Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, đối mặt mức án 7 năm tù?

Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt

Như Dân Việt đã thông tin, tối 24/3, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015.

Viện kiểm sát nhân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022.

Tội danh bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố có mức phạt cao nhất 7 năm tù

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ, ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, quyền tự do đó cũng trong khuôn khổ pháp luật. Nếu đi quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận thì sẽ xâm phạm đến các quyền hợp pháp khác của công dân.

"Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận các quyền cơ bản của công dân như quyền tự do ngôn luận, quyền hội họp, quyền được bảo vệ về danh dự nhân phẩm, uy tín, quyền được bảo vệ về bí mật đời tư cá nhân... quyền tự do cũng có giới hạn của nó chứ không phải là tự do muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm", ông Đặng Văn Cường nói.

Theo ông Cường, những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được thể hiện rất đa dạng như: chửi bới, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; thu thập, sử dụng trái phép thông tin của người khác...

Hành vi sẽ bị xử lý hình sự nếu như hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường. Ảnh: NVCC

Ông Cường nêu quan điểm, trong các buổi phát trực tiếp, bày tỏ các quan điểm, thái độ của mình trên mạng xã hội trong khoảng hai năm qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã đưa ra rất nhiều thông tin bất ngờ, đã thực hiện hoạt động phát trực tiếp trên mạng xã hội để tố cáo rất nhiều người về hành vi ăn chặn từ thiện, về lối sống thiếu chuẩn mực, về các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Điều đáng chú ý là nhiều nội dung đã được cơ quan điều tra kết luận là không đủ căn cứ. Nhiều người cũng đã có đơn thư tố cáo nữ doanh nhân này về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ.

Nhiều thông tin đã được xác định là không có thật, có tính chất xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của người khác nên việc cơ quan điều tra khởi tố nữ doanh nhân này về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ là có cơ sở.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi cụ thể xảy ra ở thời gian, không gian nào, hành vi đó xâm phạm đến lợi ích nào của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức nào, cá nhân nào, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại đến đâu để xác định hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi gây ra.

Với tội danh này, bà Nguyễn Phương Hằng sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 7 năm tù. Cụ thể tội danh và hình phạt được bộ luật hình sự quy định tại Điều 331 như sau:

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

"Ngoài tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ đã bị khởi tố, có thể cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian qua theo nội dung đơn thư tố cáo của nhiều người, trong đó có các hành vi như vu khống, làm nhục người khác, đưa thông tin trái phép trên mạng Internet" – ông Cường thông tin.