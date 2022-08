Cá hải tượng long có lẽ là cái tên đã quá quen thuộc và được "săn lùng" rất nhiều bởi các đại gia Việt Nam trong thời gian gần đây. Mặc dù nổi tiếng như thế nhưng không hẳn ai cũng nắm rõ những thông tin về loài cá cảnh tuyệt đẹp này.



1. Cá hải tượng long có gì đặc biệt?

Cá hải tượng (tên khoa học là Arapaima gigas) là loài cá nước ngọt khổng lồ và lớn nhất thế giới đến từ lưu vực sông Amazon Nam Mỹ. Loài cá này còn có tên gọi khác là cá hải tượng Amazon xuất phát từ nguồn gốc của chúng. Loài cá này còn mang tên Arapaima - "quái vật" nước ngọt.

Việc nuôi cá hải tượng làm cảnh đang rất phổ biến trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Tại các quốc gia Nam Mỹ như Peru và Brazil, cá hải tượng long được nuôi trong tự nhiên khá nhiều. Trước đây chỉ nổi tiếng tại Nam Mỹ nhưng hiện nay, việc nuôi cá hải tượng làm cảnh đang rất phổ biến trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Được mệnh danh là "thú chơi của đại gia" bởi giá cá hải tượng long tại Việt Nam rất cao. Chỉ những người có tiền hay những người đặc biệt say mê dòng cá này mới có thể sở hữu được chúng.

Cá hải tượng long có giá thành cao nhờ những đặc điểm nổi trội so với các loại cá cảnh khác cũng như ý nghĩa phong thủy của chúng.

Sở dĩ cá hải tượng long có giá thành cao đến như vậy bởi vì chúng sở hữu những đặc điểm rất nổi trội so với những dòng cá cảnh khác. Nếu chỉ nhìn thoáng qua hoặc với những người nuôi ít kinh nghiệm sẽ thấy cá hải tượng và cá sấu hỏa tiễn khá giống nhau. Chúng đều sở hữu cơ thể dài với với lớp vảy dày và to rất nổi bật. Vậy đâu là nét đặc biệt của dòng cá cảnh này?

Nhiều đại gia Việt sẵn sàng chi tiền để nuôi bằng được cá hải tượng long trong ao nhà.

Cá hải tượng long khổng lồ sinh sống trong môi trường tự nhiên, kích thước có thể đạt khi trưởng thành có chiều dài từ 2 – 5 mét, cân nặng 100-200kg. Đối với dòng cá cảnh thì kích cỡ nhỏ hơn, chiều dài tối đa là 1.5 mét và cân nặng từ 20-30kg.

Cá có nhiều nét tương đồng với cá rồng cảnh, có phần đầu bẹt môi trề rộng, mắt nhỏ. Thân hình dài hơn nhiều so với đầu và dẹt, đuôi ngắn xòe, có vây lưng ở gần đuôi. Vảy của cá rất lớn, cứng, phần hậu môn nằm gần phía đuôi. Cá thường chỉ có màu đen ánh xanh ngọc, điểm thêm chấm đỏ ở đuôi.

2. Cách nuôi "quái vật" Amazon cá hải tượng long làm cá cảnh

Nuôi cá hải tượng long cầu kỳ.

Cá hải tượng long có nhiệt độ môi trường sống phù hợp trong khoảng từ 25 đến 29 độ C, độ cứng nước từ 8 đến 10 (dH) và độ pH trong khoảng từ 6-6,5. Một trong những điểm đặc biệt ở loài cá hải tượng là chúng có khả năng thở bằng cách đớp không khí bên trên mặt nước.

Bên cạnh mang, cá hải tượng long còn "giải nén" oxy từ không khí nhờ sở hữu lớp mao mạch trong cổ họng - có chức năng như phổi của động vật trên cạn.

Thức ăn cho cá hải tượng trưởng thành khá tốn kém. Đặc biệt, nó là loài cá chỉ thích ăn thịt.

Nhờ vậy loài cá hải tượng long có thể sống sót qua mùa nước cạn hay trong điều kiện thiếu oxy ở vùng ngập nước Amazon bằng cách vùi mình trong lớp bùn cát của đầm lầy và thở bằng miệng.

