Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác và coi thường pháp luật

Ngày 24/3, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, trước đó, đơn vị này đã thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TP.HCM do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM. Ảnh công an cung cấp

Bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp với nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Đồng thời, bà Hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Đáng nói, theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật. Nhiều lần bà Hằng tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.

Công an đang khám nhà bà Nguyễn Phương Hằng tại quận 3, TP.HCM. Ảnh: C.H

Ở thời điểm hiện tại, Công an và Viện kiểm sát đang tiến hàng khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng tại quận 3, TP.HCM.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2 đến ngày 29/4/2022 để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo.

Tại Bình Dương, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương hiện đang thụ lý đơn tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng của 5 cá nhân gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Các hành vi bà Phương Hằng bị tố cáo gồm đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…