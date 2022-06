Cóc Thiềm thừ, Tỳ hưu phong thủy không đặt trong phòng ngủ

phong thủy phòng ngủ có tác động khá nhiều đến cuộc sống gia đình, nên được mọi người quan tâm tới các yếu tố phong thủy như hướng kê giường, đặt vật phẩm phong thủy phù hợp...

Cóc Thiềm thừ và Tì hưu là những linh vật phong thủy dùng để chiêu tài hóa sát, không nên đặt trong phòng ngủ.

Vật phẩm phong thủy phòng ngủ hiểu nôm na là những món đồ mang ý nghĩa phong thủy nhất định được đặt trong phòng ngủ với mục đích cầu mong sự êm ấm, hạnh phúc, hòa hợp và sung túc cho gia đình.

Vật phẩm phong thủy phòng ngủ rất đa dạng, dễ mua tại những cửa hàng bán vật phẩm phong thủy, dễ đặt theo tuổi, hay mệnh.

Nhưng muốn dùng vật phẩm phong thủy trong phòng ngủ nhất định phải biết về những kiêng kị, và không phải vật phẩm đắt là chất lượng cao, cũng không phải vật phẩm giá thành rẻ là hàng chất lượng kém.

Vật phẩm phong thủy hay dùng là tranh phong thủy, cây cảnh phong thủy, các loại chuông gió phong thủy… phù hợp tuổi và mệnh.

Nhưng khi đặt phải tìm hiểu kỹ xem vật phẩm đó đặt ở đâu là phù hợp, vị trí nào và hướng đặt... bởi có những loại vật phẩm rất kiêng kị đặt trong phòng ngủ gia đình.

Như cóc Thiềm thừ, Tỳ hưu là những linh vật chiêu tài, hóa sát, rất kiêng kị đặt vào chỗ riêng tư. Bởi theo quan niệm phong thủy, linh vật có mắt, có linh tính.

Trong khi phòng ngủ là chốn riêng tư của hai vợ chồng.

Vì vậy nếu đặt các linh thú trong phòng ngủ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của hai vợ chồng.

Tốt nhất chuyển những linh vật này đặt ở bàn làm việc, bàn thờ Thần Tài, bàn tiếp khách để giúp phát huy khả năng chiêu tài lộc cho gia chủ.

Theo phong thủy, tượng Phật dù nhỏ xinh, hay nằm thiền... cũng không đặt trong phòng ngủ. Ảnh minh họa.

Không đặt tượng Phật tại phòng ngủ



Tượng Phật nhỏ xinh là vật phẩm phong thủy, vật phẩm tâm linh quan trọng, phổ biến trong phong thủy được trang trí trong nhà, nhưng cũng không nên đặt ở phòng ngủ.

Tất cả tranh ảnh và những vật phẩm liên quan đến Phật cũng cần đặt tại phòng riêng (như phòng thờ mới trang nghiêm, tôn kính, thanh tịnh, sạch sẽ).

Lưu ý là đặt tượng Phật trong nhà ở vị trí đắc địa sẽ thu hút năng lượng tích cực, đem đến vận may và phúc khí cho gia đình.

Nhưng đặt tượng Phật (dù nhỏ xinh, dù nằm hay thiền) đều không được đặt trong phòng ngủ.

Dao phòng ngủ

Mang dao to, hay nhỏ vào phòng ngủ rồi đặt dưới gầm giường, dưới gối để hộ thân, hay tránh tà khí... đều không nên.

Bởi theo phong thủy dao mang tính sát khí, dùng không đúng cách sẽ phản tác dụng, hoặc mang lại những tác dụng xấu trong phong thủy.

Việc để dao trong phòng ngủ sẽ khiến gia chủ luôn có cảm giác không an toàn. Nếu trong phòng ngủ hai vợ chồng luôn mang trong mình cảm giác không an toàn sẽ rất không tốt, vì khiến cả cơ thể và tinh thần có cảm giác bất an, mệt mỏi - rất không tốt cho tâm trí và sức lực.

Do đó phải loại trừ thứ cảm giác đó để hai vợ chồng luôn có cảm giác ấm áp, tin tưởng, an toàn bên nhau. Có như thế gia đình mới bình an, tổ ấm được sắp đặt hợp lý mới mang lại sự hòa hợp, hạnh phúc cho gia đình.

Tháp Văn xương

Tháp văn xương là hình ảnh của bảo tháp, dành cho những người đang trong quá trình học tập và xây dựng sự nghiệp.

Theo phong thủy, tháp Văn Xương không đặt trong phòng ngủ

Bảo tháp còn là nơi đặt tro cốt của chư Phật, các bậc hành đạo, tôn thúc trong chùa.

Do vậy, khi đặt tháp ở nơi riêng tư như phòng ngủ của các cặp vợ chồng thì sẽ dễ tạo nên sự u buồn, tình cảm không còn sâu đậm.

Tháp Văn Xương thường được đặt tại bàn làm việc, tủ trưng bày, bàn học, tủ sách.

Riêng trường hợp phòng ngủ vừa là phòng học/phòng làm việc thì có thể đặt Tháp Văn xương trên bàn học/bàn làm việc.

Không treo đèn nhọn trong phòng ngủ

Trần phòng ngủ nhiều nhà thích treo đèn chùm mỗi khi bật lên có ánh sáng lung linh đẹp mắt.

Nhưng quan niệm phong thủy thì không nên treo những loại đèn có hình nhọn.

Bởi chúng sẽ sản sinh ra sát khí - vì đèn chiếu thẳng xuống vị trí cơ thể chỗ nào khi nằm ngủ thì vị trí đó có thể xuất hiện bệnh tật - nhất là phần đầu.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.