Phim “Tình yêu vô hình” thắng liên tiếp 5 giải tại Liên hoan phim quốc tế

Mở đầu tại Liên hoan phim độc lập Mỹ (The Indie Fest) với hai giải là Adward of Merit – Phim điện ảnh Châu Á xuất sắc và Adward of Exellence – Chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc.

Tiếp theo, tại Liên hoan phim quốc tế Paris (Paris Int'l Film Festival) phim thắng liền 3 giải cao quý. Hai giải cho phim là Best Narrative Feature Film 2021 – Giải cao nhất cho phim điện ảnh quốc tế và Best International Collaboration 2021 – Giải cao nhất cho phim hợp tác quốc tế.

Một giải thưởng diễn viên quốc tế xuất sắc nhất - Best International Actor 2021 cũng được trao cho diễn viên chính Hoàng Phượng. Đây là giải thưởng danh giá lần đầu tiên được trao tặng cho diễn viên Việt Nam.

Nữ diễn viên Hoàng Phượng giành được giải thưởng danh giá với vai nữ chính trong phim "Tình yêu vô hình". Đây cũng là lần đầu tiên giải thưởng này được trao cho một diễn viên Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các Liên hoan phim không có các sự kiện gặp gỡ và trao giải offline mà chỉ tổ chức và công bố giải thông qua hình thức trực tuyến.

"Tình yêu vô hình" là kết quả hợp tác của Hãng Phim truyện I, đạo diễn Quách Tường và nhà sản xuất điều hành người Mỹ. Phim kể câu chuyện về một người con gái Việt Nam tại một bệnh viện Thiên Chúa giáo vào những năm 1930.

Cuộc tìm kiếm tình yêu của cô chỉ mang đến bi kịch. Cuối cùng cô nhận ra người đàn ông duy nhất yêu cô là người không đòi hỏi ở cô thứ gì cả. Ê-kíp đã rất "mạo hiểm" khi bắt đầu bấm máy với phân cảnh khó nhất, cảm xúc giằng xé tột độ nhất là cảnh tử tù của diễn viên Hoàng Phượng.

"Thú thực, mọi người phải bỏ ra 200% sức lực để làm phim này. Phim nghệ thuật là ngôn ngữ chung, thậm chí, không cần nói với nhau câu nào vẫn hiểu được. Đó là điều quan trọng nhất của hợp tác quốc tế", ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó đạo diễn phim chia sẻ.

Diễn viên Hoàng Phượng vào vai hoa trong phim.

Chia sẻ về phân cảnh mở đầu ấn tượng của mình, Hoàng Phương tiết lộ: "Trước khi quay, đạo diễn đưa tôi đến trại giam tử tù ở Hội An thời bấy giờ. Đạo diễn nhốt tôi trong phòng giam khoảng 1 giờ đồng hồ. Căn phòng kín ngột ngạt khó thở, làm mình tưởng tưởng rất nhiều thứ kinh rợn.

Tôi rất cảm ơn đạo diễn đã cho em trải nghiệm trước như vậy, để diễn được vai Hoa chân thực nhất, làm sao để khán giả có thể cảm nhận được ít nhất 70% trên màn ảnh rộng", Hoàng Phượng cho biết..

Không chỉ có duyên với những bộ phim hợp tác quốc tế như: Tình yêu vô hình hay Along the Sea - Những cô gái bên bờ biển, Hoàng Phượng còn góp mặt trong những bộ phim tài liệu, phim lịch sử.

Gần đây nhất là dự án phim Đại thi hào Nguyễn Du, một dự án phim có kinh phí lên tới 15 tỷ đồng. Hoàng Phượng đã vào vai mẹ ruột của Đại thi hào Nguyễn Du. Gương mặt đậm chất Á Đông và lối diễn giàu cảm xúc, những vai diễn của Hoàng Phượng luôn mang đến cho khán giả hình ảnh đẹp truyền thống và đầy nội tâm của người phụ nữ Việt Nam.