Phim Phải chăng là định mệnh tập 3: Lee Hong Joo bất ngờ gặp tai nạn, Kang Hoo Young tỏ tình?

Trong phim Phải chăng là định mệnh tập 2, Lee Hong Joo tỉnh dậy sau cơn say. Cô nàng được Kang Hoo Young đưa về tận nhà. Điều Lee Hong Joo không ngờ đến là Kang Hoo Young ở cùng với cậu của mình ngay tại tầng dưới ngôi nhà. Cô nàng họ Lee cũng tiết lộ với bạn thân Kim Hye Ji (Dasom thủ vai) lý do khiến mình uống say trước khi đến cuộc hẹn có mặt của Kang Hoo Young. Theo đó, Lee Hong Joo đã gặp lại mối tình đầu Bang Jun Ho (Yun Ji On đóng) - một tác giả sách nổi tiếng.

Chứng kiến bạn thân từng đau khổ vì chuyện tình cảm với Bang Jun Ho, Kim Hye Ji đã gặp gỡ anh chàng họ Bang kèm lời nhắn nhủ: "Anh đừng lảng vảng trước mặt Lee Hong Joo nữa. Em sẽ không để anh bén mảng đến gần Hong Joo. Chuyện của anh và Hong Joo đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Anh đã bỏ rơi Hong Joo còn gì".

Bang Jun Ho (Yun Ji On đóng) bất ngờ xuất hiện khiến đạo diễn Lee Hong Joo (Kim So Hyun đóng) khó xử. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Ở diễn biến khác, Kang Hoo Young nhờ cậu của mình hẹn với Lee Hong Joo để anh có một buổi đi chơi riêng cùng với cô nàng. Kết thúc chuyến đi của cả hai, Kang Hoo Young bất ngờ ngỏ lời hẹn Hong Joo đi ăn gà cùng mình trong thời gian tới. Sau đó, Hong Joo đã nhận lời với Hoo Young. Bản thân Hoo Young cũng không ngờ được rằng anh lại lấy lý do cùng đi ăn gà để tiếp tục được gặp cô gái mình thích đơn phương suốt nhiều năm qua.

Khép lại phim Phải chăng là định mệnh tập 2 hé lộ quá khứ của Lee Hong Joo và Kang Hoo Young từ 10 năm trước khi cả hai từng học cùng trường trung học. Đến cậu bạn Kwon Sang Pil (Lee Won Jung) cũng nhận ra sự khác lạ của Kang Hoo Young - người giỏi từ chối tình cảm của các cô gái khác nhưng thích nhận thư tình Lee Hong Joo gửi giúp cho cô bạn thân Kim Hye Ji.

Trở lại với hiện tại, Kang Hoo Young quyết định chưa trở về Mỹ dù anh đã hoàn thành chuyến công tác tại Hàn Quốc. Khi chứng kiến cảnh Bang Jun Ho níu kéo Lee Hong Joo, Hoo Young đã không ngần ngại đứng ra "cứu nguy" cho cô nàng.

Kang Hoo Young (Chae Jong Hyeop đóng) có hẹn với Lee Hong Joo sau chuyến đi chơi riêng của cả hai. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Phim Phải chăng là định mệnh tập 3: Liệu Kang Hoo Young tỏ tình với Lee Hong Joo?

Phim Phải chăng là định mệnh tập 3 lên sóng vào tối nay (29/7) thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trong tập phim này, đạo diễn Lee Hong Joo cảm thấy khó xử khi tình cũ đeo bám. "Anh ta nói nhất định phải cùng tớ sản xuất tác phẩm kỷ niệm 10 năm", Hong Joo tâm sự với những người bạn của mình.

Trước câu hỏi của Kang Hoo Young về những ký ức với Bang Jun Ho, Lee Hong Joo thẳng thắn nói: "Tất cả những thứ liên quan đến Bang Jun Ho đều tồi tệ".

Kang Hoo Young không ngần ngại đứng ra "cứu nguy" cho Lee Hong Joo khi Bang Jun Ho níu kéo cô nàng. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Dù Kang Hoo Young muốn tiếp tục ở lại Hàn Quốc vì còn mối duyên nợ từ 10 năm trước với Lee Hong Joo nhưng cuối cùng anh đã chuẩn bị hành lý để trở về Mỹ. Đáng chú ý trong phim Phải chăng là định mệnh tập 3 là cảnh Lee Hong Joo bị thương ở đầu, cơ thể bị thương do gặp tai nạn khiến anh chàng họ Kang không khỏi lo lắng.

Ngay lập tức Kang Hoo Young đã chạy đến bệnh viện để tìm gặp Hong Joo. Thậm chí, anh còn cầm tay cô bạn và đặt lên ngực của mình như để bày tỏ tình cảm bao năm anh vẫn thầm giấu kín. Liệu Kang Hoo Young có tỏ tình thành công với Lee Hong Joo?

Lee Hong Joo bị thương khiến Kang Hoo Young lo lắng. (Ảnh: Chụp màn hình tvN drama)

Phim Phải chăng là định mệnh tập 3 lên sóng vào lúc 20 giờ 40 phút (theo giờ Hàn Quốc) trên tvN.

Phim Phải chăng là định mệnh tập 3: Lee Hong Joo bất ngờ gặp tai nạn, Kang Hoo Young tỏ tình?

Bộ phim Phải chăng là định mệnh được thực hiện bởi đạo diễn Song Hyun Wook - người đứng sau thành công của The King's Affection; The Beauty Inside; The Golden Spoon, Another Miss Oh... Trong phim có sự tham gia của diễn viên đình đám Kim So Hyun và Chae Jong Hyeop.

Nội dung phim Phải chăng là định mệnh xoay quanh cặp đôi Lee Hong Joo và Kang Hoo Young. Trong đó, Lee Hong Joo là nữ đạo diễn phim truyền hình, có mối tình đầu day dứt với Bang Jun Ho. Còn Kang Hoo Young - người có mối tình đơn phương với Hong Joo từ 10 năm trước, hiện tại anh là chuyên gia tư vấn tài chính của một công ty lớn tại Mỹ. Trước đó, cả hai từng học cùng trường trung học. Duyên nợ của Lee Hong Joo và Kang Hoo Young bắt đầu khi cả hai cùng ngồi trên trên chuyến xe bus tới trường.

10 năm sau, cả hai vô tình gặp lại nhau khi Kang Hoo Young có chuyến công tác tại Hàn Quốc sau thời gian làm việc tại Mỹ trong khi Hong Joo nhận nhầm anh là đối tượng xem mắt của mình. Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến họ nhớ lại duyên nợ từ 10 năm trước.