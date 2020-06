Phú Thọ: Lừa nhận quà, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Đại tá Lưu Đức Tỉnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin vụ án cho báo chí.

Theo thông tin của Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 19/5, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ Dung (SN 1955, trú tại TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) trình báo về việc, khoảng tháng 3, bà bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội, giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà, sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà... để lừa đảo chiếm đoạt của bà tổng số tiền là 695 triệu đồng. Sau khi bà đã nộp đủ tiền, các đối tượng đã ngắt mọi liên lạc với bà.

Sau khi nhận được đơn trình báo, ngày 21/5, Công an tỉnh Phú Thọ đã cử một tổ công tác vào TP.HCM tiến hành xác minh, điều tra. Theo kết quả điều tra, tháng 4/2019, Thái Ngọc Lựu (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) quen biết với Enenwali Chijioke Collins (SN 1986, quốc tịch Nigieria). Sau một thời gian làm quen và kết bạn, đến cuối tháng 4/2019, Lựu đi Nigieria để làm đám cưới với Collins.

Từ đó đến nay, Lựu và Collins câu kết, bàn bạc thống nhất với nhau, Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, chứng minh thư và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, Collins và mấy người bạn cùng quốc tịch Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia, sẽ sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo (thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà).

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, có thông tin về số dư các tài khoản ngân hàng mà các bị hại chuyển vào, Collins và nhóm đối tượng thông tin về các tài khoản ngân hàng có tiền để Lựu trực tiếp đi rút hoặc sử dụng ứng dụng cài đặt sẵn trên máy điện thoại di động di chuyển tiền tại các máy ATM, chia nhỏ thành nhiều khoản, khoản nào dưới 100 triệu thì rút, còn lại trên 100 triệu thì chuyển sang nhiều tài khoản khác. Với số tiền rút được, Lựu chuyển trực tiếp cho một đối tượng có tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và được trích lại 8% số tiền rút được.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay, Lựu và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền Lựu đã đi rút được khoảng 30 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, ngày 3/6, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.