Phương Trinh Jolie bất ngờ khi mang thai lần 3 dù bị chẩn đoán khó có con

Phương Trinh Jolie cho biết, cô phát hiện dấu hiệu bầu bí từ đầu tháng 4/2024, hiện đang trong những tháng đầu thai kỳ. Bà xã Lý Bình từng tiết lộ bị lạc nội mạc tử cung, khó mang thai tự nhiên nên đã thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh ống nghiệm) để mang bầu con thứ 2. Tuy nhiên, lần mang thai thứ 3 này nằm ngoài kế hoạch của 2 vợ chồng, em bé xuất hiện như một món quà vô giá. Không chỉ vợ chồng nữ diễn viên mà bạn bè, người thân cũng không giấu được cảm xúc ngỡ ngàng khi Phương Trinh Jolie khoe que thử thai 2 vạch.

Phương Trinh Jolie xác nhận mang thai lần 3 khi con thứ 2 chưa đầy 1 tuổi. Ảnh: FBNV

Truớc đó, bà xã Lý Bình từng chia sẻ về hành trình IVF khó khăn: "Nếu như Mia là một món quà bất ngờ của Thượng đế thì bé thứ hai cũng là một món quà nhưng đến theo cách khác. Tôi và Lý Bình muốn có con nên đã thả suốt một năm mấy mà vẫn không dính bầu. Sau đó, tôi đi khám thì phát hiện bản thân bị lạc nội mạc tử cung buồng trứng, đây là căn bệnh mà nhiều phụ nữ hiện đại đang vướng phải.

Bác sĩ điều trị cho tôi nói rằng, có những trường hợp các bạn nữ 9X nhưng đã không còn trứng. Thật sự, không người phụ nữ nào muốn mình mất thiên chức làm mẹ cả. Tôi bị chủ quan vì nghĩ rằng trước đây mình đã có con rồi thì giờ muốn sẽ có tiếp, nhưng không phải, tôi vẫn có khả năng không thể sinh được nữa. Tôi may mắn mắn phát hiện bệnh trong giai đoạn có khả năng kích trứng, khi có trứng thì mới có thể tạo phôi và cấy ngược vào cơ thể".

Phương Trinh Jolie dự lễ tốt nghiệp con gái đầu gần đây. Ảnh: FBNV



Trước khi mang thai con trai, Phương Trinh Jolie đã sinh con gái đầu lòng, năm nay bé đã được 11 tuổi. Nữ diễn viên giấu thông tin về con gái suốt 9 năm, lần đầu công bố là vào đám cưới của cô và Lý Bình. Khi được hỏi về việc có e ngại các nhóc tỳ bị phân biệt con chung - con riêng, Phương Trinh Jolie cho biết, bé Mia là một đứa trẻ mang đến cho mọi người sự lạc quan, ngây thơ và trong trẻo.

Nữ diễn viên cũng tâm sự, ông xã luôn đồng hành cùng cô để chăm sóc, dạy dỗ bé Mia. Mỗi khi cô mất kiểm soát với con, Lý Bình thường nhắc nhở cô nên điều chỉnh lại, nói chuyện riêng với bé. Những hành động của Lý Bình khiến cô cảm thấy ông xã luôn muốn Mia thành một người tốt hơn mỗi ngày.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình là cặp đôi đẹp của Vbiz. Ảnh: FBNV



Cô cho biết không nghĩ sẽ cho các con cái gì mà chỉ muốn các bé thành người tốt, biết quý trọng đồng tiền và biết ơn công lao động của bố mẹ. Gia đình cô không có chuyện bị lệch bên nào cả, mà rất công bằng. Phương Trinh Jolie không lo sợ chồng sẽ không còn thương Mia khi có thêm con, chắc chắn các bé sẽ được quan tâm và chăm sóc ngang nhau.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình có 4 năm bên nhau trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2022. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Tôi quen Lý Bình phải được 4 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Trong 4 năm đó, chúng tôi cũng đã sống thử, ở chung cùng nhau. Ngay khi mới quen 1 tháng, tôi đã bảo Lý Bình tới sống cùng con tôi và cô giúp việc.

Đơn giản vì lúc đó tôi không còn thời gian yêu đương nhiều như hồi trẻ. Anh ấy là trai tân, tôi thì là gái đã có con, nên tôi muốn anh đến sống thử xem có chịu được cuộc sống với mẹ con tôi hay không. Nếu chúng tôi có yêu nhau và cưới nhau thì cuộc sống sau này sẽ là như vậy đấy, anh có chấp nhận được thì đến với nhau, không thì thôi. Sau 4 năm quen biết và sống chung, trải qua nhiều thử thách cùng nhau, tôi đã nhận ra đây là người đàn ông phù hợp với mình nhất".

Cả 2 đã bên nhau 4 năm trước khi kết hôn. Ảnh: FBNV

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Phương Trinh được biết đến khi đoạt giải đặc biệt cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Lan Trinh nhưng nhóm nhanh chóng tan rã. Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi con đường solo. Cô từng phát hành các MV như: Nếu yêu thương là chuyện một người; Em không muốn cô đơn; Yêu đi; Nobody Like You... Ngoài ca hát, cô còn tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng như: Để mai tính; Tèo em; Hello Cô Ba; Bọ cạp tím; Gia đình là số 1; Dù gió có thổi...