Người Hà Nội chi tiền triệu mua xổ số cầu may ngày đầu năm xuân Quý Mão 2023

Chùa chiền, miếu phủ Hà Nội đông đúc ngày đầu năm mới Quý Mão 2023

Sáng mùng 1 và mùng 2 Tết, lượng khách đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc và các ngôi chùa lớn nhỏ của Hà Nội đều tăng lên đáng kể.

Theo quan sát của phóng viên báo Dân Việt, dù mới ngày đầu năm nhưng đã có hàng nghìn người đổ về phủ Tây Hồ. Nhìn chung, mọi người vẫn di chuyển được, chỉ phía trong các điện là xảy ra cảnh chen chúc, đông đúc.

Dòng người đổ về phủ Tây Hồ đông đúc từ sáng mùng 1. Ảnh: N.T

Chị Lê Thị Vân (40 tuổi), Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, sau 10 năm ở Hà Nội, đây là năm duy nhất chị ở lại ăn Tết tại Hà Nội. Không khí có vắng lặng khác một chút so với Tết quê, vì anh em cũng không có ở Hà Nội nên chị chọn cách đi chùa cầu may, vãn cảnh, mong muốn một năm mới bình an.

"Đây là lần đầu tiên mình đi phủ Tây Hồ vào ngày mùng 1, dù đi từ sớm (7 giờ sáng) nhưng đã thấy rất đông người đến cầu khấn rồi", chị Vân chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, những món đồ lễ giá cả cũng khá phải chăng, không quá đắt. 60 nghìn một bó hoa, hoa quả có giá từ 50-100 nghìn đồng 1 khay. Một mâm hoa quả, chè thuốc... dâng phủ có giá trung bình từ 150-200 nghìn đồng, tùy các món đồ khách chọn.

Hoạt động điều tiết giao thông, vé gửi xe cũng được niêm yết. Giá gửi chiếc xe máy có giá là 20 nghìn đồng, vé gửi một chiếc ô tô là 50 nghìn đồng/1 xe.

Anh Nam (bên phỉa) cùng người thân đi phủ Tây Hồ cầu may đầu năm. Ảnh: Nguyệt Tạ.

Anh Nguyễn Văn Nam (50 tuổi) ở Tây Hồ, Hà Nội, thì cho biết năm nào gia đình anh cũng có truyền thống đi lễ đình chùa, phủ ngày đầu năm. Mùng 1 gia đình anh đi chúc Tết nội ngoại, mùng 2 tới phủ Tây Hồ là địa điểm đầu tiên.

"Tôi thấy công tác quản lý an ninh trật tự tại phủ ngày càng tốt lên. Giá cả đồ lễ phật cũng được kiểm soát tốt, tiểu thương bán đúng giá, không có tình trạng chặt chém như xưa", anh Nam nói.

Sau khi thắp hương cầu bái, gia đình anh Nam chọn một góc nhỏ vắng người để ngồi vãn cảnh.

Mua xổ số đầu năm Tân Mão năm 2023 để cầu may

Không giống với chị Vân và anh Nam nhiều khách tới phủ Tây Hồ ngày đầu năm ngoài việc cúng bái còn mạnh tay chi cả triệu đồng để mua xổ số, hoặc mua vé vietlott với mong muốn cầu may.

Hàng trăm người sau khi lễ vái đã chọn cho mình những chiếc xổ số hoặc vé vietlot để cầu may đầu năm, hy vọng một năm mới nhiều tài lộc. Ảnh: N.T

Không cầu buôn may bán đắt, những người làm công chức, viên chức mong cầu tài lộc, thăng quan tiến chức lại chọn những ngôi chùa như chùa Trấn Quốc để đi lễ bái ngày đầu năm.

Chị Nguyễn Thị Nga 45 tuổi, dân văn phòng ở Cầu Giấy Hà Nội lại chọn chùa Trấn Quốc là địa điểm đầu tiên để tới bái. Chị Nga cho biết, năm mới tới điều chị mong cầu nhiều nhất chính là gia đình mạnh khỏe, các con ngoan ngoãn, học giỏi. Chị cầu cho công việc của chị thuận lợi phát triển.

Nhiều người cũng chọn chùa Trấn Quốc làm địa điểm đầu tiên xuất hành, cầu tài lộc đầu năm. Ảnh: NN

Không riêng gì tại Hà Nội, tại nhiều ngôi chùa lớn bé của Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước cũng đón hàng triệu người tới thăm quan, lễ bái ngày đầu năm.