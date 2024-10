Qua sông bằng "phà tự chế", bé trai 7 tuổi chết đuối thương tâm

Chiều 15/10, UBND xã Tân Bằng (huyện Thới Bình) cho biết đã đến thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu cho gia đình cháu N.V.C. (7 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Huế) lo hậu sự.

Thi thể cháu C. được tìm thấy trên đoạn sông gần nhà. Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Cháu C. là học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Tân Bằng. Vào khoảng 6h sáng nay (15/10), cháu C. được mẹ đưa đến nhà người anh họ (hiện đang học cấp 3) để nhờ người này khi đi học đưa C. cùng qua "phà tự chế" làm bằng phi nhựa qua sông đến trường.

Tuy nhiên, lúc sau không thấy C. đâu nên người anh họ hô hoán mọi người cùng tìm kiếm.

Nghi C. tự ý xuống "phà tự chế" qua sông và bị rơi xuống sông nên mọi người tập trung mò tìm trên đoạn sông trước nhà, một lúc sau thì phát hiện thi thể cháu C. nổi lên mặt nước, cách chiếc "phà tự chế" hơn 10m, trên người vẫn còn đeo chiếc cặp đi học.

Gia đình cháu C. thuộc diện khó khăn. Cha cháu bỏ nhà đi khi cháu còn trong bụng mẹ. Riêng người mẹ cũng không được như người bình thường.