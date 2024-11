Ninh Bình: Hội Nông dân Kim Sơn thực hiện tốt vai trò giám sát vệ sinh, cải tạo cảnh quan môi trường

Thực hiện vai trò giám sát

Thực hiện kế hoạch số 16-KH/HNDH, ngày 17/6/2024 của Hội Nông dân huyện Kim Sơn: giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 2/8/2022 của huyện ủy Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, phát động phong trào bảo vệ, giữ gìn vệ sinh và cải tạo cảnh quan môi trường tại xã Kim Đông.

Hội Nông dân Kim Sơn giám sát phong trào bảo vệ, giữ gìn vệ sinh và cải tạo cảnh quan môi trường tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: HND

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng thời, thực hiện công văn số 362-CV/UBKTHU, ngày 25/1/2024 của Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ Kim Sơn về việc ban hành chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2024.

Hội Nông dân huyện Kim Sơn quyết định thành lập đoàn giám sát gồm có ông Vũ Duy Tùng-Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm trưởng đoàn; ông Trần Trung Hải-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện là phó Trưởng đoàn;…Ngoài ra, tham gia đoàn giám sát còn có đại diện Phòng NNPTNT huyện Kim Sơn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện.

Tại trụ sở UBND xã Kim Đông (huyện Kim Sơn) luôn xanh, sạch, đẹp. Ảnh: HND

Cán bộ, viên chức xã Kim Đông tranh thủ cắt tỉa cây cảnh sau giờ làm việc. Ảnh: HND

Theo quyết định, đoàn giám sát tổ chức giám sát theo đúng yêu cầu, nội dung kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Kim Sơn đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục giám sát theo quy định của pháp luật, quy chế giám sát và phản biện xã hội của Bộ Chính trị.

Kết quả giám sát xã nông thôn mới

Đoàn giám sát Hội Nông dân huyện Kim Sơn, đã thực hiện giám sát tại xã Kim Đông về công tác phát động phong trào bảo vệ, giữ gìn vệ sinh và cải tạo cảnh quan môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới.

Đảng ủy, UBND xã Kim Đông đã chỉ đạo, phân công cán bộ công chức, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia cùng với các xóm, trường học, trạm y tế vận động đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân ra quân vệ sinh môi trường như: chặt tỉa cành cây, làm cỏ, quét dọn, trồng hoa,…

Một tuyến đường qua xã Kim Đông luôn đảm bảo thông thoáng. Ảnh: HND

Bên cạnh đó, Công an xã Kim Đông đã xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng đảm bảo an toàn, trật tự giao thông; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động đông đảo đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia.

Xã Kim Đông (huyện Kim Sơn) đã lựa chọn tuyến đường 12B đoạn từ đê BM1 đến đê BM2 làm điểm, tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới. Được biết số lượng người tham gia làm vệ sinh môi trường trên địa bàn xã hàng tuần gần 100 lượt người.

Đối với Hợp tác xã dịch vụ môi trường xã đã thu gom 3 buổi/ tuần, phân loại và xử lý rác thải tại lò đốt từ 75-85 tấn rác thải, từ đó góp phần làm sạch cảnh quan môi trường.

Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn luôn được lực lượng công an làm thường xuyên hàng ngày tại các tụ điểm phức tạp là 2 khu vực chợ đầu mối và chợ dân sinh.

Phong trào thi đua "Ngày thứ bảy xanh, ngày chủ nhật sạch" được phát huy có hiệu quả tại xã Kim Đông. Ảnh: HND

Tiêu chí môi trường ở xã Kim Đông luôn được đảm bảo. Ảnh: HND

Năm 2023, xã Kim Đông đã hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, các xóm mua dụng cụ, máy cắt cỏ để thực hiện công tác vệ sinh môi trường với tổng kinh phí 105.700.000 đồng được trích từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia và từ nguồn ngân sách xã.

Với sự nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, năm 2023 xã Kim Đông được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tiêu chí về môi trường được đánh giá cao trước sự lan tỏa của phong trào thi đua "Ngày thứ bảy xanh, ngày chủ nhật sạch" đảm bảo yêu cầu.

Riêng khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật đảm bảo vệ môi trường. Tỷ lệ cơ sở sản xuất-kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%...

Xây dựng nông thôn mới ở Kim Đông là sự kết hợp giữa chính quyền và người dân cùng thực hiện. Ảnh: VHND

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua "Ngày thứ bảy xanh, ngày chủ nhật sạch" xã Kim Đông đã thực sự có sự thay đổi toàn diện. Diện mạo của nông thôn đổi rõ nét, nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hoá dân tộc được giữ gìn và phát huy, bộ mặt nông thôn chuyển biến tích cực.

Vẫn còn khuyết điểm, tồn tại

Theo Hội Nông dân huyện Kim Sơn, bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát nhận thấy vẫn còn một số khuyết điểm như: Công tác lãnh đạo chỉ đạo đôi khi chưa quyết liệt; một số đồng chí cấp ủy phụ trách xóm; bí thư chi bộ, xóm trưởng chưa thực sự tích cực, sâu sát; việc kiểm tra đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên.

Ngoài ra, phong trào thi đua "Ngày thứ bảy xanh, ngày chủ nhật sạch", một số xóm triển khai chưa thực sự hiệu quả, chưa huy động được đông đảo nhân dân tham gia.

Vai trò của các ban ngành, đoàn thể xã, của một số chi bộ, chi hội đoàn thể xóm trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia phong trào "Ngày thứ bảy xanh, ngày chủ nhật sạch" còn hạn chế.

Phong trào giữ gìn vệ sinh và cải tạo cảnh quan môi trường xã Kim Đông (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) cần phát huy hơn. Ảnh: HND

Qua đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Kim Sơn đề nghị Đảng ủy, UBND xã Kim Đông trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau.

Cụ thể, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên; yêu cầu Đảng uỷ, UBND xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 20/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Sơn về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;…

Đề nghị Đảng ủy, UBND xã Kim Đông tổ chức trang trí tuyên truyền trực quan, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã về đảm bảo duy trì, nâng cao tiêu chí về môi trường đối với xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, cần tiếp tục rà soát, chỉ đạo chỉnh trang, cải tạo khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học; tiếp tục thực hiện phong trào "Ngày thứ bảy xanh, ngày chủ nhật sạch", phát động vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, dòng sông, kênh mương, khu tập trung và khuôn viên gia đình; cắt tỉa cây xanh, hoa, vệ sinh môi trường tuyến đường trung tâm xã...