Quận Cầu Giấy vượt nhiều chỉ tiêu trong năm 2022

Văn phòng Quận ủy Cầu Giấy cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Chương trình toàn khóa của Thành phố cũng như của quận, cũng là năm quận Cầu Giấy kỷ niệm 25 năm thành lập (01/9/1997 - 01/9/2022).



Ông Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trao giấy khen cho tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: Văn phòng Quận ủy Cầu Giấy.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giaovới những kết quả tích cực.

Cụ thể, quận đã tập trung triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Thành ủy cũng như các Chương trình, Kế hoạch công tác toàn khóa của Thành phố và quận.

Qua đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình công tác Quận ủy năm 2022, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch thành phố giao, các đề án nhánh cũng được các Ban Chỉ đạo các Chương trình quan tâm tổ chức thực hiện theo tiến độ đề ra.

Theo đó, với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2022, quận Cầu Giấy đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Chủ động xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế quận phục hồi mạnh mẽ, thu ngân sách Nhà nước trên địa bản tăng cao. Các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh; Hạ tầng đô thị được duy trì tốt.

Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển quy mô và chất lượng, 14 năm liền quận dẫn đầu thành phố về chất lượng thi vào lớp 10 công lập, hoàn thành xuất sắc 13/13 chỉ tiêu thi đua ngành giáo dục năm học 2021 - 2022 được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện. An sinh xã hội được đảm bảo; An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bản quận được giữ vững.

Quận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm. Bên cạnh đó nhiều chủ trương cải tạo, xây dựng lại các trường học công lập, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích được triển khai thực hiện.

Quận cũng chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm, các hoạt động chào mừng 25 năm ngày thành lập quận.

Ngoài ra, lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Theo Văn phòng Quận ủy Cầu Giấy, năm 2023 là năm có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, thực hiện chủ đề năm "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy đã trao Kỷ niệm chương công tác xây dựng Đảng về kiểm tra, dân vận, tuyên giáo và trung tâm chính trị cho 13 đồng chí.

Đồng thời, tuyên dương khen thưởng mô hình "Dân vận khéo" năm 2022 đối với 10 tập thể và 10 cá nhân; Tuyên dương khen thưởng 8 tổ chức cơ sở Đảng, 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.