Quách Ngọc Ngoan kể về nỗi nhớ con gái và lý do không đóng phim 3 năm qua

Quách Ngọc Ngoan từ chối nhiều dự án phim vì không cảm thấy phiêu. Ảnh: NVCC

Quách Ngọc Ngoan sẵn sàng nhập thể loại vai mềm mỏng thậm chí phi giới tính



Tại sao 3 năm qua Quách Ngọc Ngoan không tham gia phim ảnh và giờ anh trở lại trong show truyền hình thực tế?



- Từ lâu rồi tôi không làm phim truyền hình hay điện ảnh sau "Người bất tử" dù có nhiều lời mời. Tôi tham gia hai phim truyền hình vì tôi thích thể loại phim xưa và vì tình bạn với đạo diễn Hoàng Mập đó là phim "Hoàng Hạc Lâu" và phim "Vực thẳm chiều sâu".

Chất miền Tây vẫn còn thấm đẫm trong tôi. Khi nhận kịch bản hay xem phim xưa trong tôi luôn dạt dào cảm xúc. Vì vậy, tôi luôn dành nhiều tình cảm và thích làm phim xưa. Mới đây, tôi có tham gia một phim webdrama và chương trình truyền hình thực tế "The Champion - Nhà vô địch".

Suốt 3 năm qua, tôi đã từ chối 5-7 dự án phim và hiện tại cũng đang có dự án phim mời nhưng tôi không dám nhận lời. Lý do là chưa tạo được cho tôi độ phiêu, xúc cảm. Đối với người làm nghệ thuật khi bản thân được mời một vai mà không cảm nhận được, không có độ phiêu với vai diễn thì không nên làm. Tôi có quan điểm từ xưa đến giờ khi làm phim thì phải tạo dấu ấn thì mới làm. Tôi tham gia phim không vì số lượng mà vì chất lượng. Còn việc tôi tham gia truyền hình thực tế lần này vì khá lâu rồi tôi mới xuất hiện và khi tôi trở lại thì phải có gì đó đặc biệt.

Với "The Chapion" thì chắc chắn khi tôi bước lên võ đài mọi người sẽ thấy tôi rất khác! Tôi tham gia vì show giúp tôi chuyển tải được thông điệp sức khỏe và võ thuật. Lần đầu tiên đeo găng tay boxing, tôi đã thay đổi nhiều về tư duy, sức khỏe.

Thời gian tập luyện cùng team, tôi cảm nhận được, để tham gia vài phút trên sàn đấu thì chúng tôi đổ mồ hôi rất nhiều. Khi tham gia chương trình tôi thể hiện bằng tất cả nhiệt huyết và đầy mới mẻ, khác hẳn một Quách Ngọc Ngoan lầm lì trên phim.

Quách Ngọc Ngoan tự tin với khả năng nhập nhiều loại vai của mình. Ảnh: NVCC

Từ chối nhiều dự án phim như vậy, Quách Ngọc Ngoan có sợ mất lòng nhà làm phim không? Và một phim như thế nào sẽ tạo độ phiêu cho Quách Ngọc Ngoan?

- Chắc chắn khi tôi từ chối nhiều quá, các đạo diễn sẽ chạnh lòng. Nhưng thật sự rất khó cho tôi khi đọc kịch bản mà mình không cảm nhận được vai diễn xong vẫn cố nhận dù biết sẽ không làm tròn vai thì tốt hơn là không nên nhận.

Tôi đang đón nhận vai khác biệt với vẻ ngoài gai góc, lạnh lùng đã quen. Một vai mới có thể là nhân vật vui tươi, thậm chí vai hài hước, để tạo hiệu ứng khác biệt. Hoặc tôi sẵn sàng tạo hình tượng khác, nhập thể loại vai mềm mỏng, thậm chí vai phi giới tính.

Việc Quách Ngọc Ngoan đón chờ vai diễn như thế có phải do cuộc sống tác động hay còn do anh tự tin mình thể hiện tốt những kiểu dạng vai như thế?

