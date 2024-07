Phim Phải chăng là định mệnh tập 4: Kim So Hyun thất tình nhưng khiến Chae Jong Hyeop vui mừng

Trong phim Phải chăng là định mệnh tập 3, Lee Hong Joo khó xử khi tình cũ của cô là Bang Jun Ho (Yun Ji On đóng) muốn "nối lại tình xưa". Trước đó, chuyện tình cảm của Hong Joo và Bang Jun Ho được cho là đã kết thúc từ 3 năm trước. Thậm chí, Bang Jun Ho còn bỏ rơi Hong Joo. Tuy nhiên, hiện tại Bang Jun Ho muốn cùng Lee Hong Joo sản xuất tác phẩm phim hoạt hình dù biết trước không có doanh thu.

Trước cơ hội hiếm có trong sự nghiệp đạo diễn của mình khiến Lee Hong Joo không khỏi đắn đo. Cuối cùng, cô chọn cách sẽ làm việc cùng Bang Jun Ho để cùng tạo ra tác phẩm ý nghĩa. Nữ đạo diễn cũng khẳng định mình làm không phải vì tình cũ mà vì cô không muốn tương lai phải hối hận.

Ở diễn biến khác, Kang Hoo Young quyết định chưa trở về Mỹ dù anh đã hoàn thành chuyến công tác tại Hàn Quốc. Khi chứng kiến cảnh Bang Jun Ho níu kéo Lee Hong Joo, Hoo Young đã không ngần ngại đứng ra "cứu nguy" cho cô nàng.

Lee Hong Joo (Kim So Hyun đóng) khó xử khi tình cũ của cô là Bang Jun Ho (Yun Ji On đóng) muốn "nối lại tình xưa". (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Tuy nhiên, Lee Hong Joo không biết được tình cảm của Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop đóng) dành cho mình. Cô rủ Kang Hoo Young đi ăn gà rán cùng với Kim Hye Ji (Dasom thủ vai) - người bạn thân vốn có tình cảm với Kang Hoo Young từ thời trung học. Trước hành động của cô nàng họ Lee khiến Kang Hoo Young tỏ ra không hài lòng. Cả hai buông lời trách móc khiến Hong Joo bỏ về trước. Khi chỉ còn lại Kang Hoo Young, Kim Hye Ji đã không ngại hỏi thẳng anh rằng: "Cậu thích Lee Hong Joo à?".

Trước câu hỏi từ cô giáo Kim, Kang Hoo Young gửi lời xin lỗi. Dù không đưa ra câu trả lời chính thức nhưng anh không phủ nhận việc đã có tình cảm với Lee Hong Joo từ thời trung học. Nhưng Kang Hoo Young vẫn chưa quyết định việc sẽ tiếp tục trở lại Mỹ làm việc hay theo đuổi Lee Hong Joo. Cuối cùng, anh chuẩn bị hành lý để trở về Mỹ. Trong khi Kang Hoo Young trên đường đến sân bay, anh bất ngờ được cô giáo Kim gọi điện báo tin Lee Hong Joo bị tai nạn giao thông. Ngay lập tức Hoo Young đến bệnh viện để tìm gặp Lee Hong Joo. Chứng kiến cô gái mình yêu thầm từ 10 năm trước bị thương khắp người khiến Kang Hoo Young không khỏi lo lắng.

Khép lại phim Phải chăng là định mệnh tập 3 hé lộ về quá khứ chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi của Lee Hong Joo. Cô nàng từ nhỏ đã tìm cách che giấu cảm xúc thật, dù buồn nhưng luôn mỉm cười.

Trước sự quan tâm của Kang Hoo Young, Lee Hong Joo tỏ ra ngại ngùng và không muốn cậu bạn phải bận tâm. Hong Joo cho biết, cô đã có thể tự lo được cho mình nên muốn Kang Hoo Young tiếp tục công việc của mình. Sau đó, Kang Hoo Young đã không ngần ngại cầm tay Hong Joo và đặt lên ngực mình. Anh cho rằng, mọi chuyện liên quan đến Lee Hong Joo đều không phải chuyện nhỏ.

Kang Hoo Young vui vì chuyện tình của Lee Hong Joo tan vỡ. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)



Phim Phải chăng là định mệnh tập 4: Kim So Hyun thất tình nhưng khiến Chae Jong Hyeop vui mừng

Phim Phải chăng là định mệnh tập 4 lên sóng vào tối nay (30/7) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Lee Hong Joo trở về nhà sau vụ tai nạn nhưng cô chưa thể đi lại được như bình thường. Khi phải lên cầu thang, nhân vật do nữ diễn viên Kim So Hyun đóng không khỏi ngỡ ngàng khi được Kang Hoo Young bế cô trên tay. Để khỏi ngại ngùng sau hành động của Kim So Hyun, Hong Joo nói: "Cậu và tớ là bạn cùng lớp cấp 3 còn gì".

Phía Kang Hoo Young khẳng định, anh chưa từng đùa ai bao giờ kể cả bây giờ hay 10 năm trước. Lời chia sẻ của Kang Hoo Young khiến Hong Joo thừa nhận tim mình đã rung động.

Khi Kang Hoo Young dành thời gian chăm sóc cho Lee Hong Joo sau vụ tai nạn giao thông thì Bang Jun Ho xuất hiện. Anh chàng đặt câu hỏi đối với Hong Joo: "Em đã nói em tuyệt đối không thay đổi mà". Sau cuộc gặp với Bang Jun Ho, Hong Joo không khỏi xấu hổ khi để bạn tiếp tục chứng kiến cảnh mình thất tình. "Tớ thấy xấu hổ vì lúc nào cũng để cậu thấy bộ dạng thất tình của tớ". Ngược lại, Kang Hoo Young tâm sự: "Tớ thì vui vì chuyện tình của cậu tan vỡ".

Phim Phải chăng là định mệnh tập 4 lên sóng vào lúc 20 giờ 40 phút (theo giờ Hàn Quốc) trên tvN.

Phim Phải chăng là định mệnh tập 4: Kang Hoo Young chủ động hôn Lee Hong Joo? (Nguồn clip: tvN drama)