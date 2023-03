Phim Taxi Driver 2 tập 6 với vụ án bắt cóc và bạo hành trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã đi đến hồi kết. Kim Do Gi cùng các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng đã giải cứu thành công những đứa trẻ tội nghiệp. Đáng chú ý ở cuối tập phim này, thân phận thật sự của nhân vật On Ha Joon (Shin Jae Ha) - nhân viên của hãng taxi mang tên Rainbow Taxi (Taxi Cầu Vồng) bất ngờ được hé lộ. Anh chàng thực chất là một "ông trùm" bí ẩn đứng sau việc điều tra Kim Do Gi và các thành viên trong hãng Taxi Cầu Vồng.

Theo đó, thay vì đi đón khách, On Ha Joon lái xe đến một biệt thự sang trọng có cả vệ sĩ vây quanh. Đối lập với hình ảnh thân thiện, niềm nở khi làm việc ở hãng Taxi Cầu Vồng, Ha Joon có vẻ ngoài lịch lãm, lạnh lùng. Anh chàng còn tìm đến kẻ xấu xa đứng sau vụ bắt cóc và bạo hành trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản Kang Pil Seung. Liệu cả hai có bắt tay hợp tác để hãm hại Lee Je Hoon và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng?

Thân phận thật sự của nhân vật On Ha Joon (Shin Jae Ha) - nhân viên của hãng Taxi Cầu Vồng bất ngờ được hé lộ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phim Taxi Driver 2 tập 7: Lee Je Hoon làm gì khi "ông trùm" bí ẩn cận kề muốn hãm hại?

Phim Taxi Driver 2 tập 7 lên sóng vào tối nay (17/3) thu hút sự quan tâm của khán giả. Theo đó, Lee Je Hoon và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng nhận nhiệm vụ mới có liên quan đến một giáo phái. Cụ thể, giáo phái này đặc biệt ở chỗ cha xứ nắm rất nhiều quyền lực và các thành viên một mực tin tưởng, mù quáng.

Theo đó, các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng bắt đầu hành động khi Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) đóng giả làm thành viên mới của giáo phái này. Trong khi đó, Kim Do Gi và Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin) tiếp cận cha xứ. Khi nhân vật do Lee Je Hoon chỉ dọa một câu đã khiến cha xứ vô cùng lo lắng: "Cẩn thận phía trên đầu nhé! Số của anh là phải chết sớm".

Phim Taxi Driver 2 tập 7: Lee Je Hoon và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng nhận nhiệm vụ mới có liên quan đến một giáo phái. (Ảnh: Chụp màn hình)

Kim Do Gi (Lee Je Hoon) liệu có nhận ra sự bất thường của tài xế On Ha Joon? (Ảnh: Chụp màn hình)

Mặt khác, Lee Je Hoon và các thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng được cho là đối mặt với nguy hiểm. Bởi vì On Ha Joon đeo chiếc nhẫn có biểu tượng đặc biệt được cho là của một tổ chức tội phạm. Những kẻ phản diện từng bị Kim Do Gi trừng phạt cũng đeo chiếc nhẫn tương tự. Lee Je Hoon sẽ làm gì khi "ông trùm" bí ẩn cận kề muốn hãm hại mình và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng?

Trước đó, không ít lần Ha Joon từng tìm cách xâm nhập căn cứ bí mật của hãng Taxi Cầu Vồng. Ngoài ra, Ha Joon cũng là hàng xóm mới của tài xế Kim. Anh chàng còn dán nhiều ảnh, thông tin nhóm Taxi Cầu Vồng trên tường... Mục đích thật sự của On Ha Joon là gì khiến người xem không khỏi tò mò.

Phim Taxi Driver 2 tiếp tục lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.

Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.

Phim Taxi Driver 2 tập 7: Lee Je Hoon làm gì khi "ông trùm" bí ẩn cận kề muốn hãm hại? (Nguồn: SBS)