- Tôi nghĩ rằng, người nghệ sĩ cần có sự tự tin vào năng lực mình, vì mình phải đa dạng bản thân, không để mọi người áp đặt vào dạng vai nào cả. Tôi không muốn cứ có vai phản diện hay vai lạnh lùng, cá tính là nhà sản xuất nghĩ tới Quách Ngọc Ngoan. Tôi muốn mình thay đổi, sự đổi mới đích thực của mình. Sự tự tin đối với người nghệ sĩ là cần thiết, đặc biệt là đối với diễn viên, khi muốn thay đổi, mình phải đủ tự tin thì mới làm được.

Quách Ngọc Ngoan yêu thích thể loại phim xưa. Ảnh: NVCC

Quách Ngọc Ngoan chưa bao giờ thấy chạnh lòng khi các diễn viên trẻ thành công

Nhịp sống điện ảnh vẫn tiếp diễn, không có Quách Ngọc Ngoan vẫn có những diễn viên khác và những tác phẩm điện ảnh triệu đô khác. Quách Ngọc Ngoan có lo sợ cái tên của mình bị nguội lạnh hay hào quang điện ảnh không đủ sức hấp dẫn anh nữa?

- Chưa bao giờ tôi thấy chạnh lòng, chưa bao giờ tôi thấy mình ở giai đoạn già không quá già hay trẻ không quá trẻ. Tôi nhìn thấy lớp diễn viên trẻ thành công trong điện ảnh và đó là điều tích cực. Nói theo cách ông bà ta nói: "Tre già măng mọc" thì hơi quá nhưng so với tuổi của tôi, tôi nghĩ giá trị của người diễn viên nằm ở sản phẩm.

Những vai diễn chất lượng về diễn xuất là điều quyết định. Tuy nhiên, ở mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn thì diễn viên ở độ tuổi đó sẽ có vai diễn phù hợp. Những ai có suy nghĩ rằng, nhìn thành công diễn viên trẻ và tự cho mình là sắp già thì đó không phải là người có sự tự tin.

Thời gian tạm xa showbiz vừa qua, trên trang facebook cá nhân, Quách Ngọc Ngoan có up hình ảnh một em bé, dù chỉ quay sau lưng bé và gọi là con, anh có thể chia sẻ về điều này?

- Đó là con gái của tôi, bé năm nay vừa qua 2 tuổi, đó là con gái út, ở nhà tên Sumi, còn tên đầy đủ là Quách Trương Thanh Nhã, tên bé được ghép từ họ của bố mẹ. Trước kia cháu ở TPHCM, rồi cháu theo mẹ và chị gái ra Hà Nội tiễn chị đi học thì cũng là lúc dịch bệnh bùng phát nên cháu ở lại Hà Nội với mẹ, nên đến giờ tôi chưa gặp lại con.

Tôi nhớ con lắm nhưng để an toàn sức khỏe cho con thì tôi kìm nén nỗi nhớ được ôm con vào lòng mà chỉ gọi điện thoại trò chuyện cùng con. Một ngày tôi có thể gọi facetime với con 5-10 lần và con gái rất quấn quýt ba. Thời gian tới, khi dịch được kiểm soát tốt, tôi sẽ đón con gái vào TP.HCM sống chung.

Quách Ngọc Ngoan trong bộ phim của đạo diễn Hoàng Mập. Ảnh: NVCC

Anh có thay đổi gì với vai trò làm cha lần này? Thời điểm dịch bệnh vừa qua có tác động gì tới suy nghĩ của anh?

- Tôi đã thay đổi rất nhiều từ lần thứ 2 làm cha và cảm thấy mình may mắn lắm. Cộng thêm 4 tháng giãn cách xã hội do dịch, tôi ở nhà cập nhật thông tin qua mạng xã hội và cảm nhận sự mất mát quá lớn của người dân, nó tạo cho con người ta sự bất an.

Tôi thấy thời gian qua, những người yếu tinh thần rát dễ bị suy sụp, vì sự gò bó trong nhà, xung quanh thì không biết ai là F0, F1… rất nhiều điều tác động. Rất may, Nhà nước và người dân chúng ta chung tay để có phương án đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả. Bây giờ, tất cả chúng ta vẫn tiếp tục gìn giữ điều đó, đồng thời phát huy sự đồng lòng bảo vệ sức khỏe cá nhân để sớm trở về với cuộc sống bình thường.

Cảm ơn Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ!