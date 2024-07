Phó Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang, cùng các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tham dự hội nghị.

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại TX.Tịnh Biên, tỉnh An Giang: Ảnh: Hồng Cẩm

Sau khi nghe bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh An Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp, đa số bà con cử tri TX.Tịnh Biên rất phấn khởi với kết quả kỳ họp thứ 7. Tại kỳ họp này Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác.

Bên cạnh đó, cử tri TX.Tịnh Biên đã có nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến chính quyền địa phương, đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội. Các ý kiến xoay quanh vấn đề tăng mức lương cơ bản nên giá BHYT tăng, khiến người dân không hưởng lương theo quy định của nhà nước gặp nhiều khó khăn; lương tăng nhưng chế độ hưởng đối với cán bộ hưu trí chưa đồng bộ; giá cả thị trường tăng theo lương cơ bản, khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn...

Cử tri Nguyễn Thanh Thoại kiến nghị giảm giá BHYT đối với người dân không hưởng lương theo quy định nhà nước. Ảnh: Hồng Cẩm

Cử tri Nguyễn Thanh Thoại (phường Tịnh Biên) kiến nghị: "Chính phủ, Quốc hội xem xét giảm giá BHYT đối với người dân không hưởng lương theo quy định của nhà nước, để giảm gánh nặng cho người dân".

Hiện nay tình trạng thiếu nước ở An Giang nói chung, vùng ĐBSCL nói riêng dẫn đến tình trạng sạt lở, sụt lún ngày càng nghiêm trọng và thực trạng này sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp hơn trong thời gian tới. Trước tình hình đó, cử tri Trần Hiếu Thuận (phường Tịnh Biên) đề nghị: "Trung ương cần có chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho người dân An Giang nói riêng, khu vực ĐBSCL thích ứng với thực trạng thiếu nước; về lâu dài nên nghiên cứu có nguồn nước bổ sung về cho ĐBSCL; đầu tư hệ thống trữ lại lượng nước mưa, nước ngọt bằng ao, hồ... để đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng ĐBSCL nói chung, tỉnh An Giang nói riêng".

Cử tri Trần Hiếu Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh, cử tri ý kiến cần cấp BHYT cho chủ hộ gia đình liệt sĩ, gia đình thờ cúng liệt sĩ; nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, vì hiện tại mức hỗ trợ 50 triệu đồng chỉ đủ sửa chữa; chất lượng khám chữa bệnh BHYT còn thấp, thiếu vật tư thuốc điều trị...

Về hạ tầng gia thông cử tri kiến nghị mở rộng thêm 1 làn đường tuyến Quốc lộ 91B từ TP.Châu Đốc đến TX.Tịnh Biên, mở rộng tuyến N1 từ Tịnh Biên đi Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), nâng cấp hệ thống cấp thoát nước đô thị...

Ông Lương Quốc Đoàn thông tin đến bà con cử tri về chính sách tăng lương cơ bản đối với CBCC, LLVT và chính sách đối với cán bộ hưu trí. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh An giang, ông Lương Quốc Đoàn đã thông tin đến bà con cử tri về chính sách tăng lương cơ bản đối với CBCC, LLVT và chính sách đối với cán bộ hưu trí và khẳng định việc giá cả thị trường tăng về cơ bản không đáng kể, nguyên nhân tăng giá không phải do lương tăng mà do nhiều yếu tố, như cơ chế thị trường, dịch bệnh...

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng TX.Tịnh Biên sau khi nâng cấp từ huyện lên thị xã đã có nhiều cố gắng đạt kết quả cao trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, sáng 15/7. Ảnh: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch nước, TX.Tịnh Biên tuy đã nâng cấp lên thành thị xã nhưng còn nhiều tiêu chí cần cố gắng nâng chất để xứng tầm là thị xã vùng biên. Lãnh đạo địa phương cần có kế hoạch dài hạn theo từng lộ trình cụ thể, tranh thủ sự lãnh đạo từ Trung ương, tỉnh cũng như huy động toàn xã hội để phát triển hạ tầng giao thông, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh biên giới. Đặc biệt cần quan tâm phát triển hạ tầng nông thôn, tập trung xây dựng nông thôn mới, từng bước rút ngắn khoảng cách nông thôn và đô thị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Tịnh Biên cùng chung sức chung lòng xây dựng TX.Tịnh Biên xứng tầm là thị xã vùng biên.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã vận động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao tặng cho Uỷ ban MTTQVN tỉnh An Giang 100 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 5 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Cẩm



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khởi công nhà đại đoàn kết do BIDV tài trợ cho gia đình chính sách tại TX.Tịnh Biên. Ảnh: Hồng Cẩm

Dịp này Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã vận động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trao tặng cho Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang 100 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 5 tỷ đồng; Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang trao tặng lại cho TX.Tịnh Biên 10 căn nhà đại đoàn kết.