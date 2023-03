Phim Taxi Driver 2 tập 8 khép lại cũng là thời điểm tài xế Kim Do Gi và các thành viên hãng taxi bí ẩn mang tên Rainbow Taxi (Taxi Cầu Vồng) kết thúc một "cuốc xe". Trong tập phim này, tài xế Kim đã có màn hóa thân thành pháp sư khiến vị kẻ lừa đảo mang danh cha xứ cùng đồng bọn nhận "kết đắng", giáo hội Sun Baek cũng bị tan rã.

Ngoài việc "xử đẹp" kẻ lừa đảo, màn đối thoại giữa tài xế Kim Do Gi và tài xế On Ha Joon (Shin Jae Ha) khiến người xem không khỏi tò mò. Trước đó, tài xế On Ha Joon cũng lộ rõ mục đích làm việc tại hãng Taxi Cầu Vồng nhằm tiếp cận Kim Do Gi và những thành viên khác. On Ha Joon thực chất chính là kẻ đã xây dựng hệ thống điều hành Cotaya với vỏ bọc hoàn hảo, thậm chí đường dây mua bán nhà, nguồn vốn bất động sản cho đến nơi giam giữ trái phép trẻ mồ côi đều do hắn tạo ra.

Phim Taxi Driver 2 tập 9: Lee Je Hoon "lột xác" thành bác sĩ điển trai. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phim Taxi Driver 2 tập 9: Lee Je Hoon "lột xác" thành bác sĩ điển trai, "gây họa" trong nhiệm vụ mới?

Phim Taxi Driver 2 tập 9 lên sóng vào tối nay (24/3) hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều tình tiết thú vị, bất ngờ đan xen. Cụ thể, vai diễn do Lee Je Hoon đóng tiếp tục có màn "lột xác" thành bác sĩ để điều tra về một bệnh viện với người đứng đầu là viện trưởng Ahn Young Sook. Trước đó, anh nhận sự uỷ thác của một người đàn ông với vẻ ngoài khắc khổ. Ông là người thân của một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện của Ahn Young Sook với manh mối ban đầu được đề cập là do "sơ suất y tế".

Phim Taxi Driver 2 tập 9: Lee Je Hoon "gây họa" trong nhiệm vụ mới? (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong phim Taxi Driver 2 tập 9, viện trưởng Ahn Young Sook giải thích với người nhà bệnh nhân rằng: "Chuyện xảy ra với cô Han Su Ryeon cũng là điều không may với tôi". Tuy nhiên, nữ viện trưởng không được người nhà bệnh nhân chấp nhận: "Đừng có nói dối, là cô làm mà".

Để có thể điều tra sự việc này, Kim Do Gi đóng giả thành bác sĩ nhưng anh khiến các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng không khỏi lo lắng. Cụ thể, trong một căn phòng tại bệnh viện mà Kim Do Gi thâm nhập, chuông báo động bất ngờ kêu. Ngay sau đó, Go Eun đã yêu cầu: "Tài xế Kim mau rời khỏi đó". Tuy nhiên, người của bệnh viện đứng đầu là Ahn Young Sook đã xuất hiện. Liệu Lee Je Hoon có "gây họa" trong nhiệm vụ mới? Kim Do Gi có phát hiện ra những bí ẩn đằng sau chàng tài xế On Ha Joon?

Phim Taxi Driver 2 tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần. Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.

Phim Taxi Driver 2 tập 9: Kim Do Gi đóng giả thành bác sĩ nhưng anh khiến các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng không khỏi lo lắng. (Nguồn: SBS)