Phim về vũ nữ thoát y và tài phiệt Nga giành Cành cọ vàng tại Cannes 2024

Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 vừa khép lại với chiến thắng ấn tượng của bộ phim "Anora", một câu chuyện hiện đại bi thảm, hài hước về một vũ nữ thoát y kết hôn với một tài phiệt Nga. Tác phẩm của đạo diễn người Mỹ Sean Baker đã giành được giải thưởng cao quý nhất - Cành cọ vàng, mang lại niềm tự hào lớn cho đoàn làm phim.



"Anora" kể về hành trình của Ani, một cô gái gọi ở Brooklyn do Mikey Madison thủ vai, người có cuộc đời thay đổi từ một câu chuyện cổ tích đến cơn ác mộng khi gặp gỡ và kết hôn với con trai của một tài phiệt Nga. Từ những ngày sống trong cảnh nghèo khó, Ani bước vào thế giới hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy khi trở thành vợ của một người đàn ông giàu có.



Đạo diễn Sean Baker đã nhận giải thưởng từ George Lucas, nhà sáng tạo của Star Wars, trong lễ trao giải trước hàng loạt ngôi sao tại Palais des Festivals. Baker (53 tuổi) đã dành tặng giải thưởng này cho "tất cả các công nhân tình dục trong quá khứ và hiện tại", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn vinh và công nhận những người thường bị xã hội lãng quên.



Greta Gerwig - Chủ tịch Ban giám khảo năm nay đã ca ngợi bộ phim vì tính nhân văn và khả năng chạm đến trái tim người xem.

"Nó đã chiếm trọn trái tim chúng tôi, làm chúng tôi cười và sau đó làm chúng tôi tan nát trái tim," đạo diễn của bộ phim "Barbie" chia sẻ.

Đối với Sean Baker, chiến thắng này không chỉ là một vinh dự mà còn là đỉnh cao của mục tiêu suốt 30 năm làm phim của ông. "Đây thực sự là mục tiêu duy nhất của tôi với tư cách là một nhà làm phim trong suốt 30 năm qua" Baker nói trong niềm xúc động. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trải nghiệm phim tại rạp thay vì ở nhà hay trên điện thoại.



Dù Anora đã giành chiến thắng, Liên hoan phim năm nay cũng chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều tác phẩm xuất sắc khác. Emilia Pérez, một bộ phim ca nhạc tiếng Tây Ban Nha do Jacques Audiard đạo diễn đã được công nhận đặc biệt với giải thưởng diễn xuất xuất sắc nhất cho cả dàn diễn viên nữ, bao gồm người phụ nữ chuyển giới đầu tiên được vinh danh - Karla Sofía Gascón cùng các bạn diễn Adriana Paz, Zoe Saldaña và Selena Gomez.



Giải Grand Prix thuộc về đạo diễn trẻ người Ấn Độ - Payal Kapadia với bộ phim "All We Imagine As Light", kể về cuộc sống của 3 y tá tỉnh lẻ lạc lối trong thành phố. Miguel Gomes giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với Grand Tour và đạo diễn người Iran Mohammad Rasoulof nhận giải đặc biệt vì lòng dũng cảm và tác phẩm "The Seed of the Sacred Fig".

Lễ bế mạc Cannes cũng tôn vinh George Lucas với Cành cọ vàng danh dự cho những đóng góp của ông đối với điện ảnh thế giới. Lucas nhận giải từ người bạn lâu năm Francis Ford Coppola đã bày tỏ niềm vinh dự khi được công nhận bởi một người bạn thân và người thầy.



Chiến thắng của Anora tại Cannes không chỉ là sự công nhận cho tài năng và nỗ lực của Sean Baker và đoàn làm phim mà còn là minh chứng cho sức mạnh của điện ảnh trong việc kể những câu chuyện nhân văn và chạm đến trái tim khán giả toàn cầu.



Giải Grand Prix tại Cannes 2024 đã thuộc về một nữ đạo diễn trẻ người Ấn Độ - Payal Kapadia (38 tuổi), đến từ Mumbai, người đã nhận giải từ Viola Davis cho bộ phim "All We Imagine As Light" của cô. Một câu chuyện trữ tình về tình cảm và mất mát, bộ phim đã làm say lòng các nhà phê bình trong tuần thứ hai của Liên hoan phim khi nó theo dõi cuộc sống của 3 y tá tỉnh lẻ lạc lối trong thành phố. Payal nói với khán giả rằng, cô muốn truyền tải thông điệp về "tình đoàn kết" giữa phụ nữ từ bộ phim của mình và đó là một "giá trị mà tất cả chúng ta nên phấn đấu".

Miguel Gomes đã giành giải đạo diễn xuất sắc nhất với Grand Tour, trong khi đạo diễn người Iran Mohammad Rasoulof, người đã trốn khỏi án tù ở quê nhà để tham dự liên hoan phim đã được trao giải đặc biệt để công nhận lòng dũng cảm và bộ phim của ông "The Seed of the Sacred Fig".

Đạo diễn người Pháp Coralie Fargeat đã được xem là ứng cử viên cho giải thưởng hàng đầu với bộ phim Mỹ "The Substance", với sự tham gia của Demi Moore và Margaret Qualley, nhưng cuối cùng cô đã rời buổi lễ với giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất để công nhận câu chuyện nữ quyền nổi bật của cô trong phim.

Lễ bế mạc Cannes cũng tôn vinh George Lucas với Cành cọ vàng danh dự cho những đóng góp của ông cho điện ảnh thế giới. Sau một đoạn phim tổng hợp những khoảnh khắc nổi tiếng từ nhiều bộ phim được yêu thích của ông từ loạt phim "Star Wars" và "American Graffiti", đến "Willow và Labyrinth", và một tràng pháo tay dài, ông đã nhận giải thưởng từ người bạn cũ của mình, đạo diễn người Mỹ nổi tiếng không kém Francis Ford Coppola, người đã công chiếu bộ phim mới nhất của mình, "Megalopolis", tại buổi khai mạc Liên hoan phim.

"Đây thực sự là một vinh dự khi có mặt ở đây và nhận giải thưởng từ một người bạn tuyệt vời, một người anh em và một người thầy", Lucas nói.