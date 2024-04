Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri tại An Giang

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Chợ Mới, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã thông báo đến bà con cử tri dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; báo cáo hoạt động 3 tháng của đoàn ĐBQH An Giang; tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2024 tỉnh An Giang và một số điểm sáng tình hình kinh tế xã hội Việt Nam quý I năm 2024.

Chủ tịch Hội Nông Việt Nam, đại biểu Quốc hội Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 tại An Giang, sáng 25/4. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo đó, dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết, cho ý kiến 11 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang hoạt động sôi nổi các tháng đầu năm 2024

Từ đầu năm 2024 đến nay, đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã tham gia 2 đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tại địa phương; tổ chức 4 cuộc giám sát theo sự ủy quyền của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp các dự án luật trình thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu tỉnh, huyện tham gia buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH. Ảnh: Hồng Cẩm

Đoàn ĐBQH tỉnh An giang đã tiếp nhận và xử lý 86 đơn, qua đó đã xử lý chuyển 5 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; hướng dẫn công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền 11 đơn; lưu theo dõi 71 đơn do không đủ điều kiện xử lý, đơn trùng, đơn đã được đồng gửi đến cơ quan có thẩm quyền…

Bên cạnh đó, đoàn ĐBQH tỉnh An Giang cũng đã ban hành văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát, giải quyết, phản hồi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do đoàn ĐBQH chuyển đến các năm trước đây. Qua đôn đốc, đoàn ĐBQH nhận được 6 văn bản phản hồi của các cơ quan, đơn vị đối với đơn do Đoàn ĐBQH chuyển vào năm 2023.

Ngoài hoạt động khảo sát, giám sát, tổ chức, hoạt động chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được đoàn tham gia tích cực. Từ đầu năm đến nay, đoàn và các thành viên đã thăm một số hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ gia đình khó khăn, hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ công nhân nghèo của huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; xây dựng nhà "Đại đoàn kết" với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Tình hình kinh tế – xã hội quý I/2024 của nước ta duy trì xu hướng tích cực

Theo ông Lương Quốc Đoàn, tình hình kinh tế – xã hội quý I/2024 của nước ta duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho các quý tiếp theo.

Đại biểu tham dự hội nghiệp tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Cẩm

Tốc độ tăng GDP quý I đạt 5,66% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,98%, đóng góp 6,09% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28%, đóng góp 41,68%; khu vực dịch vụ tăng 6,12%, đóng góp 52,23%.

Tiến độ thu hoạch lúa đông xuân nhanh hơn năm trước; sản lượng một số cây lâu năm, các sản phẩm chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, bình quân quý I/2024 là 68,7% (cùng kỳ năm trước là 81,1%).

Hoạt động thương mại dịch vụ sôi động và duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hành khách tăng 8,5% và luân chuyển tăng 10,7%; vận chuyển hàng hóa tăng 13% và luân chuyển tăng 11,2%.

Trong quý I, khách quốc tế đến nước ta tăng cao, đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019…

Cử tri xót xa trước vấn nạn tham nhũng liên quan lãnh đạo cấp cao

Sau khi nghe Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội Lương Quốc Đoàn báo cáo, cử tri có 4 ý kiến nhưng phát biểu nhiều vấn đề tâm huyết.

Cử tri Phạm Văn Hổ phát biểu ý kiến. Ảnh: Hồng Cẩm

Các cử tri lo lắng trước vấn nạn tham nhũng, ngày càng liên quan đến lãnh đạo cấp cao quá nhiều. Cử tri rất mong Đảng, Nhà nước cần có biện pháp xử lý nghiêm minh làm gương, hạn chế nạn tham nhũng trong quan chức.

"Thời gian gần đây qua nghe báo đài sao đau xót qua! Vấn nạn tham nhũng, bị bắt, tù tội toàn cán bộ cấp cao?"- cử tri Phạm Văn Hổ (Bình Phước Xuân) nói.

Cử tri Phạm Văn Hổ cũng ý kiến vấn đề BHYT khám bệnh còn thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, nên dân chưa mạnh mà với BHYT; tỉnh An Giang có nhiều ưu thế so với các tỉnh trong khu vực, đặc biệt là nước ngọt nhưng đầu tư cho nông nghiệp còn hạn chế, giao thông đi lại hạn chế, đường hẹp, chưa có cầu lưu thông giao thương nông sản.

Các cử tri cũng ý kiến thời gian qua cơ quan công an xử lý đối tượng sử dụng ma túy còn nhẹ, chưa đủ tính răn đe nên dẫn đến đối tượng nghiện ma túy tái sử dụng cao; đoàn ĐBQH cần xem xét trình chính phủ cho đối tượng bán chuyên trách ở ấp, thôn hàng tháng cao hơn, được hưởng chế độ BHYT, để cán bộ ấp, thôn yên tâm hết lòng vì công việc.

Giá cả nông sản vẫn còn bấp bênh, năm nay giá xoài của nông dân Chợ Mới vẫn bị rớt giá; nâng cao, xử nặng tội trộm cắp và sản xuất tiền giả, phân bón giả; ngành điện tính tiền điện còn nhiều bất cập, nhất là tính theo lũy kế...

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội Lương Quốc Đoàn Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp thu ý kiến của bà con cử tri huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội Lương Quốc Đoàn đã tiếp thu ý kiến của bà con cử tri và sẽ tổng hợp và có ý kiến chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội Lương Quốc Đoàn chia sẻ thêm, thời gian qua vấn nạn tham nhũng liên quan đến cán bộ cấp cao nhiều nhưng không phải tăng, mà đó là sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước ta trong phòng chống tham nhũng. Thời gian tới sẽ Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách để kiểm soát được quyền lực, hạn chế vấn đề cán bộ, công chức viên chức lợi dụng chức vụ quyền lợi trục lợi, tham nhũng...

Về hạ tầng giao thông, đại biểu Quốc hội Lương Quốc Đoàn thông tin, tại kỳ đầu các kỳ họp Quốc hội, đoàn ĐBQH An Giang đều phát biểu, kiến nghị Chính phủ đầu tư hạ tầng giao thông cho ĐBSCL, kết quả đến nay hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL nói chung, An Giang có nhiều khởi sắc.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Về đầu tư cho nông nghiệp và giá cả nông sản còn bấp bênh, ông Lương Quốc Đoàn chia sẻ, tỉnh An Giang có sản lượng lúa lớn, chỉ sau tỉnh Kiên Giang, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, quốc tế. Tuy nhiên, diện tích lớn nhưng giá trị nông nghiệp không cao nên nông dân sản xuất lúa vẫn nghèo. Làm sao để giá trị hạt gạo, giá trị nông sản tăng cao là vấn đề cần phải suy nghĩ.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, để giá trị nông sản tăng cao, nâng cao đời sống người dân, bà con nông dân cần liên kết trong sản xuất, để có sản lượng đồng đều, đủ lớn; sử dụng phân hữu cơ, giảm chi phí đầu vào, xây dựng thương hiệu nông sản...