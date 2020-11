Phòng bão số 13, Nghệ An yêu cầu tàu thuyền vào hết bờ, xây nhà tạm cho hộ dân vùng sạt lở

Để tránh thiệt hại do bão số 13 có thể gây sóng cao, gió mạnh, mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là những huyện, xã ven biển, vùng xung yếu, nguy cơ sạt lở cao, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An có công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 13.



Theo công điện khẩn số 44 phòng, chống bão số 13 này, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10h ngày 14/11.



Hơn chục hộ dân tại xã Châu Khê (huyện Tương Dương) được di dời tránh sạt lở do bão số 13 có thể gây ra.

Nghệ An cũng chỉ đạo mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão số 13, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn trong bão số 13.

Cụ thể, để phòng, chống bão số 13, tỉnh Nghệ An kêu gọi hơn 3.000 tàu thuyền và 17.000 lao động trên biển vào bờ tránh trú.

Lực lượng chức năng di dời người dân tại vùng nguy cơ sạt lở do bão số 13 có thể gây ra.

Trước khi bão số 13 đổ bộ, liên quan tới hiện tượng sạt lở đất tại bản Bủng Xát, xã Châu Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), tại đây xuất hiện vết nứt dài 80m gần khu dân cư bản này và có thể gây nguy hiểm cho 17 hộ dân với 68 nhân khẩu ở phía dưới ta luy. Theo dự báo, bão số 13 có thể gây mưa lớn, tiếp tục sạt lở mạnh tại đây. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, huyện Con Cuông ra phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể, với những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm cao nhất, cơ quan chức năng địa phương đã xây 6 nhà tạm tại nơi an toàn cho 6 hộ có khả năng sạt lở cao nhất. Những hộ còn lại khi nguy cơ, sẽ được di dời ngay ra khỏi nhà.

Lãnh đạo huyện này cho biết qua bão số 13, huyện thuê tư vấn khảo sát lập phương án xử lý cấp bách khối đất có nguy cơ sạt lở và sắp xếp tái định cư, ổn định đời sống cho toàn bộ hộ dân nơi đây.