Những cái tên được bà Nguyễn Phương Hằng "réo gọi" trên livestream

Ngày 24/3, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam - về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đây là động thái được đưa ra sau khoảng thời gian khá dài bà Nguyễn Phương Hằng livestream "réo gọi" những cái tên của người nổi tiếng liên quan tới hoạt động chữa bệnh, từ thiện.

Trong đó, những người được nhắc tên nhiều nhất có thể kể đến như danh hài Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni...

Tố ăn chặn tiền từ thiện

Năm 2021 là một năm "sóng gió" đối với nhiều nghệ sĩ đình đám khi liên tục bị bà Nguyễn Phương Hằng "réo tên" trên livestream về việc không sao kê minh bạch, ăn chặn tiền từ thiện.

Những cái tên trong làng giải trí Việt bị bà Phương Hằng tố ăn chặn tiền từ thiện gồm: Nghệ sĩ Hoài Linh, Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Huỳnh Trấn Thành (MC, diễn viên Trấn Thành), ông Bùi Đại Nghĩa (MC Đại Nghĩa), bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà),...

Các nghệ sĩ được minh oan sau khi bà Nguyễn Phương Hằng tố ăn chặn từ thiện. Ảnh: FBNV

Khoảng tháng 5/2021, nghệ sĩ Hoài Linh bị một số người gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, tố cáo về việc có hành vi chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng qua việc kêu gọi từ thiện các tỉnh miền Trung vào tháng 10/2020.

Ngoài việc gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian dài, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream và dùng những từ ngữ khó nghe để vu khống, sỉ nhục các nghệ sĩ này.

Tuy nhiên, sau đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác đối với những người trên vì không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội.

Trước quyết định này của cơ quan công an, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn "không phục" và tiếp tục gọi tên những nghệ sĩ này. Đồng thời, nữ CEO Đại Nam phát ngôn trên mạng xã hội, nếu người nào cảm thấy oan ức thì cứ đi kiện, bà sẽ đi hầu đến nơi đến chốn.

Mối "thâm thù" với hai nhà báo

Nhắc đến "lùm xùm" của bà Nguyễn Phương Hằng, không thể không nói đến hai nhà báo liên tục được gọi tên với những lời lẽ... không thể thiếu tôn trọng hơn.

Đó là nhà báo Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM và nhà báo Hàn Ni - phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Tháng 11/2021, sau khi ông Hiển trả lời phỏng vấn trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng mạng xã hội với tiêu đề: "Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng", cái tên Nguyễn Đức Hiển lập tức được bà Hằng "ưu ái" cho xuất hiện trên các buổi phát sóng.

Bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện trước nhà của nhà báo Hàn Ni đêm 2/3. Ảnh cắt từ clip

Bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng những từ ngữ bịa đặt, vu khống, nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với ông Nguyễn Đức Hiển như: "Nhà báo hai mặt", "thằng Hỉn", "thằng nhà báo Đức Hiển" "một Phó tổng biên tập đàng hoàng đường hoàng chính chính mà đi đặt điều đặt chuyện", "một thằng Phó tổng biên tập một tờ báo như vậy mà nói dối thì người ta nói nhà báo nói láo đâu có sai đâu", "nhà báo nói láo", "nó đồi bại nó đê hèn", "nó ngồi xổm trên pháp luật"…



Tương tự, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni (sinh năm 1977, ngụ quận 7, TP.HCM) liên tục bị bà Hằng đưa ra những lời lẽ hăm doạ, đòi giết như "tao gặp đâu tao đánh đó, tao không đánh tụi mày tao không phải là Nguyễn Phương Hằng", "kiểu gì cũng sẽ gặp, không nóng thì sẽ nguội", "đè đầu đánh cho bờm đầu trước mặt nhiều người"...

Đáng nói, bà Nguyễn Phương Hằng đã 1 lần đến nơi làm việc để gặp nhà báo Đức Hiển và 2 lần đến tìm gặp nhà báo Hàn Ni (tại nhà riêng và cơ quan). Mỗi lần bà Hằng xuất hiện, người hiếu kỳ, Youtuber tập trung đông nghẹt gây ảnh hưởng trật tự xã hội và nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. Thậm chí, có những vụ ẩu đả xảy ra thời điểm trước và sau khi bà Hằng xuất hiện.

Trước những hành vi coi thường pháp luật này của bà Nguyễn Phương Hằng, nhà báo Đức Hiển và Hàn Ni đã nhiều lần làm đơn tố giác tội phạm, yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đề nghị bảo vệ khẩn cấp.