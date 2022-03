TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị bắt; bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Ngày 11/3, trao đổi với PV Dân Việt, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang (66 tuổi) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Ảnh: N.T

Ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh và Lệnh khám xét đối với Dương Huy Liệu, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Liên, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch cúm A(H5N1) Bộ Y tế, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Nam Liên hiện đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan. Quyết định khởi tố trên đã được C03 gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao để phê chuẩn.

Đầu tháng 11/2021, ông Lương Văn Hóa (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long) cùng 2 thuộc cấp Nguyễn Thanh Tòng (cựu phó tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu kế toán trưởng) đã bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Bộ Công an, các bị can có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện, quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại hơn 3,8 triệu USD tiền giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Cơ quan điều tra cho rằng việc làm đó của dàn cựu lãnh đạo Dược phẩm Cửu Long gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Đối với ông Dương Huy Liệu, cơ quan điều tra cho rằng bị can đã không kiểm tra và đánh giá việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu khi thanh lý hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Từ hành vi thiếu trách nhiệm của ông Liệu, cơ quan chức năng không phát hiện ra việc Dược phẩm Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu với số tiền hơn 3,8 triệu USD để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Với ông Cao Minh Quang, ngoài vụ án trên, VKSND Tối cao còn cho rằng hành vi của ông Quang có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ buôn thuốc giả tại VN Pharma. VKS đã đề nghị tiếp tục làm rõ trách nhiệm của cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang để xem xét xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM tạm hoãn xuất cảnh với bà Nguyễn Phương Hằng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/3, tin từ Công an TP.HCM: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam để chờ kết quả xác minh, điều tra liên quan tới đơn tố cáo của một số cá nhân đối với bà.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm cấm xuất cảnh.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang thụ lý đơn tố giác tội phạm của 5 cá nhân, gồm: Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thuỷ Tiên), nhà báo Đặng Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Cả 5 người này đều tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đưa tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Trước đó, ngày 8/3, nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã có kiến nghị gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương và VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị sớm có kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm vì đã hơn 4 tháng nhưng chưa có kết quả.

Trước kiến nghị này, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp.

Trong thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục tổ chức nhiều buổi livestream trên mạng xã hội và tuyên bố sẽ ứng xử với các cáo buộc pháp lý bằng tư cách của một người nước ngoài, vì bà là người có 2 quốc tịch.

Thậm chí, bà Hằng còn dọa sẽ mời luật sư quốc tế, nhờ lãnh sự quán nước ngoài can thiệp và có thể sẽ thuê vài chiếc máy bay để "chở hết tài sản ra nước ngoài".

Bắt giam nguyên kế toán tham ô 1,3 tỷ đồng tiền đảng phí

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 11/3, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Phương (38 tuổi, khóm 8, phường 7, TP.Cà Mau) nguyên kế toán Đảng ủy Dân chính Đảng để điều tra về hành vi tham ô tiền đảng phí.

Nguyên kế toán Đảng ủy Dân chính Đảng chiếm giữ trên 1,3 tỷ đồng tiền đảng phí. Ảnh: CTV

Theo đó, qua xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng về việc chấp hành các quyết định, quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính và chế độ đảng phí từ ngày 1/4/2019 đến ngày 31/3/2021; UBKT Tỉnh ủy nhận định bên cạnh thực hiện khá tốt các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, kết thúc năm, ngân sách, những khoản hết nhiệm vụ chi, chưa nộp hoàn trả theo quy định; cán bộ, công chức tạm ứng kinh phí số tiền lớn chậm chỉ đạo thanh toán; nộp đảng phí về Văn phòng Tỉnh ủy không đúng quy định; để kế toán Trần Văn Phương thu đảng phí, chiếm giữ số tiền trên 1,3 tỷ đồng, bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau đã chuyển hồ sơ việc chiếm dụng tiền đảng phí của Phương cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vào cuộc xác minh điều tra, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Phương.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Làm vé số trúng thưởng giả để... đổi tiền thật

Như Dân Việt đã thông tin: Vừa qua ở Bạc Liêu xuất hiện vấn nạn người bán vé số bị một số đối tượng lấy vé số giả được làm rất tinh vi để đổi giải trúng thưởng thật.

Bà H.K.L. (64 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) cho biết bà làm nghề bán vé số dạo 4 năm nay. Khoảng 5 ngày trước, bà L. bán vé số ở chợ phường 1. Hơn 20h tối, có 2 người (một nam, một nữ) đi xe máy gặp bà nói đổi một tờ vé số tỉnh Hậu Giang trúng giải một triệu đồng.

