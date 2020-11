Phú Quốc kích cầu du lịch hấp dẫn với nhiều trải nghiệm khám phá đêm thiên đường đảo Ngọc

Ngày 23/11, Tổng cục Du lịch kết hợp với Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình kích cầu du lịch nội địa "Chia sẻ trải nghiệm Đêm thiên đường đảo Ngọc".



Ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ảnh: Huy Hoàng

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nói: Để vực dậy ngành du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch đã phát động nhiều hoạt động kích cầu như: Chiến dịch 'Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam' vào tháng 5, 'Du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn' vào tháng 8. Trong bối cảnh Việt Nam chưa được đón khách quốc tế ghé thăm, kích cầu nội địa sẽ là cứu cánh của ngành du lịch Việt Nam hiện nay. Để kích cầu thành công cần sự chung tay chính quyền địa phương, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông để khuyến khích người dân an tâm đi du lịch, khám phá cảnh đẹp Việt Nam cũng như cảnh thiên nhiên Phú Quốc".

Ông Trần Trí Dũng – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang

Ông Trần Trí Dũng – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang chia sẻ với Dân Việt: "Du lịch Kiên Giang chung tác động với ngành du lịch cả nước trong tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa chấm dứt. Tính tới nay, tổng thu du lịch của tỉnh giảm hơn 56% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 31% kế hoạch năm. Riêng huyện Phú Quốc ước đón hơn 2,7 triệu lượt khách tính tới hết tháng 9/2020.

Do tình hình dịch bệnh tái diễn và kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến 339 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tạm đóng cửa, giải thể hoặc chuyển nhượng kinh doanh; lượng khách du lịch đến với Kiên Giang giảm mạnh so với cùng kỳ và không đạt so với kế hoạch.

Chính vì vậy, sau đợt kích cầu lần 1, cũng như thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng vừa phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn tiếp hoạt động, phát triển kinh tế, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang, Sở Du lịch đã lên kế hoạch xây dựng quảng bá, xúc tiến du lịch mùa đẹp nhất trong năm của Phú Quốc, từ tháng 11 cho tới hết năm 2020 và Tết Nguyên đán.

Kế hoạch quảng bá, xúc tiến là tiếp tục quảng bá thông tin trên các phương tiện công cộng cùng việc truyền thông tới báo chí với phương châm điểm đến với biển đảo an toàn. Tiếp nữa là liên kết giữa các tỉnh, thành để các các doanh nghiệp lữ hành tạo ra những tour, tuyến hấp dẫn, mới thu hút khách du lịch. Đề xuất tiếp tục giảm giá vé hợp lý dựa trên cơ sở tuỳ theo từng đơn vị.

Một đề xuất cũng rất quan trọng trong phát triển du lịch là hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Hiện tại một số doanh nghiệp đang vướng mắc về thủ tục hành chính, Sở cũng có những đề xuất để UBND hỗ trợ giải quyết vướng mắc nhanh nhất để doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Trước câu hỏi về việc tỉnh Kiên Giang, đặc biệt Phú Quốc đã có những liên kết như thế nào với các tỉnh, thành, ông Trần Trí Dũng cho hay: "Vừa qua, Sở Du lịch Hà Nội và Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đã có buổi làm việc với nhau. Tại buổi sơ kết này, các doanh nghiệp đã kết nối được với nhau để lên kế hoạch sắp tới đây sẽ đưa du khách đến.

Nhưng bên cạnh mặt thuận lợi thì cũng có một vài hạn chế, cần phải khắc phục trong thời gian tới. Hạn chế thứ nhất là thông tin quảng bá và thông báo cho nhau về các sự kiện văn hoá cũng như sự kiện nổi bật giữa các tỉnh, thành chưa được mở rộng, thông tin đến chưa đến giữa các tỉnh, thành. Chúng tôi cũng đã đề nghị Tổng cục Du lịch nên xem xét là trung gian giữa các tỉnh, thành để có sự kết nối tốt hơn. Thứ hai là chọn doanh nghiệp tốt nhất để họ kết nối với nhau, kể cả từ Cà Mau đến Hà Nội, vì cả hai đã thực hiện ký kết. Sở du lịch nên là cầu nối để các doanh nghiệp bắt tay hợp tác thực hiện, nhất là các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn".

