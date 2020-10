Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khen thưởng các đơn vị phá 2 đường dây ma túy lớn

Tham dự buổi trao thưởng có Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM.



Các đơn vị nhận khen thưởng tại buổi lễ.

Trước đó, ngày 10/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn TP.HCM.

Kết quả, lực lượng đã bắt giữ 7 đối tượng và hơn 10kg ma túy các loại, 1 súng bắn đạn cao su, 6 viên đạn cao su, 2 roi điện và nhiều tang vật có liên quan.

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy từ Campuchia đưa về TP.HCM. Kết quả, lực lượng đã bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ tang vật gồm 30kg ma túy đá, 9,2kg ketamine, 15 bánh heroin (tương đương 5,27kg) và 20.000 viên thuốc lắc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích đạt được của Công an TP.HCM trong thời gian qua, điển hình là đã triệt phá thành công 2 vụ án ma túy trên.

Cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, quyết liệt, sẵn sàng hy sinh trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, qua đó đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho người dân thành phố.