Theo bà L., tờ vé số này có dãy số: 918439, mở ngày thứ 7 (19/2/2022), trong đó trúng 4 số: 8439, giải một triệu đồng (giải năm). "Hai người đó đổi vé trúng xong, rồi mua lại của tôi 30 tờ vé số. Tôi đưa cho họ 30 tờ vé (mỗi tờ 10.000 đồng) và thêm 700.000 đồng tiền mặt nữa là tổng một triệu đồng", bà L. kể.

Theo bà L., thời điểm đó trời tối, 2 người đổi vé trúng rồi mua lại vé số, biểu hiện rất bình thường nên bà không nghi ngờ gì.

Hôm sau bà L. đến đại lý vé số để đổi lại vé trúng này thì đại lý mới báo đó là vé số giả. Trong 4 con số trúng giải (8439) thì số cuối (số 9) đã bị cắt dán vào. Qua kiểm tra kỹ, con số thật của tờ vé số này đó là số 3.

Tờ vé số giả, con số 9 (trong vòng tròn trắng) được làm rất tinh vi. Nguồn: Dân Trí





Khi gỡ bỏ con số 9 thì hiện ra bên dưới con số thật là số 3. Nguồn: Dân Trí

Lâm vào tình cảnh như bà L., ông B.V.B. (73 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu, bán vé số đã 2 năm) cho biết, vào một chiều, ông đang đi bán vé số thì có người đàn ông chừng 40 tuổi kêu lại mua 10 tờ vé số.

Sau đó, người đàn ông này mượn ông B. cuốn sổ dò số rồi nói mình đã trúng 8 tờ vé số, mỗi tờ giải 400.000 đồng (giải sáu), tổng là 3,2 triệu đồng.

"Lúc đó, tôi đưa cho người đó 10 tờ vé số rồi đổi mấy tờ trúng thì coi như xong. Người đó lấy tiền rồi đi bình thường, tôi cũng đi bán tiếp nên không để ý như thế nào", ông B. nói.

Qua hôm sau, ông B. đến đại lý vé số Hổ ở TP.Bạc Liêu để đổi 8 tờ vé số trúng thì chủ đại lý này cho biết cả 8 tờ đều bị làm giả. "Lúc này tôi mới té ngửa ra khi biết mình đã bị lừa. Thương tình, ông đại lý Hổ hỗ trợ cho tôi một triệu đồng, coi như mất tiêu 2,2 triệu đồng", ông B. mếu máo kể lại.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trường hợp bà L. và ông B. nói trên chỉ là 2 trong nhiều trường hợp thời gian qua bị một số đối tượng lạ mặt (chưa xác định được cụ thể là ai) có hành vi dùng vé số giả để đổi trúng giải thưởng thật ở Bạc Liêu.

Anh Thái Phước Gia, thành viên Đại lý vé số Hổ (một đại lý vé số lớn, lâu năm ở Bạc Liêu) cho biết, vừa qua đại lý đã phát hiện một số trường hợp vé số giả khi người bán vé số đến đại lý để đổi vé trúng giải. Hầu hết, người bán vé số dạo đều không biết do những vé số giả được làm rất tinh vi.

Đại lý vé số khuyến cáo cảnh giác về vé số giả. Nguồn: Dân Trí

"Thường thấy có 2 hình thức để làm vé số giả đó là cắt dán con số và scan ra từ vé số thật. Đối tượng đổi vé số giả thường lợi dụng những người bán vé số lớn tuổi, đổi vé vào buổi chiều tối để nhìn không rõ, do đó nếu không có kinh nghiệm lâu năm trong nghề thì rất khó phát hiện", anh Gia nói.



Anh Phước Gia khuyến cáo, những người bán vé số dạo trước hết cần cảnh giác trước những đối tượng mà mình cho là lạ mặt đổi vé số trúng (cần lưu ý mỗi tờ trúng dưới một triệu đồng) rồi mua lại nhiều vé số vào thời điểm chiều tối. Ngoài ra, nếu đối tượng đổi giải trúng giá trị lớn từ một triệu đồng trở lên thì người bán vé số nên nói đối tượng đó ra đại lý vé số đổi.

"Nếu đối tượng dùng vé số giả sẽ không dám ra đại lý vé số để đổi vé trúng, vì sẽ bị đại lý có kinh nghiệm trong nghề phát hiện ra", anh Gia chia sẻ.

Được biết, hiện nay công an địa phương cũng đã tiếp nhận một số trường hợp vé số giả từ các đại lý vé số ở Bạc Liêu trình báo đến.

