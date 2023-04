Trong phim Taxi Driver 2 tập 11 thu hút sự quan tâm của khán giả khi tang lễ của tài xế Kim Do Gi đã chính thức diễn ra sau vụ tai nạn kinh hoàng. Trong khi các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng thương tiếc tài xế Kim và túc trực bên di ảnh của anh thì nhiều người lạ mặt cũng xuất hiện trong tang lễ này.

Kẻ đứng sau vụ tai nạn xe của Kim Do Gi cũng được các thành viên trong hãng Taxi Cầu Vồng phát hiện ra chính là On Ha Joon (Shin Jae Ha). Anh tỏ ra vô cùng đắc ý khi chứng kiến các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng thương tiếc tài xế Kim. Thậm chí, On Ha Joon có hành động gửi đơn xin thôi việc và có lời nhắn nhủ đầy ý đến giám đốc Jang Sung Chul (Kim Eui Sung): "Giám đốc hãy sống thật lâu nhé! Đừng lao lực quá!".

Phim Taxi Driver 2 tập 11: On Ha Joon đắc ý sau khi hãm hại Kim Do Gi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ít ai ngờ, sự thật Kim Do Gi cùng các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng tổ chức một tang lễ giả để điều tra "những người căm ghét" đứng sau họ là ai. Trở lại với thời điểm xảy ra vụ tai nạn ô tô, tài xế Kim đã nhảy ra khỏi chiếc xe trước khi nó phát nổ. Khi biết thông tin những kẻ thủ ác đang làm việc tại một vũ trường có tên là "Black Sun - Hộp đêm nổi tiếng ở Gangnam", Kim Do Gi và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng đã tìm nhiều cách để tiếp cận.

Tuy nhiên, trong phim Taxi Driver 2 tập 11, Kim Do Gi bị bắt vì nhân viên vũ trường "tố" ngược anh tội quấy rối tình dục. Trong khi đó, giám đốc Jang Sung Chul (Kim Eui Sung) đã tìm hiểu ra chất nổ trên chiếc xe của tài xế Kim được lấy từ chỗ của Bộ Hành chính và An toàn.

Phim Taxi Driver 2 tập 12: Vừa "thoát chết" trong gang tấc, Lee Je Hoon tiếp tục "liều mình"

Phim Taxi Driver 2 tập 12 lên sóng vào tối nay (1/4) hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều tình tiết thú vị. Theo đó, Kim Do Gi được thả và còn bị cảnh báo không được xuất hiện quanh Black Sun nữa. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm: "Phải vào Black Sun lần nữa". Thậm chí, tài xế Kim xuất hiện ngay trước mặt On Ha Joon trong khuôn viên vũ trường này.

Kim Do Gi trở lại vũ trường với vai trò làm bảo vệ nhưng anh bị nữ giám đốc nhận ra. (Ảnh: Chụp màn hình)

Với lần trở lại này, Kim Do Gi thay vì đóng vai khách đến vũ trường, anh tham gia thi tuyển để được làm bảo vệ tại Black Sun. Sau đó, anh chính thức trở thành nhân viên của vũ trường nhưng bị nữ giám đốc mới gặp qua một lần đã nhớ mặt anh. Nhiệm vụ của Kim Do Gi trong vũ trường rất đặc biệt. Anh được giao phải bảo vệ chai rượu có số của mình. Nếu chai rượu bị cướp hoặc bị vỡ thì anh bị dọa là "cũng đi đời". Theo đó, số của Kim Do Gi là 09. Liệu Kim Do Gi có gặp nguy hiểm khi làm việc tại vũ trường?

Ở diễn biến khác, các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng cũng phát hiện ra nhiều thông tin gây sốc xoay quanh vũ trường này. Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) tìm ra kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với với ma túy tại vũ trường này.

Tuy nhiên, phía vũ trường được cảnh sát bao che nên họ vẫn ngang nhiên kinh doanh mặt hàng trái phép này. Thậm chí, một cảnh sát còn cho rằng: "Một vũ trường có doanh thu mỗi tháng lên đến cả tỷ won thì việc gì lại bán ma túy chứ?".

On Ha Joon suýt phát hiện ra tài xế Kim Do Gi còn sống sau vụ tai nạn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài ra, trong phim Taxi Driver 2 tập 12 hé lộ quá khứ của nhà báo đã nhiều lần xông vào Black Sun lấy thông tin và bị đánh đập không thương tiếc. Thậm chí, khi chứng kiến cảnh này, Kim Do Gi đã không thể khoanh tay đứng nhìn. Tài xế Kim ra tay cứu nhà báo nhưng vô tình làm "hỏng chuyện" của anh nhà báo. Trước đó, nhà báo này cùng một cảnh sát từng điều tra về vũ trường nhưng anh bạn cảnh sát đã chết thảm. Vậy Kim Do Gi và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng sẽ làm thế nào để vạch trần vũ trường có sự bao che của phía cảnh sát?

Phim Taxi Driver 2 tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần

Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.