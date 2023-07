ĐBQH - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, ông Trình Lam Sinh tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, chiều 3/7. Ảnh: Hồng Cẩm

Sau khi nghe Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, ông Trình Lam Sinh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tại kỳ họp, các cử tri huyện Phú Tân đã có các kiến nghị đến huyện, tỉnh và Chính phủ về việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, mở rộng tuyến Quốc lộ 80 để việc đi lại, giao lưu mua bán của bà con nông dân được thuận lợi; chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; vấn đề du lịch ở An Giang; chính sách hỗ trợ giá đầu ra đối với nông dân trồng lúa theo đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao...

Ông Trình Lam Sinh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tại kỳ họp với bà con cử tri huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Cụ thể cử tri Nguyễn Duy Linh ý kiến: "Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu bổ sung chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở. Hiện nay thu nhập của cán bộ không chuyên trách cơ sở thực sự không đủ sống. Các cán bộ này chủ yếu hưởng phụ cấp chứ không có lương và không được tăng lương thường xuyên như cán bộ, công chức, mặc dù lực lượng cán bộ không chuyên trách có đầy đủ bằng cấp chuyên môn như cán bộ công chức, viên chức".

Cử tri Nguyễn Duy Linh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Cẩm

Còn cử tri Nguyễn Tự Điển ý kiến: "Để thực hiện tốt đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, vụ đông xuân 2022-2023, HTX Phú Thạnh đã sản xuất thí điểm 20ha theo mô hình canh tác lúa bền vững. Qua đánh giá mô hình giảm chi phí, tăng lợi nhuận và là hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp hiện đại, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải.

Cử tri Nguyễn Tự Điển đề nghị có chính sách hỗ trợ người trồng lúa. Ảnh: Hồng Cẩm

HTX đang muốn mở rộng diện tích sản xuất ra địa bàn toàn xã. Để thực hiện được kế hoạch, đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ giá đầu ra 1-2 năm đầu nhằm khuyến khích người nông dân mạnh dạn làm theo"

Ông Trình Lam Sinh - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang thông tin thêm về vấn đề du lịch của tỉnh đến bà con cử tri huyện Phú Tân. Theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, tỉnh An Giang có 3 di tích lịch sử - văn hoá - tâm linh tiêu biểu là Khu di tích Óc Eo (huyện Thoại Sơn); di tích lịch sử Đồi Tức Dụp (Tịnh Biên), khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nhiều khu, điểm du lịch mới như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Cồn Én, Hồ và chùa Tà Pạ, Hồ Soài So, hồ Ô Thum, Rừng tràm Trà Sư, Núi Cấm, Núi Cô Tô, Núi Két... Hàng năm tỉnh thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tiếp thu ý kiến của bà con cử tri. Ảnh: Hồng Cẩm

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, ĐBQH, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp thu ý kiến của bà con cử tri, đồng thời trao đổi thêm một số vấn đề về nông nghiệp, hạ tầng giao thông đối với tỉnh An Giang nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Đồng thời, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng ghi nhận những ý kiến của bà con cử tri huyện Phú Tân và hứa sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có liên quan để sớm có câu trả lời đến bà con cử tri.