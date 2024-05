Phương Trinh Jolie xin lỗi vì phát ngôn chê ngoại hình gây tổn thương, Á hậu Hương Ly nói gì?

Phương Trinh Jolie xin lỗi Á hậu Hương Ly

Mới đây, Phương Trinh Jolie khiến mạng xã hội xôn xao khi livestream tại một sự kiện thời trang và đưa ra lời nhận xét khiếm nhã về ngoại hình của Hương Ly - Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023. Cụ thể, khi Hương Ly đang trình diễn trên sân khấu, Phương Trinh Jolie đã đưa ra lời khuyên cho đàn em cần phải tập luyện lại để có ngoại hình hoàn hảo hơn. Thậm chí, nữ diễn viên thẳng thắn chê Á hậu Hương Ly "bắp tay to hơn mẹ 2 con".

"Chê cái bắp tay, cái bắp tay nha! Bắp tay này phải đi tập lại, bắp tay này còn bự hơn mẹ 2 con... Người mẫu là phải thon thả, người mẫu không được như vậy", Phương Trinh Jolie nói.

Ngay sau đó, phát ngôn của Phương Trinh Jolie đã dấy lên luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, những lời nhận xét của Phương Trinh Jolie là thiếu tôn trọng với Á hậu Hương Ly.

Phương Trinh Jolie (bên trái) xin lỗi vì phát ngôn chê ngoại hình Á hậu Hương Ly. (Ảnh: FBNV)

Tối 27/5, Phương Trinh Jolie chính thức lên tiếng xin lỗi Á hậu Hương Ly sau phát ngôn khiếm nhã về ngoại hình của đàn em. Nữ diễn viên cho biết, cô đã có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Á hậu Hương Ly và gửi lời xin lỗi chân thành đến đàn em.

"Tôi gửi lời xin lỗi chân thành vì những lời nói của tôi đã làm tổn thương em (Á hậu Hương Ly - PV), tổn thương những người hâm mộ và theo dõi em. Sau những chia sẻ chân tình của hai chị em lại càng hiểu hơn câu chuyện đầy nghị lực và con người của Hương Ly. Tôi nhận ra lỗi của tôi là người quá khắt khe với bản thân, luôn tự kỷ ám thị bản thân về vóc dáng nên trong phút chốc đã không kiểm soát được chính lời nói của mình đã làm tổn thương người khác", Phương Trinh Jolie chia sẻ trên trang cá nhân.

PV Dân Việt đã liên hệ với Phương Trinh Jolie xoay quanh sự việc này, người đẹp thừa nhận, cô đã sai và đã gửi lời xin lỗi đến Á hậu Hương Ly. "Tôi đã rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân mình sau sự việc này. Tôi cũng cảm ơn các khán giả đã góp ý chân thành và kịp thời cho hành động vừa qua của mình để tôi có cơ hội nhìn lại và sửa chữa. Tôi vô cùng cảm ơn sự bao dung của mọi người!", nữ ca sĩ chia sẻ với Dân Việt.

Sau lời xin lỗi của Phương Trinh Jolie, Á hậu Hương Ly đã lên tiếng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Trên trang cá nhân, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023 chia sẻ lại bài đăng kèm lời xin lỗi của đàn chị. "Thật may là chị em mình nhờ vậy có duyên để nói chuyện với nhau và hiểu nhau hơn. Cả hai chị em cùng nhau cố gắng nha. Em cũng phải cố gắng nữa!", Á hậu Hương Ly nhắn nhủ Phương Trinh Jolie.

Phản ứng của Á hậu Hương Ly sau lời xin lỗi của Phương Trinh Jolie cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng: "Hương Ly luôn vui vẻ, tích cực"; "Muốn người khác không xúc phạm mình thì tốt nhất đừng bao giờ xúc phạm người khác. Phương Trinh Jolie đã nhận ra lỗi của mình trước đàn em cũng rất trân quý"...

Phương Trinh Jolie là ai?

Phương Trinh Jolie (sinh năm 1988) từng không ít lần tham gia các cuộc thi âm nhạc và giành loạt giải thưởng đình đám như: Giải nhất cuộc thi Hoa phượng đỏ của tỉnh An Giang; Giải nhất Tiếng hát truyền hình An Giang; Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM; Hãy nghe tôi hát 2017... Cô từng có những sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân như: Khi nào anh ghé chơi; Nếu yêu thương là chuyện một người; Một ngày yêu; Từng đêm; Nobody Like You...

Phương Trinh Jolie có cuộc sống hạnh phúc bên diễn viên Lý Bình. (Ảnh: FBNV)

Tháng 4/2022, Phương Trinh Jolie kết hôn với diễn viên Lý Bình, kém cô 3 tuổi. Nữ ca sĩ và Lý Bình được đánh giá là một trong những "cặp đôi vàng" của làng giải trí. Trước khi tiến tới hôn nhân, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã hẹn hò trong 3 năm.

Tại tiệc cưới, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai có con gái 9 tuổi. Xuất hiện vào phút chót trong ngày trọng đại của mẹ, con gái riêng của nữ ca sĩ năm 1988 tiến lên sân khấu, đứng cạnh mẹ và Lý Bình. Con gái Phương Trinh Jolie từng khiến nhiều người xúc động khi gửi lời chúc: "Con chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc, sớm có em bé!".

Tháng 6/2023, vợ chồng Phương Trinh Jolie chào đón con trai - bé Tiga sau một năm kết hôn. Theo nữ ca sĩ chia sẻ, các con hiện là tài sản lớn nhất, giúp hôn nhân của vợ chồng cô ngày càng gắn kết.