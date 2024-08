Phim Phải chăng là định mệnh tập 5: Kim So Hyun bị bỏ rơi lần 2 khi Chae Jong Hyeop phũ phàng ra đi?

Trong phim Phải chăng là định mệnh tập 4, Lee Hong Joo (Kim So Hyun đóng) được xuất viện về nhà sau vụ tai nạn giao thông. Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop đóng) đã luôn ở bên cạnh Lee Hong Joo dù cô nàng từ chối khéo bằng cách nói chuyện mình bị tai nạn chỉ là "chuyện nhỏ". Trước phản ứng của Lee Hong Joo, Hoo Young đã cầm tay cô và đặt lên ngực của anh. Kang Hoo Young muốn Lee Hong Joo cảm nhận được rằng anh đã lo lắng cho cô đến nhường nào. Trước đó, Kang Hoo Young bỏ lỡ chuyến bay trở về Mỹ, không quan tâm đến hành lý của mình để đến bệnh viện ngay khi biết tin Lee Hong Joo bị tai nạn giao thông.

Phim Phải chăng là định mệnh tập 4: Quá khứ Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop đóng) và Lee Hong Joo (Kim So Hyun đóng) từng thức trắng đêm bên nhau. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Khi Lee Hong Joo được xuất viện, Kang Hoo Young đưa cô về nhà. Cả hai cũng nhớ lại lần thức thâu đêm khi Kang Hoo Young vô tình bị ngã xuống rãnh nước đang thi công. Thời điểm đó, Hong Joo vì lo lắng cho Hoo Young nên đã nhảy xuống "chịu trận" cùng với anh. Lee Hong Joo cũng có dịp trải lòng với Kang Hoo Young rằng, cô nhanh quên những chuyện không vui ngày hôm đó vì có liên quan đến tình cũ Bang Jun Ho (Yun Ji On đóng). "Tất cả những gì liên quan đến Bang Jun Ho đều không vui", Lee Hong Joo nói.

Đến khi phải lên cầu thang, Kang Hoo Young đã bế cô lên đến căn phòng của mình. Để khỏi ngại ngùng sau hành động của anh chàng họ Kang, Hong Joo nói: "Cậu và tớ là bạn cùng lớp cấp 3 còn gì".

Trước phản ứng của Hong Joo, Kang Hoo Young tự nhủ: "Từ giờ tới lúc tỏ tình, không biết mình còn bị tạt cho bao nhiêu gáo nước lạnh nữa đây".

Ở diễn biến khác, Bang Jun Ho hé lộ anh bị rối loạn lo âu nên không viết nổi một dòng nào. Bang Jun Ho vui mừng khi biết tin Lee Hong Joo đồng ý là nhà sản xuất tác phẩm của mình. "Tất cả mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó", Bang Jun Ho nói.

Khép lại phim Phải chăng là định mệnh tập 4, Bang Jun Ho đến tận nhà khi biết tin Lee Hong Joo bị tai nạn giao thông. Anh đặt câu hỏi đối với Hong Joo: "Em đã nói em tuyệt đối không thay đổi mà". Sau cuộc gặp với Bang Jun Ho, Hong Joo không khỏi xấu hổ khi để bạn tiếp tục chứng kiến cảnh mình thất tình. "Tớ thấy xấu hổ vì lúc nào cũng để cậu thấy bộ dạng thất tình của tớ". Ngược lại, Kang Hoo Young tâm sự: "Tớ thì vui vì chuyện tình của cậu tan vỡ. Lee Hong Joo hãy mau khỏi nhé! Cả chân và cả trái tim của cậu đều phải mau lành". Sau đó, Kang Hoo Young chủ động hôn Lee Hong Joo.

Phim Phải chăng là định mệnh tập 5: Kim So Hyun bị bỏ rơi lần 2 khi Chae Jong Hyeop phũ phàng ra đi?

Phim Phải chăng là định mệnh tập 5 lên sóng vào tối nay (5/8) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, Kang Hoo Young đã nhắn nhủ Lee Hong Joo: "Kể từ bây giờ, cậu thử suy nghĩ lại thật kỹ xem chúng ta có thật sự chỉ là bạn hay không?".

Thực tế, Kang Hoo Young thầm yêu Lee Hong Joo từ thời trung học. Phía Lee Hong Joo cũng đã rung động khi được anh chàng họ Kang quan tâm từ thời điểm cách đây hơn 10 năm trước.

Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop đóng) được "người phụ nữ quyền lực" đưa đi. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Liệu nhân vật do Chae Jong Hyeop đóng có vì sự nghiệp mà bỏ rơi Kim So Hyun? (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Trong tập 5 phim Phải chăng là định mệnh, Lee Hong Joo không khỏi ngại ngùng sau nụ hôn của Kang Hoo Young. Anh chàng họ Kang cũng thừa nhận, mối quan hệ của cả hai hiện tại thú vị khi anh được người mình thầm yêu quan tâm hơn. Trong khi Lee Hong Joo và Kang Hoo Young hạnh phúc bên nhau thì một "người phụ nữ quyền lực" bất ngờ xuất hiện muốn đưa Kang Hoo Young đi. Thậm chí, anh chàng họ Kang còn mang theo cả hành lý và ngỏ lời với Hong Joo rằng: "Tớ đi thật nhé!" khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

Liệu nhân vật do Chae Jong Hyeop đóng có vì sự nghiệp mà bỏ rơi Kim So Hyun? Sau Bang Jun Ho, nhân vật do Kim So Hyun tiếp tục bị bỏ rơi lần thứ 2? "Người phụ nữ quyền lực" đưa Kang Hoo Young đi là ai?

Phim Phải chăng là định mệnh tập 5 lên sóng vào lúc 20 giờ 40 phút (theo giờ Hàn Quốc) trên tvN.

Phim Phải chăng là định mệnh tập 5: Liệu Chae Jong Hyeop có vì sự nghiệp mà bỏ rơi Kim So Hyun? (Nguồn clip: tvN drama)