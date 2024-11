Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam làm việc tại Lai Châu

Video: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam làm việc tại Lai Châu.

Dự chương trình làm việc cùng đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả tích cực

Năm 2024, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, các chỉ tiêu thực hiện đều đạt vượt so với kế hoạch đề ra. Các cấp hội đã đã chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết, chương trình, đề án mới liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028; tham mưu cho cấp ủy cùng cấp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46/NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Triển khai thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện ba Nghị quyết 04, 05, 06 – NQ/HNDTW của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu dự chương trình làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, các cấp Hội quan tâm thực hiện công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện và thực hiện việc phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ở cơ sở Hội; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Năm qua, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 516/QĐ-TTg, Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, quan tâm, giúp đỡ các gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Đồng chí Phạm Tiến Nam Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo chương trình làm việc. Ảnh: Tuấn Hùng

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục củng cố và phát triển; nội dung, phương thức hoạt động đổi mới; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội được nâng lên theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất theo mô hình chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; các cấp Hội có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, có nhiều mô hình, cách làm hay đem lại hiệu quả; hội viên nông dân luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết xây dựng nông thôn mới; Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân được chỉ đạo sát sao, thực hiện có hiệu quả.

Chia sẻ tại chương trình làm việc, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu cho biết: Tỉnh Lai Châu còn khoảng 3 nghìn nhà tạm, rất cần có sự chung tay của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để hỗ trợ làm nhà kiên cố cho bà con. Bên cạnh đó, tỉnh mong muốn Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục có các chương trình hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng các mô hình sản xuất mới; giới thiệu quảng bá nông sản, các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của địa phương, giúp bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh cũng mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đồng hành trong việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, qua đó giúp người dân ổn định đời sống, từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững…

Đồng chí Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại chương trình làm việc. Ảnh: Tuấn Hùng

Báo cáo với Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Lai Châu, đồng chí Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho biết:

Hiện nay, toàn tỉnh Lai Châu có 950 chi Hội có quỹ Hội hoạt động; trong năm Hội đã hướng dẫn, thành lập mới được 18 chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và đẩy mạnh hướng dẫn nội dung sinh hoạt; kết nạp mới được 1.523 hội viên. Năm 2024, các chỉ tiêu kế hoạch được các cấp Hội triển khai thực hiện đều vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu về Quỹ hỗ trợ nông dân, do thiếu ngân sách nên gặp rất nhiều khó khăn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm của Trung ương và tỉnh Lai Châu để giải quyết những khó khăn này. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tổ chức các lớp tạo tạo nâng cao kỹ năng về mọi mặt cho cán bộ Hội; mở các lớp đào tạo về kỹ năng trồng, chăm sóc, bảo quản, thu hoạch và tiêu thụ nông sản cho hội viên nông dân…

Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương

Sau khi nghe lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lai Châu báo cáo, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo và những kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh Hội Nông dân tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm xây dựng và phát triển các mô hình hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Đồng chí Trương Xuân Quý, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại chương trình làm việc. Ảnh: Tuấn Hùng

Qua ý kiến đề xuất của lãnh đạo tỉnh Lai Châu, Hội Nông dân tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tìm giải pháp hỗ trợ tỉnh Lai Châu xóa nhà tạm gắn với phát triển thương mại - dịch vụ trong quý I năm 2025, đồng chí cũng yêu cầu Hội Nông dân tỉnh tiếp tục rà soát những hộ gia đình cần được hỗ trợ xóa nhà tạm, trong đó ưu tiên những hộ gia đình tại vùng sâu, vùng xa, vùng có tiềm năng phát triển các mô hình sản xuất, du lịch cộng đồng, qua đó giúp hội viên nông dân ổn định đời sống, tạo sinh kế phát triển bền vững.

Trung ương Hội sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ cây giống cây trồng cho bà con như: Lê, mít, cây dược liệu… hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, giúp bà con gieo trồng tạo thành vùng tập trung, từ đó hình thành chuỗi liên kết; thúc đẩy việc xây dựng nhà máy chế biến tại tỉnh Lai Châu để có đầu ra ổn định cho sản phẩm, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

Đồng chí Phạm Tiến Nam Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tặng áo ấm cho các cháu học sinh mầm non Điểm trường Mầm non bản Can Tỷ 2, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Trước đó, đồng chí Phạm Tiến Nam cùng đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đi thăm bản Can Ty 2, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Đây là bản đã và đang được Hội Nông dân tỉnh Lai Châu giúp đỡ xây dựng thành bản du lịch cộng đồng, gắn với “Phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, xóa bỏ hủ tục’’. Tại đây, đoàn đã trao tặng áo ấm cho các cháu học sinh mầm non tại điểm Trường Mầm non bản Can Tỷ 2.

Đồng chí Phạm Tiến Nam Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Dương Đình Đức, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu thăm Tổ Hội thêu dệt thổ cẩm bản Can Tỷ 2, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỏi thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn cùng các cô giáo, các em học sinh và bà con tại bản Can Tỷ 2 và mong muốn với sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cuộc sống của bà con sẽ từng bước được nâng cao, xóa hết nhà tạm, đoàn kết phát triển kinh tế, tăng thu nhập.