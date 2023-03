Phim Taxi Driver 2 tập 10, tài xế Kim Do Gi và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ vạch trần tội ác của nữ bác sĩ, viện trưởng Ahn Young Sook (Lee Hang Na). Theo đó, nữ viện trưởng dù đứng đầu một bệnh viện nhưng cô thường xuyên bước vào phòng phẫu thuật sau khi uống rượu. Để duy trì bệnh viện và kiếm tiền bất chính, Ahn Young Sook đã giao trách nhiệm phẫu thuật cho nhân viên buôn bán thiết bị y tế Gong Soo Ho (Kim Jae Min).

Cuối tập 10 phim Taxi Driver 2, Ahn Young Sook vẫn không hề hối lỗi dù bị bắt và chịu sự lên án dữ dội từ dư luận. Thậm chí, cô còn dự định mở phòng khám mới và thuyết phục Kim Do Ki làm phó viện trưởng, chấp nhận chia tiền cho anh nếu cả hai hợp tác làm việc phi pháp. Ngay sau đó, tài xế Kim đã khiến Ahn Young Sook phải nếm trải nỗi sợ hãi, đau đớn tương tự các nạn nhân của mình trên bàn phẫu thuật.

Phim Taxi Driver 2 tập 10: Tài xế Kim Do Gi và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ vạch trần tội ác của nữ bác sĩ, viện trưởng Ahn Young Sook. (Ảnh: Chụp màn hình)

Khép lại phim Taxi Driver 2 tập 10 là cảnh chiếc xe taxi của tài xế Kim Do Ki bỗng dưng phát nổ ngay trước mắt đồng đội khiến họ ngỡ ngàng. Trong khi đó, On Ha Joon (Shin Jae Ha) đứng sau vụ việc này tỏ ra vô cùng đắc ý. Trước đó, On Ha Joon lộ rõ mục đích làm việc tại hãng Taxi Cầu Vồng nhằm tiếp cận Kim Do Gi và những thành viên khác.

Cảnh chiếc xe taxi của tài xế Kim Do Ki bỗng dưng phát nổ ngay trước mắt đồng đội trong phim Taxi Driver 2 tập 10. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phim Taxi Driver 2 tập 11: Lee Je Hoon "chết đi sống lại" sau tai nạn kinh hoàng?

Phim Taxi Driver 2 tập 11 lên sóng vào tối nay (31/3) hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều tình tiết thú vị, bất ngờ đan xen. Theo đó, tang lễ của nhân vật do Lee Je Hoon đóng đã chính thức diễn ra sau vụ tai nạn kinh hoàng. Các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng bàng hoàng, thương tiếc tài xế Kim và túc trực bên di ảnh của anh. Chứng kiến cảnh tượng này, người vui mừng nhất chính là On Ha Joon - người khiến chiếc xe của tài xế Kim Do Ki phát nổ. Hắn cười đắc thắng rồi ngoảnh mặt ra về sau khi có mặt trong tang lễ của đàn anh.

Phim Taxi Driver 2 tập 11: Tang lễ của tài xế Kim Do Ki diễn ra sau vụ tai nạn kinh hoàng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong tang lễ của tài xế Kim Do Ki, giám đốc Jang Sung Chul (Kim Eui Sung) đã phát hiện ra điều bất thường. "Có người cực kỳ căm ghét chúng ta", ông nhận định. Sau đó, các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng đã thu thập thông tin và biết được những kẻ này đang làm việc tại một nơi có tên là "Black Sun - Hộp đêm nổi tiếng ở Gangnam".

On Ha Joon cũng nhanh chóng phát hiện phía hãng Taxi Cầu Vồng bắt tay điều tra vụ tai nạn của tài xế Kim. Thậm chí, hắn buông lời de dọa: "Chẳng lẽ lại giết thêm đứa nữa?".

Chưa dừng lại ở đó, On Ha Joon đối mặt với giám đốc Jang kèm lời nhắn nhủ: "Giám đốc hãy sống thật lâu nhé! Đừng lao lực quá!".

On Ha Joon đứng sau vụ tai nạn xe của Kim Do Ki. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phim Taxi Driver 2 tập 11: Lee Je Hoon "chết đi sống lại" sau tai nạn kinh hoàng? (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau đó, tài xế Kim Do Gi bất ngờ xuất hiện trong một chiếc taxi sang trọng khiến các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng ngỡ ngàng, vui mừng. Vậy tài xế Kim Do Gi đã biết trước việc On Ha Joon sẽ hãm hại mình? Liệu các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng có thoát khỏi nguy hiểm?

Phim Taxi Driver 2 tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần

Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.

Phim Taxi Driver 2 tập 11: Liệu các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng có thoát khỏi nguy hiểm? (Nguồn: SBS)