Theo ông Trần Trí Dũng, việc thực hiện liên kết giữa các tỉnh, thành trong phát triển, quảng bá du lịch, tìm điểm mới cho các du khách vẫn vấp một số vấn đề khó khăn về giá tour, tuyến mặc dù đã có khuyến mại, giảm giá nhưng giá vé, kể cả đường hàng không, đường bộ, đường biển vẫn cao. Trên thực tế có những gói sản phẩm du lịch, tour vẫn chưa làm hài lòng du khách bởi chưa được rõ ràng, đâu đó du khách vẫn phản ánh.

Chia sẻ tại chương trình trải nghiệm Đêm thiên đường đảo Ngọc, ông Hồ Xuân Phúc, đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Hà Nội cho biết, nhiều doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch chung nhận định Phú Quốc là điểm đến được yêu thích nhất thời gian gần đây. Khách hàng thường lựa chọn Phú Quốc cho chuyến đi vào mùa lễ hội cuối năm.

Bên cạnh đó, bà Đoàn Thanh Trà, đại diện Saigontourist cho rằng: "Phú Quốc có tiềm năng rất lớn. Đây là điểm đến đầu tiên du khách lựa chọn khi đăng ký tour tại Saigontourist". Bà Đoàn Thanh Trà mong muốn các doanh nghiệp sẽ cùng Saigontourist đầu tư cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của du khách trong mùa cao điểm cuối năm.

Du khách tại đảo Hòn Thơm. Ảnh: Huy Hoàng

Cũng tại chương trình kích cầu du lịch Phú Quốc, các "ông lớn" như Sun Group, Vingroup và nhiều doanh nghiệp khác đồng loạt đưa ra những mức giá giảm siêu hấp dẫn. Sun Group mới đây đã tung chương trình ưu đãi quy mô lớn, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi, giải trí trong hệ sinh thái của Sun Group với nhiều khuyến mãi hấp dẫn chưa từng có.

Combo "Bay về phía mặt trời", với mức giá hấp dẫn, chỉ từ 3.399.000 đồng/khách hàng/đêm nghỉ, du khách đã có cơ hội tận hưởng trọn vẹn một hệ sinh thái mà Tập đoàn này đang kiến tạo tại Nam đảo, bao gồm hai vé máy bay khứ hồi, phòng nghỉ 5 sao tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, vé cáp treo Hòn Thơm, vé vào cổng Aquatopia Water Park- "Công viên nước hàng đầu Châu Á" tại tổ hợp Sun World Hon Thom Nature Park. Với combo này, du khách sẽ tiết kiệm tới 70% chi phí mà vẫn có thể trải nghiệm đa dạng dịch vụ cao cấp tại Phú Quốc.

Đại diện của Vinpearl Phú Quốc cho biết, Vinpearl Phú Quốc được xác định là một trong những điểm đến du lịch cao cấp quốc gia tầm cỡ khu vực và thế giới. Mục tiêu trong 3 năm tới, nơi đây sẽ trở thành "điểm đến mới của thế giới" với hàng loạt dịch vụ, sản phẩm quy mô và tầm cỡ. Trong năm 2021, Tổ hợp trung tâm giải trí nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á - Phú Quốc United Center sẽ chính thức ra mắt với qui mô và đẳng cấp hàng đầu khu vực, sở hữu hệ sinh thái tất cả trong một, tiên phong phát triển xu hướng "điểm đến một cửa".

Hiện nay khách hàng có thể được hưởng ưu đãi tới 49% khi đặt phòng tại Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng – Hội An và các ưu đãi hấp dẫn về ẩm thực, vui chơi giải trí, spa, golf, đêm nhạc countdown. Dành riêng cho chuyến nghỉ dưỡng đến Phú Quốc, khách có thể chọn gói Combo Tết Sang áp dụng đến hết 28/2/2021, chỉ từ 4.945.000/người từ Hà Nội và từ 3.829.000 đồng/người từ TP.HCM cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm bao gồm vé máy bay khứ hồi, phòng ở tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Vinpearl.