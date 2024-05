Diễn biến vụ mưa lớn trong đêm, cát đỏ từ đồi cao tràn xuống tuyến đường du lịch ở Bình Thuận

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ tại Bình Thuận

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong những giờ qua, khu vực huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Đức Linh đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa đo được từ 20 giờ ngày 20/5 đến 2 giờ ngày 21/5, tại Hàm Tiến 72,8 mm; Phong Phú 70.6 mm; Bàu Trắng 69 mm; Mũi Né 60.1 mm; Mê Pu 67.6 mm; Vĩnh Hảo 48,8 mm; Đa Kai 32,6 mm, Liên Hương 31.4 mm...Cảnh báo trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Bình Thuận tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 20 – 30 mm.

Trong 6 giờ tới, do ảnh hưởng của mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, sườn dốc, lũ quét, ngập úng cục bộ tại khu vực ven sông suối trên lưu vực sông La Ngà và khu vực dân cư ven biển của huyện Tuy Phong, huyện Bắc Bình và TP. Phan Thiết. Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở các xã Vĩnh Hảo, Phong Phú, Hòa Thắng; phường Mũi Né, Hàm Tiến. Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ là thị trấn Liên Hương; Tp. Phan Thiết, xã Mê Pu (Đức Linh). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất, lún sụt đất do mưa lũ, dòng chảy là cấp 1.