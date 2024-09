Phó Thủ tướng chỉ đạo mới về dự án 'siêu cảng' Cần Giờ: Phải đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện về tác động môi trường

Hình phối cảnh Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Ảnh tư liệu

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 418/TB-VPCP ngày 13/9/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án Bến cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn (cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP.HCM và các bộ, ngành phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thẩm định Hồ sơ dự án theo quy định tại Luật Đầu tư và các nghị định hướng dẫn liên quan bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ, đúng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5714/VPCP-CN ngày 12/8/2024.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP.HCM hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư đề xuất dự án nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến bằng văn bản và ý kiến phát biểu tại cuộc họp của các bộ, cơ quan để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề xuất theo quy định pháp luật, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 9/2024.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định, chỉ rõ các điều kiện, mục tiêu và yêu cầu về đầu tư, khai thác của dự án, trong đó tập trung xác định các yếu tố cho giai đoạn 5 năm tới (đến năm 2030).

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, việc đầu tư xây dựng cảng chỉ thực hiện khi đáp ứng yêu cầu vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, dự thảo quyết định chủ trương đầu tư phải xác định rõ, cụ thể các nội dung cơ bản, chủ yếu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và các nội dung có thể xem xét bổ sung, hoàn thiện sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư, trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án đầu tư.

Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc đầu tư xây dựng, khai thác, phát triển cảng trung chuyển quốc tế đủ năng lực cạnh tranh với khu vực, quốc tế, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TP.HCM sử dụng tối đa thông tin, số liệu của Đề án xây dựng cảng do UBND TP HCM lập để cập nhật, hoàn thiện Hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đáp ứng tốt nhất cho việc thẩm định, xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Ngoài nội dung đánh giá tác động, mối quan hệ giữa bến cảng Cần Giờ và khu bến cảng Cái Mép ở Bà Rịa - Vũng Tàu, cần chỉ rõ phương án kế hoạch đầu tư hạ tầng kết nối theo đúng định hướng, quy hoạch phát triển của TP. HCM.

TP.HCM chịu trách nhiệm công bố kế hoạch phát triển các hạ tầng như giao thông, điện, nước… phục vụ đầu tư, khai thác bến cảng Cần Giờ.

Đặc biệt, do dự án liên quan đến khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt Nam, có giá trị và ý nghĩa rất lớn đối với TP.HCM và khu vực, nên phải đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện về tác động, ảnh hưởng đến môi trường; việc xem xét quyết định chủ trương đầu tư kiên quyết không "hy sinh" môi trường, chỉ rõ khu vực, diện tích cần chuyển mục đích sử dụng rừng.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM căn cứ theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, nghiên cứu xem xét bổ sung một số tiêu chí quan trọng khác để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Cụ thể, TP.HCM có thể xem xét các nội dung như thu hút được hãng tàu có đội tàu chiếm tỷ trọng lớn trên thế giới; yêu cầu về quy mô đầu tư, vốn đầu tư xây dựng trong 5 năm (phải hoàn thành đầu tư 4 bến cảng với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD); hợp tác với doanh nghiệp trong nước để đầu tư, khai thác cảng; thực hiện đúng cam kết thu hút được khối lượng hàng hóa quốc tế trung chuyển qua cảng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: "Nhà đầu tư được lựa chọn phải bảo đảm thực hiện đầu tư theo đúng phương án đầu tư tổng thể, đồng bộ, theo đúng lộ trình, phân kỳ đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và đề xuất của TP HCM".