Cá hải tượng trưởng thành ăn các loài động vật như cá nhỏ, côn trùng, ếch nhái... Trong bể nuôi, người nuôi còn bổ sung các loại thịt như thịt lợn, thịt bò, thịt gà,.. trong thực đơn hàng ngày của chúng.

Được mệnh danh là "quái vật" sông Amazon, ở Việt Nam, khoảng 15 năm trở lại đây, cá hải tượng long được nhập về nuôi và được xem như thần vật may mắn có giá trị cao.

Cá đẻ khi đủ tuổi trưởng thành (thường từ 5 tuổi trở lên). Loài cá này thường đẻ trên tổ cát, sau đó cá bố tưới tinh dịch lên trứng. Cá đực ngậm ấp trứng trong miệng suốt từ tháng thứ 1 cho đến tháng thứ 4.

Khi mùa mưa bắt đầu vào tháng 5, nước ở các ao hồ dâng cao cũng là lúc cá con nở và bắt đầu cuộc sống vào mùa nước lụt. Cả cá bố và cá mẹ đều có trách nhiệm chăm sóc con cái.

Chia sẻ trên Dân Trí, anh Chinh - một chủ buôn cá hải tượng long tại Cần Thơ - cho biết: "Cá hải tượng long phải có nhiều tiền như các đại gia mới "chơi" được. Để nuôi cá hải tượng long, người nuôi phải đầu tư dàn đèn nhiều màu, thậm chí phải thuê chuyên gia đến thiết kế ánh sáng để tạo màu cho cá, rất tốn kém".

Giống cá hải tượng long này càng to càng có giá trị cao, thậm chí, nếu đẹp xuất sắc có thể lên tới cả trăm triệu đồng một con.

Đang sở hữu một con hải tượng long toàn thân đỏ rực với kích thước thuộc dạng lớn, anh C. (ở Hải Dương) là một trong số ít những người chơi dòng cá này tại miền Bắc. Bởi với thời tiết lạnh của mùa đông miền Bắc, giống cá này rất khó thích nghi.

Do đam mê, anh C. đã đầu tư một bể lớn với hệ thống sưởi và dàn đèn đắt đỏ để nuôi cá từ lúc còn nhỏ. Sau 5 năm, con hải tượng long của anh C. đã đạt kích cỡ 1,6 m và nặng trên 50 kg.

"Hàng ngày, tôi đều cho cá ăn thịt bò và một số loại cá con. Riêng tiền thức ăn cũng có lên tới vài trăm nghìn đồng mỗi ngày", anh C. cho biết.

Tuy không quá hiếm ở miền Nam, nhưng tại miền Bắc, những con cá hải tượng với vảy đỏ toàn thân và đạt kích thước như của anh C. không nhiều.

3. Nuôi cá hải tượng long và ý nghĩa phong thủy

Ở Việt Nam nói chung và các nước khác trên thế giới nói riêng. Phong trào nuôi cá hải tượng long đang dần dần nổi lên như một thú chơi "vương giả" của các đại gia. Người ta cho rằng nuôi cá hải tượng sẽ đem đến cho gia chủ sự thịnh vượng phát tài.

Hải tượng long là loài cá phong thủy lớn nhất ở nước ta.

Được coi là loài cá phong thủy lớn nhất nước ta, cá hải tượng long mang đầy đủ những yếu tố giúp ý nghĩa của chúng thực sự lớn lao. Với vẻ bề ngoài to lớn khỏe mạnh các "đại gia" quan niệm rằng việc sở hữu loài cá hải tượng này sẽ đem đến cho họ sự uy nghi mạnh mẽ giúp củng cố chắc vị thế của mình trong xã hội. Màu sắc của chúng cũng rất sặc sỡ sẽ mang lại cho gia chủ sự sung túc, tài lộc và may mắn trong cuộc sống. Chính vì những ý nghĩa nó mang lại cá hải tượng long luôn là thú chơi xa xỉ của các "đại gia" hiện nay.

Hiện tại, khu vực phía Nam có rất nhiều người nuôi cá hải tượng long, giá cũng đã giảm nhiều hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, với mức giá vài chục triệu đồng/con, cá hải tượng long vẫn là loại cá "sang chảnh" dành riêng cho những người nhiều tiền, chịu chơi.