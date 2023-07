Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý những nội dung gì khi tiếp xúc cử tri tại An Giang?

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đoàn ĐBQH tỉnh An Giang thông tin chương trình, nội dung đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cử tri tại 2 huyện Châu Thành và Thoại Sơn rất phấn khởi vì Quốc hội đã đưa ra những quyết sách kịp thời để phục hồi kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và mong muốn những quyết sách này sẽ sớm đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn. Ảnh: HC



Bên cạnh đó, cử tri hai huyện Châu Thành và Thoại Sơn đã có nhiều kiến nghị lên Quốc hội, Chính phủ như: Giảm pháp giảm diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mang giá trị kinh tế cao; sớm quy hoạch xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, phát triển thương mại, dịch vụ khi Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) hoàn thành và đưa vào sử dụng; nâng cấp, xây dựng nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ; các tuyến lộ liên huyện, liên xã, cầu …trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo địa phương tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: HC

Cử tri cũng kiến nghị sớm giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới, đảm bảo an ninh trật tự, giảm tai nạn giao thông; việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vẫn là nội dung được cử tri quan tâm nhiều nhất.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những kết quả tỉnh An Giang và các địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó mong muốn, lãnh đạo tỉnh An Giang và huyện Châu Thành, huyện Thoại Sơn cần tiếp tục phát huy tối đa trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết tốt vấn đề mà các cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị đến đoàn ĐBQH tỉnh An Giang. Ảnh: HC

Riêng những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang sẽ tổng hợp để các đại biểu kiến nghị tại các diễn đàn phù hợp…

Đối với việc đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông cho khu vực ĐBSCL nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng ĐBSCL và An Giang cần được đầu tư về hạ tầng với những nội dung lớn, nhanh hơn, nhiều hơn so với trước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao đổi với bà con cử tri huyện Châu Thành và Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ảnh: HC

Đối với hạ tầng giao thông liên quan đến tỉnh, trong các hệ thống sông ngòi chằng chịt như hiện nay, nhưng nguồn lực có hạn, không thể làm một lúc tất cả được.

"Tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh cần phải tính toán, phải có ưu tiên, bố trí mỗi địa bàn phải chọn ra những công trình ưu tiên, để làm sao bố trí nguồn lực của nhà nước, đồng thời huy động được nguồn lực xã hội hóa một cách hiệu quả và thực chất nhất, hoàn thiện từng bước, để có một hạ tầng giao thông cơ bản, vừa đảm bảo đời sống nhân dân, mà vừa thu hút đầu tư để phát triển"- Phó Chủ tịch nước lưu ý.