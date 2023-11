Năm 2023, điện ảnh Hàn Quốc chứng kiến sự thăng hoa của nhiều tác phẩm điện ảnh nổi bật với sự đóng góp xuất sắc của các nữ diễn viên hàng đầu. Mở màn với "The Glory" của Netflix, sau đó là một loạt các sản phẩm đáng chú ý khác như "One-hit Scandal" với sự tham gia của Jeon Do Yeon, "Agency" với Lee Bo Young, "Doctor Cha Jeong Sook" đánh dấu sự xuất hiện của Uhm Jeong Hwa và "Happy Battle" của Choi Soo Young. Điều đặc biệt là danh sách còn đưa ra tên nhiều diễn viên nữ nổi tiếng như Suzy, Park Eun Bin, Lee Yu Mi, Uee, Park Bo Young và Lee Young Ae, tất cả đã có những màn trình diễn nghệ thuật vào các dự án đặc sắc từ đầu năm đến cuối năm.

Phụ nữ "vùng lên" trong làng điện ảnh Hàn Quốc 2023

Năm 2023 được coi là một năm thành công với các nữ diễn viên Hàn Quốc. Ảnh: OSEN.

Bộ phim mở đầu cho sự xuất sắc của nữ diễn viên năm 2023 là "The Glory", ra mắt vào ngày 30/12/2022. Với sự tham gia của Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon, Cha Joo Young và Kim Heera, bộ phim này nhanh chóng chiếm đầu bảng với tỷ lệ người xem 14,8%, theo khảo sát của Gallup Korea. Sự nổi tiếng của "The Glory" được đánh giá cao khi chỉ có 10 bộ phim truyền hình trong 10 năm qua đạt tỷ lệ người xem trên 10%.

Các tác phẩm tiếp theo như "One Hit Scandal", "Agency" và "Doctor Cha Jeong Sook" tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng với tỷ suất người xem lần lượt là 17,0%, 16,0% và 18,5%. Sự thống trị của nữ diễn viên không chỉ giới hạn trong hiệp một mà còn tiếp nối với các tác phẩm như "Ghost", "Diva on a Deserted Island", "Morning Comes Even in the Psychiatric Ward" và "Every Life of Hyosim".

Trong khi "Ghost" đạt 11,2% thì Suzy, Park Eun-bin, Park Bo Young và Uee thống trị màn hình với "Lee Doo-na!", "Diva on a Deserted Island", "Morning Comes Even in the Psychiatric Ward" và "Hyosim's Each Life". Các tác phẩm như "House with a Yard", "Happiness Battle" và "Man and Man" được phát sóng trên ENA, kênh có sức mạnh kênh tương đối yếu, cũng đạt được tỷ suất người xem và tính thời sự cao nhờ diễn xuất của các nữ diễn viên.

Nhiều nữ diễn viên trẻ cũng toả sáng trong năm 2023. Ảnh: OSEN.

Năm 2023 cũng chứng kiến bộ phim được đánh dấu là cuối cùng trong nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên Lee Young Ae, mang tên "Maestra", dự kiến phát sóng vào ngày 9/12 trên kênh tvN. Bộ phim này hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm độc đáo với câu chuyện về Cha Seư Eu m, một nhạc trưởng nổi tiếng.

Trên tất cả, năm 2023 không chỉ là một năm của những câu chuyện phụ nữ đa dạng và hấp dẫn mà còn chứng kiến sự tỏa sáng của các nữ diễn viên, đánh bại định kiến rằng "nữ diễn viên không có chỗ đứng trong nền điện ảnh Hàn Quốc".