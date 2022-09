Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm các nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương. Thực hiện: Mỹ Quỳnh

Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn cán bộ đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa An Phú (Thuận An, Bình Dương) để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các nạn nhân trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú (Thuận An, Bình Dương).

Theo ghi nhận của Dân Việt, thời điểm Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới, Bệnh viện Đa khoa An Phú đang điều trị cho hai bệnh nhân bị gãy chân do nhảy từ lầu 2 và sân thượng của quán karaoke xuống. Các nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã được phẫu thuật, hiện sức khỏe ổn định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi thăm nạn nhân vụ cháy. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tại bệnh viện, Phó Thủ tướng cho biết rất chia sẻ với những mất mát của các nạn nhân và gia đình, đồng thời động viên bệnh nhân hợp tác tốt cùng các y, bác sĩ. Lãnh đạo bệnh viện báo cáo, hiện tại sức khỏe các nạn nhân đã ổn định, dự kiến điều trị trong 10 - 15 ngày sẽ được xuất viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thuận An báo cáo với Phó Thủ tướng về việc điều trị cho các nạn nhân. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Sau khi thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã di chuyển đến hiện trường vụ cháy. Tại đây, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi vào bên trong, xem xét hiện trường. Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng các lãnh đạo của tỉnh và thành phố Thuận An.



Tại hiện trường vụ cháy, mọi thứ rất ngổn ngang, các mảng đen bám đầy sàn nhà, vách tường. Các chiến sĩ công an tại đây cho biết, hiện trường vụ cháy vẫn đang được điều tra, khám nghiệm.

Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú, Thuận An, Bình Dương. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy. Theo báo cáo của UBND Bình Dương, đến 21h30 ngày 7/9, có 19/32 nạn nhân phát hiện tại vụ cháy đã được nhận dạng (không tính trường hợp tử vong tại bệnh viện). Công an đã khám nghiệm tử thi 22 người, 10 thi thể đã được giao cho gia đình mai táng.



Thời điểm xảy ra cháy khoảng 20h30 ngày 6/9. Lúc này, quán karaoke có 5/30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và khoảng 60 người có mặt tại cơ sở - 30 khách hát và 30 nhân viên quán.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết việc tìm kiếm các nạn nhân kết thúc 19h30 tối 7/9. Ông Điệp đánh giá đây là vụ cháy nghiêm trọng, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an phối hợp lực lượng chức năng làm rõ.