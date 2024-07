Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng 11/7, tại xã Long Kiến, huyện Chợ Mới (An Giang), đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, ĐBQH tỉnh An Giang và bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang, bà Trần Thị Thanh Hương đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

ĐBQH Lương Quốc Đoàn và ĐBQH Trần Thị Thanh Hương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, tại xã Long kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm Đoàn ĐBQH hoạt động tích cực tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV Theo ĐBQH Trần Thị Thanh Hương, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với kết quả: Xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước; thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác của đất nước. Cử tri phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Cẩm Tại Kỳ họp thứ 7, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã tích cực tham gia các hoạt động. Tổ trưởng Tổ Đảng - Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức họp Đoàn ĐBQH tỉnh để quán triệt, triển khai chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương về công tác nhân sự; đồng thời tiến hành thảo luận về các Tờ trình nhân sự và lấy phiếu ý kiến. Kết quả các vị ĐBQH thống nhất cao (có 08/08 phiếu, đạt 100%) việc thực hiện theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương về công tác nhân sự Tại kỳ họp, có 8/8 ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự đầy đủ các phiên thảo luận theo chương trình kỳ họp. Tham gia thảo luận tổ 17 gồm 3 Đoàn ĐBQH tỉnh: An Giang, Lai Châu, Gia Lai do đồng chí Giàng Páo Mỷ - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu làm tổ trưởng. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận tại kỳ họp với tổng số 44 lượt ý kiến phát biểu (trong đó có 30 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 14 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường); có 2 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại hội trường… Các nội dung chất vấn của ĐBQH đơn vị tỉnh được tiếp thu, trả lời theo điều hành của chủ tọa để làm rõ hơn những vấn đề ĐBQH quan tâm. Nhiều cử tri ý kiến về việc tăng giá BHYT Sau khi nghe Trưởng đoàn ĐBQH Trần Thị Thanh Hương báo cáo, 10 cử tri huyện Chợ Mới đã có nhiều ý kiến gửi gắm đến đoàn ĐBQH, Quốc hội, Chính phủ. Các ý kiến xoay quanh vấn đề tăng giá bảo hiểm y tế (BHYT) theo mức tăng lương cơ bản, chất lượng khám chữa bệnh BHYT còn kém, nên gộp chung lại mua BHYT theo hộ gia đình và có chế độ giảm trừ cho hộ gia đình để đóng nhẹ hơn. Vấn đề sách giáo khoa, dù nhiều năm qua cử tri ý kiến liên tục nhưng đến nay vẫn mỗi trường dạy bộ sách khác nhau, việc này liệu có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục? Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, bà con cử tri cũng có ý kiến về chế độ cho cán bộ không chuyên trách thôn, xã, lộ giao thông nông thôn xuống cấp; chính sách cho người thờ cúng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, thương binh... Đại biểu Võ Văn Tâm đề nghị: "Quốc hội xem xét không tăng giá BHYT đối với nông dân và những người lao động không hưởng lương theo quy định của nhà nước. Hiện, đời sống nông dân và người lao động ở nông thôn còn nhiều khó khăn, giá BHYT tăng khiến bà con tăng thêm gánh nặng, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn". Tại hội nghị có 2 cử tri ý kiến liên quan đến vấn đề phòng chống tham nhũng. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ĐBQH tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Lương Quốc Đoàn đã tiếp thu ý kiến của bà con cử tri và sẽ tổng hợp, có ý kiến chuyển đến cơ quan có thẩm quyền từng cấp xem xét, giải quyết. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn chia sẻ thêm về vấn đề BHYT, chất lượng khám chữa bệnh theo BHYT, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách thôn, xã; vấn đề môi trường nông thôn, vấn đề giao thông khu vực ĐBSCL nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Riêng về vấn đề giao thông, theo ông Lương Quốc Đoàn, thời gian qua Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm đến giao thông vùng ĐBSCL và đã đầu tư nhiều tuyến giao thông huyết mạch, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng, trong đó có tỉnh An Giang. Về chất lượng giáo dục, ông Lương Quốc Đoàn khẳng định chất lượng giáo dục nước ta ngày càng nâng lên rõ rệt so với mặt bằng chung thế giới, thông qua các cuộc thi, các cuộc đánh giá thể hiện rất rõ ràng; hiện nước ta có nhiều trường đại học tầm quốc tế. Tuy nhiên trong từng trường hợp cụ thể còn một số hạn chế. 