác, bệnh tình của Hae In khiến Hyun Woo không khỏi lo lắng. Ngoài ông xã, cô của Hae In là Hong Beom Ja (Kim Jung Nan đóng) cũng biết được bệnh tình của cháu gái. Vì vậy, Hong Beom Ja bức xúc khi chị dâu chỉ quan tâm đến con trai mà chẳng quan tâm đến Hae In. Trong phim phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 6, Hyun Woo đi tìm vợ khắp nơi và không ngừng gọi tên cô. Trong khi đó, Hae In cho rằng "đã tới lúc" khi bản thân không thể tìm ra được phép màu để được sống.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 6 lên sóng lúc 21 giờ 10 phút ngày 24/3 trên tvN, phát hành sau trên Netflix.

Phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) tập 6: Kim Ji Won gặp nguy hiểm? (Nguồn clip: Instagram tvN_drama)

Bộ phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Quốc đình đám: Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook…

Nội dung phim Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) xoay quanh chuyện tình yêu như cổ tích, ly kỳ và hài hước của cặp đôi do Kim Soo Hyun (đóng vai Baek Hyun Woo) và Kim Ji Won (đóng vai Hong Hae In). Ban đầu, chuyện tình cảm của cả hai được khen ngợi là "tình yêu thế kỷ" nhưng dần bị rạn nứt trong khoảng thời gian 3 năm họ về chung một nhà. Nguyên nhân khiến cuộc sống hôn nhân của Hae In và Hyun Woo không hạnh phúc vì sự khác biệt về địa vị, gia thế, quan điểm sống...