Phú Yên: Kỷ luật cựu Phó chủ tịch tỉnh và Bí thư Huyện ủy Tuy An

Chiều tối 29/12, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên thông báo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ, đảng viên chủ chốt. Theo đó, thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Quang Nhất, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Nguyễn Phất, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở LĐTBXH Phú Yên, do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để xảy ra vi phạm các quy định pháp luật về đấu thầu, triển khai một số dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.



Hầm đường bộ Đèo Cả, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên



Cũng theo thông báo trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy An bằng hình thức khiển trách.

Theo thông báo này, với tư cách là người đứng đầu Huyện ủy Tuy An, ông Bảy phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An nhiệm kỳ 2020 - 2025 không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý các cá nhân xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện, vi phạm pháp luật về đất đai, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân Bí thư Huyện ủy Tuy An.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng biểu quyết thi hành kỷ luật ông Nguyễn Duy Dương, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở TNMT Phú Yên bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên không ban hành quyết định thi hành kỷ luật, yêu cầu ông Nguyễn Duy Dương nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc Sở TNMT Phú Yên, ông Nguyễn Duy Dương đã tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án Hầm đường bộ Đèo Cả chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định.