Nét độc đáo Tạ Hiện - Phố Tây

Nếu như ở Sài Gòn, phố tây Bùi Viện nhộn nhịp mỗi đêm, ở Huế, phố Phạm Ngũ Lão náo nhiệt ồn ào thì ở Thủ đô Hà Nội, cũng chẳng kém cạnh gì với Tạ Hiện - phố không ngủ giữa lòng Hà Nội.

Điều thú vị là trước khi dịch Covid-19 diễn ra con phố cổ kính này là nơi thu hút hàng nghìn du khách nước ngoài.

Chạy dọc con phố Tạ Hiện cắt ngang Lương Ngọc Quyến, khách Tây ngồi uống bia đông kìn kìn, ngồi tràn ra vỉa hè, một chút lòng đường. Càng về đêm, nơi này lại càng đông đúc, náo nhiệt. Có lẽ cái tên "phố Tạ Hiện không ngủ" cũng từ đây mà có.

Dòng người tấp nập trong đêm cuối tuần trên phố Tạ Hiện. Clip: Thanh Tùng.

Phố Tạ Hiện khi thì yên ả, bình lặng như con người thủ đô ngày trước nhưng có lúc lại ồn ã, nhộn nhịp, vui tươi, sôi động đúng như bức tranh của phố thị hiện đại. Có lẽ sự có mặt của những du khách Tây ở đây đã tạo nên một màu sắc khác cho con phố cổ Tạ Hiện này.

Phố Tạ Hiện- con phố không ngủ giữa lòng Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng.

Chính sự kết hợp nhẹ nhàng nhưng hài hòa giữa hai nền văn hóa Tây và Ta ở đây khiến cho phố Tạ Hiện trở thành địa điểm được du lịch thu hút rất đông du khách ghé thăm khi đến Hà Nội, đặc biệt là khách nước ngoài.

Những trải nghiệm thú vị tại phố Tạ Hiện

Tạ Hiện nổi tiếng với những món ăn vặt đa dạng, mang đậm sắc màu của người Hà Nội. Nói đến phố Tạ Hiện không thể không nhắc đến món bia cỏ đặc trưng.

Những món ăn vặt đặc trưng hấp dẫn thực khách trên phố Tạ Hiện. Ảnh: Thanh Tùng.

Ghé vào bất cứ quán hàng nào ở phố Tạ hiện, du khách cũng dễ dàng gọi cho mình một vài chai bia với đầy đủ các loại, khách Tây thích thú gọi đây là "trà đá có ga" . Uống bia ở Tạ Hiện có một điều thú vị là quán nào cũng chỉ cung cấp cho khách những chiếc ghế nhựa con để làm bàn và ghế ngồi. Người ta uống bia theo phong cách thưởng thức cafe phố cổ chậm rãi.

Phố bia Tạ Hiện thu hút rất đông du khách dịp cuối tuần. Ảnh: Thanh Tùng.

Thưởng thức những cốc bia mát lạnh trong ngày hè nóng nực, nhấm nháp những món ăn vặt đi kèm hoa quả là một trải nghiệm thú vị. Ngoài ra, ở đây còn có những món ăn vỉa hè đốn tim thực khách như: chân gà, nem rán, khoai tây chiên , phô mai que, chim cút nướng mật ong ngon tuyệt mà chỉ có ở phố Tạ Hiện.

Tấp nập du khách ghé thăm phố Tạ Hiện dịp cuối tuần

Theo ghi nhận của Dân Việt, trong những ngày cuối tuần, phố Tạ Hiện luôn trong trạng thái chật kín thực khách. Chị Thu Hồng – chủ một quán bia trên phố Tạ Hiện, cho biết: "Mỗi ngày, quán tôi đón cả trăm lượt khách đến quán, đặc biệt là ban đêm. Trong những ngày cuối tuần, lượng khách có thể tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nên lượng khách quốc tế quay trở lại phố Tạ Hiện cùng dần tăng lên so với những tháng trước đây".

Một đêm “không ngủ” ở phố Tạ Hiện. Ảnh: Thanh Tùng.

Là một du khách ghé thăm phố bia Tạ Hiện trong dịp cuối tuần, bạn Hoàng Long ( 23 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ: "Mình và các bạn rất thích không khí náo nhiệt của Tạ Hiện. Do đó, trong những dịp cuối tuần rảnh rỗi, chúng mình thường đến đây để hòa vào không khí vui tươi và thưởng thức những món ăn ưa thích sau một tuần làm việc căng thẳng".

Ngoiaf những trải nghiệm ẩm thực tai phố bia, du khách có thể lựa chọn những món quà lưu niệm độc đáo trên phố Tạ Hiện. Ảnh: Thanh Tùng.

Hiếm có nơi nào ở Hà Nội mang vẻ đẹp độc đáo, sôi động, náo nhiệt như Tạ Hiện mỗi khi đêm đến. Những cửa tiệm, quán bia vỉa hè nằm san sát nhau bày bán những món ngon vỉa hè đặc trưng Hà Nội đã trở thành ấn tượng khó phai đối với người dân nơi đây nói chung và du khách quốc tế nói riêng. Nếu có dịp ghé thăm Hà Nội, du khách hãy ghé thăm phố Tạ Hiện để trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp đặc biệt của "con phố không ngủ" giữa lòng Thủ đô,