Xôn xao clip Chủ tịch xã hùng hổ gạt điện thoại của dân khi bị quay hình

Những ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền 1 clip được cho rằng Chủ tịch UBND 1 xã ở huyện Đông Hưng (Thái Bình) xông đến khi người dân đang dùng điện thoại quay phim, sau đó lớn tiếng thách thức.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, sự việc xảy ra vào ngày 28/2/2022, trên địa bàn xã Đông Á (huyện Đông Hưng). Người đàn ông có những hành động trên là ông Phí Đức Vui – Chủ tịch UBND xã Đông Á.

Clip lan truyền thể hiện, ông Vui khi đó đã đi tới vị trí người đang cầm điện thoại quay phim rồi liên tục nói "Mày thích quay này… Tao đứng hẳn đây… mày quay này, quay này, mày thích quay này… vào đây".

Ông Phí Đức Vui được cho rằng đã xông đến, có lời lẽ thách thức với người dân. Ảnh cắt từ clip

Thông tin từ vị Chủ tịch UBND xã Đông Á, ông Vui xác nhận người đàn ông trong clip chính là mình. Ông Vui cũng xác nhận, clip đó được quay tại gia đình ông H, bà D (thôn Đông Hòa, xã Đông Á, cả 2 vợ chồng đều là giáo viên).

Lý giải về sự việc, vị lãnh đạo UBND xã Đông Á thông tin, gia đình ông H có vợ chồng và con mắc Covid-19, được áp dụng biện pháp cách ly điều trị tại nhà, tuy nhiên họ không tuân thủ các quy tắc phòng, chống dịch, hàng ngày để rác sinh hoạt bừa bãi khiến người dân xung quanh bức xúc, phản ánh lên chính quyền sở tại vì sợ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, theo ông Vui, ngoài việc để rác sinh hoạt bừa bãi, ngày 28/2/2022, gia đình ông H còn gọi thợ đến xử lý sự cố mạng wifi mà không thông báo với thôn, xã.

"Để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, không lây lan Covid-19 ra cộng đồng, đích thân tôi cùng các đồng chí cán bộ xã và tổ Covid -19 cộng đồng thôn Đông Hòa xuống nhà ông H làm việc thì xảy ra vụ việc không hay" – Chủ tịch UBND xã Đông Á nói.

Người đứng đầu UBND xã Đông Á cũng thông tin, sự việc đã được báo cáo lên Công an huyện Đông Hưng, đơn vị này cũng đang vào cuộc để xử lý.

Clip Chủ tịch UBND xã Đông Á to tiếng với người dân đang được lan truyền. Clip: CTV cung cấp

Ở một diễn biến khác, thông tin từ ông H cho biết, vào ngày 28/2/2022, khi đó cả 2 vợ chồng ông H đều là F0, phải cách ly điều trị tại nhà.

Do phải dạy học trực tuyến để đảm bảo kiến thức cho học sinh, tuy nhiên mạng Internet nhà mình gặp sự cố nên ông H đã gọi điện cho đơn vị viễn thông.

Theo ông H, khi gọi điện đến đơn vị viễn thông, ông đã trình bày vợ chồng ông là F0 nhưng vẫn phải dạy học, muốn lắp mạng liệu có xử lý được và nhận được phản hồi lắp được, tuy nhiên phải đảm bảo quy định phòng, chống dịch.

Buổi chiều 28/2, sau khi nhân viên viễn thông khảo sát địa điểm ở nhà ông H thì tiến hành kéo dây mạng. Khoảng cuối giờ chiều, khi nhân viên viễn thông chuẩn bị ra về thì Chủ tịch UBND xã Đông Á, Phó Chủ tịch xã và Bí thư Đoàn thanh niên xuất hiện.

Nam công dân xã Đông Á cho rằng, khi vừa đến cổng vị Chủ tịch UBND xã Đông Á đã có lời lẽ không đúng mực, nói nặng nề liên quan đến việc nhân viên viễn thông đến kéo dây mạng.

Lúc này giữa 2 bên đã xảy ra tranh luận, vợ ông H đã lấy điện thoại quay phim lại diễn biến. Lúc vợ ông H đang quay, ông Vui đi đến và có hành động được cho rằng giật điện thoại, ném xuống đất và có lời lẽ thách thức như clip đăng tải.

Về thông tin rác sinh hoạt để bừa bãi, ông H cho biết rác để gần cổng, phía trong phần đất của gia đình.

Bản thân ông H cũng đã báo cáo sự việc tới lãnh đạo nhà trường nơi ông đang công tác; đồng thời ông cũng đã làm đơn gửi cơ quan chức năng trình bày về sự việc.